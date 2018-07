Huỳnh Anh chính thức công khai bạn gái người Bỉ gốc Việt xinh đẹp

Cư dân mạng sẽ không còn phải mất công suy luận nữa khi mới đây, Huỳnh Anh đã chính thức công khai chân dung bạn gái xinh đẹp trên mạng xã hội.

Nam diễn viên "Cả một đời ân oán" đăng bức hình mộc mạc của cô gái có tên ngyvan lên story của mình kèm dòng bình luận ngọt ngào: "Love is blind, true. She is also pretty when she get mad with me." (Tạm dịch: Tình yêu đúng là mù quáng. Cô ấy vẫn xinh đẹp ngay cả khi nổi giận với tôi.)

Huỳnh Anh chính thức đăng ảnh bạn gái mới lên trang cá nhân.

Đáp lại, ngyvan cũng đăng trên story của cô bức ảnh tay lồng tay một người đàn ông. Cư dân mạng cho rằng đó chính là bàn tay của Huỳnh Anh.

Như vậy, sau một thời gian quen biết và yêu qua mạng, Huỳnh Anh và bạn gái ngyvan đã chính thức công khai mối quan hệ với fan hâm mộ. Trước đó, nam diễn viên cũng tâm sự về cuộc tình này với truyền thông.

Ngyvan tên thật là Y Vân, hiện đang sinh sống và học tập tại Bỉ. Cô có ngoại hình xinh đẹp và phong cách thời trang bắt mắt.

Trước Y Vân, Huỳnh Anh và Á hậu kiêm diễn viên, MC Hoàng Oanh từng có cuộc tình mặn nồng kéo dài 3 năm. Tuy nhiên cả hai đã bất ngờ chia tay vào tháng 6 năm ngoái và Huỳnh Anh cho biết chính anh cũng không rõ lý do.