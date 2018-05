Jang Dong Gun thật may mắn khi có hội "chị em bạn dì" đáng quý thế này

Tập 8 của Suits - Đấu trí vừa lên sóng vào tối qua trên đài KBS, Hàn Quốc. Trong tập này, nam chính Choi Kang Seok (Jang Dong Gun) tiếp tục lao đao trước quyết định ra hay không ra làm chứng cho vụ án công tố viên Oh (tiền bối trước đây của anh) bị buộc tội làm giả bằng chứng các vụ án để nhằm tư lợi cá nhân.

Cuối cùng, Choi Kang Seok quyết định giữ im lặng. Trong thâm tâm anh, công tố viên Oh vẫn là người thầy, người anh đáng kính trọng. Tuy nhiên, mặc cho việc Choi Kang Seok bảo vệ mình, công tố viên Oh lại lật mặt chối bỏ mọi cáo buộc, đồng thời định đổ mọi tội lỗi lên đầu Choi Kang Seok.

Nhìn luật sư Choi tài năng lại bị người khác lợi dụng như vậy, những người bạn bè, đồng nghiệp của anh ở Kang & Ham không thể ngồi yên. Thư ký của luật sư Choi đã mang những tài liệu ghi chép về các việc làm sai trái của công tố Oh trước đây đến nộp cho giám đốc của Kang & Ham. Nữ giám đốc này đã dùng những tài liệu đó để uy hiếp công tố Oh, bắt ông ta nhận tội và từ chức. Đồng thời trước mặt công tố Oh, giám đốc của Kang & Ham cũng cảnh cáo ông ta rằng "Đừng bao giờ động đến luật sư Choi một lần nữa".

Bạn bè đồng nghiệp đồng lòng giúp đỡ Choi Kang Seok.

Nếu như các chị em gái có cách bảo vệ luật sư Choi đầy mạnh mẽ, thì chàng trai Oh Yeon Woo (Park Hyung Sik) lại chọn cách âm thầm và lặng lẽ bảo vệ tiền bối của mình. Anh chàng đã bỏ công bỏ sức nghiên cứu hồ sơ của tất cả... 147 vụ án mà luật sư Choi đảm nhận thời còn làm công tố viên trước đây. Sở dĩ Yeon Woo làm vậy là vì luật sư Choi luôn áy náy không biết trong thời gian làm công tố với tiền bối Oh, liệu anh có sai sót gì hay không. Yeon Woo đã giúp luật sư Choi giải tỏa những thắc mắc trong lòng mình. Anh nhận ra anh đã từng bỏ tù oan... 20 năm một chàng trai. Trong tập tiếp theo, bộ phim sẽ dẫn dắt khán giả tìm hiểu về án oan này và hành trình Choi Kang Seok chuộc lại lỗi lầm.

Trở lại với cuộc sống rối ren của chàng luật sư tập sự Yeon Woo. Trong tập này, Yeon Woo đã lập được công trạng lớn, đó là giải quyết vụ án của người giám đốc bị công ty bắt sa thải vì không có bằng đại học trong tập trước. Từ vụ án nhỏ này, Yeon Woo còn phát hiện ra những chuyện "kinh thiên động địa" hơn và giúp cả công ty luật Kang & Ham tránh khỏi thiệt hại tài chính to lớn.

Nhờ đó, Yeon Woo chính thức được giám đốc Kang & Ham công nhận là luật sư, chấm dứt giai đoạn tập sự. Tuy nhiên, anh chàng vẫn luôn đứng trước nguy cơ bị luật sư xấu tính Chae tìm ra điểm yếu trong lý lịch để hạ bệ.

2 tập tiếp theo của Suits - Đấu trí sẽ lên sóng KBS vào tối thứ Tư, thứ Năm tuần sau.