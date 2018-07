Huyền thoại Boyzone của 25 năm sau: Người đột ngột ra đi ở tuổi 33 , người làm ông bố cần mẫn hết mình vì con gái bị tự kỷ

Nhắc đến những boygroup huyền thoại bậc nhất thế giới, chắc chắn không thể bỏ qua Boyzone. Năm 1993, nhóm chính thức ra mắt với 5 thành viên Ronan Keating, Stephen Gately, Michael Graham, Keith Duffy và Shane Lynch. Trong suốt con đường hoạt động, nhóm phát hành tổng cộng 6 album và tên tuổi gắn liền với những bản hit đình đám như Father and son, Love me for a reason, No matter what… Boyzone được đánh giá là một trong những ban nhạc thành công nhất Ireland, danh tiếng vươn ra rộng khắp thế giới.



Năm 2000, Boyzone từng thông báo tạm ngừng hoạt động nhóm để các thành viên tập trung phát triển sự nghiệp solo. Sau đó, nhóm cũng nhiều lần tái hợp nhưng mới đây, họ lại khẳng định sẽ chính thức tan rã sau 25 năm để lại trong lòng người hâm mộ nhiều tiếc nuối cho một boyband huyền thoại.

"Thật buồn và đau lòng. 25 năm tuyệt vời. Thay mặt cho 4 thành viên, tôi muốn cảm ơn Stephen vì những đóng góp của cậu cho nhóm. Cảm ơn cậu vì mọi thứ, hãy yên nghỉ" - Ronan Keating nói trong thông báo tan rã của Boyzone.

Trước khi tan rã, Boyzone sẽ phát hành album cuối cùng mang tên Thank You & Goodnight như món quà tri ân cũng như là lời chia tay dành cho tất cả các fan, những người luôn bên cạnh và ủng hộ họ trong suốt hơn 2 thập kỷ vừa qua.

Sau khi Stephen qua đời, Boyzone tái hợp và tiếp tục hoạt động với 4 thành viên.

Ronan Keating

Thời điểm gia nhập Boyzone, Ronan là thành viên nhỏ nhất nhóm nhưng lại nhận được nhiều tình cảm của các fan nhất nhờ vẻ ngoài điển trai và nhất là chất giọng âm trầm như rót mật vào tai. Đến năm 21 tuổi, Ronan còn kiêm thêm công việc quản lý Westlife giúp đỡ cho ông bầu Louis Walsh.

Sau khi Boyzone tạm ngừng hoạt động nhóm, Ronan là người có sự nghiệp solo thành công nhất. Anh là giám khảo của hàng loạt chương trình tuyển chọn tài năng như X Factor, The Voice… Bên cạnh đó, thành viên Boyzone còn là một nhà từ thiện hoạt động tích cực. Anh đứng ra điều hành quỹ Marie Keating Foundation để giúp đỡ cho những người bị mắc bệnh ung thư vú.

Nổi tiếng bao nhiêu thì chuyện đời tư của Ronan lại tai tiếng bấy nhiêu. Sau thời gian hợp tác làm việc thuận lợi, Ronan và ông bầu Louis Walsh trở mặt, thi nhau lên báo đá xéo đối phương. Thế nhưng không hiểu sao đến năm 2008, mối quan hệ này trở lại bình thường sau khi khiến báo chí hao tốn quá nhiều giấy mực.

Năm 1998, anh kết hôn với vợ là người mẫu Yvonne Connolly. Hôn nhân viên mãn của cặp đôi từng là niềm mơ ước của hàng triệu người. Trong mắt công chúng, Ronan là người chồng mẫu mực, hình mẫu người đàn ông của gia đình lý tưởng.

Thế nhưng, mọi sự ngưỡng mộ dành cho Ronan chấm dứt khi anh lộ ảnh ngoại tình với Francine Cornell - cựu vũ công của Boyzone. Ngay lập tức, mũi dùi của dư luận đồng loạt hướng về phía Ronan, mọi người chỉ trích anh đạo đức giả. Vì không chịu nổi cú sốc ấy, vợ của thành viên Boyzone đã quyết định ly thân sau 12 năm chung sống.

Sau khi mọi chuyện vỡ lở, Ronan ra sức năn nỉ vợ và làm mọi cách để hàn gắn mối quan hệ vợ chồng. Dù sau đó Yvonne quyết định tha thứ nhưng mối quan hệ này cũng chỉ kéo dài 1 năm trước khi họ đệ đơn ly hôn và hoàn tất thủ tục vào năm 2015. Cùng năm đó, Ronan cũng kết hôn với người vợ thứ 2 là Storm Uechtritz. Sau vấp ngã trong quá khứ, giờ đây thành viên Boyzone đã biết trân trọng tình cảm gia đình và cố gắng chăm chút tổ ấm cho mình hết mức có thể.

Stephen Gately

Không điển trai như Ronan nhưng Stephen lại được các fan và đồng nghiệp yêu mến nhờ tính tình thân thiện và đáng mến. Không chỉ thành công trong lĩnh vực ca hát, anh còn gặt hái được nhiều thành tựu trong lĩnh vực diễn xuất nhờ góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình có tiếng. Năm 2000, Boyzone tuyên bố tan rã, Stephen theo đuổi sự nghiệp ca hát solo và ghi dấu ấn với hơn 10 album phòng thu chất lượng. Nhìn vào chàng trai cởi mở hay cười này, ít ai biết được cuộc sống đời tư của anh lại khá phức tạp và nhiều góc khuất.

Năm 1999, Stephen gây chấn động showbiz khi bất ngờ công khai đồng tính. Trước đó, anh đã bị một người quen đe dọa sẽ bán thông tin này cho giới truyền thông. Được biết, Stephen đã phải vượt qua rất nhiều trở ngại tâm lý để có thể đi đến quyết định này. May mắn, nam ca sĩ lại nhận được sự cổ vũ của tất cả các fan, nhất là những người anh em cùng nhóm.

Năm 2002, nhờ sự giới thiệu của người quen, Stephen có cơ hội gặp gỡ doanh nhân Andrew Cowles. Chỉ sau vài tháng hẹn hò, cặp đôi đã quyết định tiến tới hôn nhân bằng một lễ cưới lãng mạn diễn ra ở Las Vegas, Mỹ. Năm 2006, cả 2 hợp thức hóa mối quan hệ của mình bằng lễ cưới lần 2 tổ chức ở London, Anh trong sự chúc phúc của đồng nghiệp và bạn bè thân thiết.

Tháng 10/2009, Stephen được Andrew Cowles phát hiện trong tình trạng bất tỉnh ngay tại căn hộ. Dù mọi người ra sức cứu chữa nhưng thành viên Boyzone vẫn không thể qua khỏi. Kết quả khám nghiệm tử khi xác định Stephen qua đời do tràn dịch màng phổi, dẫn tới ngạt thở và suy tim.

Điều đáng nói là trước đó 1 ngày khi cùng Ronan tham gia sự kiện từ thiện, Stephen vẫn rất khỏe mạnh, không có dấu hiệu bệnh tật và tinh thần cũng vô cùng phấn chấn. Cuộc đời của chàng nghệ sĩ tài hoa kết thúc ở tuổi 33 để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng tất cả người yêu nhạc trên khắp thế giới.

Hình ảnh cuối cùng của Stephen trước khi đột ngột qua đời ở tuổi 33 khiến ai nhìn vào cũng phải xót xa.

Mikey Graham

Trước khi được chọn trở thành 1 trong 5 mảnh ghép của Boyzone, Mikey từng là thợ máy và có khoảng thời gian hoạt động trong ban nhạc Ivory. Suốt một thời gian dài, Mikey gặp khá nhiều khó khăn vì thể loại pop của Boyzone không phù hợp với con người có cá tính mạnh và âm trầm như anh. Năm 2000, khi nhóm tan rã, Mikey rơi vào trầm cảm nhưng may mắn anh cũng dần dần thoát khỏi vũng bùn tâm lý.

Nhận thấy sự nghiệp ca hát solo không thể khởi sắc, Mikey chuyển hướng sang làm diễn viên. Anh được mời đóng phim truyền hình lẫn điện ảnh nhưng cũng không thể tỏa sáng.

Về đời tư của Mikey cũng khá êm đềm. Năm 2004, anh kết hôn với vợ là Karen Corradi. Hiện tại, cặp đôi vẫn đang tận hưởng hôn nhân viên mãn với 2 con gái.

Keith Duffy

Khi phát hiện niềm đam mê âm nhạc, Keith đã ngay lập tức từ bỏ giảng đường đại học cùng ý định làm kiến trúc sư để tập trung phát triển sự nghiệp nghệ thuật. Ban đầu, Keith có nghe đến cuộc thi tuyển chọn thành viên Boyzone nhưng anh lại bỏ lỡ buổi đăng ký. May mắn sau đó, chàng trai 19 tuổi lọt vào "mắt xanh" của ông bầu Louis Walsh trong lúc đang vui chơi tại một hộp đêm và nhận được lời mời danh dự đến tham gia vòng thi tuyển.

Nhờ đó mà Keith đã có cơ hội trở thành một mẩu của nhóm nhạc huyền thoại Boyzone. Thời gian hoạt động solo, Keith vẫn đều đặn đi hát, đóng phim, xuất hiện trên sóng truyền hình nhưng vẫn không nhận được nhiều sự chú ý.

Năm 1998, Keith kết hôn với Lisa Bradshaw. Đứa con thứ 2 của cặp đôi là bé Mia từ 18 tháng tuổi đã bị chẩn đoán mắc chứng tự kỷ. Suốt những năm đầu đời, cô bé sống khép kín, không tiếp xúc và nói chuyện với bất kỳ ai. Keith và vợ phải nỗ lực rất nhiều để có thể giúp con gái khá hơn. Cuối cùng, phép màu cũng xảy đến với gia đình nam ca sĩ sau khi họ tìm được ngôi trường phù hợp cho Mia, giúp bệnh tình của cô bé ngày một thuyên giảm. Năm lên 7 tuổi, vợ chồng Keith vỡ òa hạnh phúc khi Mia cất tiếng nói đầu đời. Hiện tại, cô bé đã là thiếu nữ 18 tuổi xinh đẹp và ngày một cởi mở.

Chính bởi căn bệnh của con gái mà Keith mới có cơ hội tìm hiểu hơn về căn bệnh tự kỷ. Sau đó, anh trở thành nhà vận động cho những chiến dịch nâng cao ý thức cộng đồng về căn bệnh này. Đến nay, Keith vẫn hoạt động tích cực trong các sự kiện từ thiện gây quỹ liên quan. Mới đây, thành viên Boyzone vừa kỷ niệm 20 năm ngày cưới bên cạnh người bạn đời xinh đẹp và 2 đứa con.

Shane Lynch

Khác với 4 thành viên còn lại, Shane được xem là mảnh ghép "cá biệt" nhất khi theo đuổi hình tượng nam tính, mạnh mẽ với chi chít những hình xăm và khuyên xỏ khắp người. Sau khi Boyzone tan rã, Shane thành công rẽ hướng sang lĩnh vực điện ảnh, liên tục nhận được nhiều lời mời đóng phim và nhận về nhiều lời khen cho khả năng diễn xuất không qua trường lớp. Bên cạnh đó, cá tính mạnh của Shane còn được thể hiện qua niềm đam mê tốc độ của anh. Thành viên Boyzone có thú vui chơi siêu xe phân khối lớn, thậm chí còn tham gia vào những giải đua xe chuyên nghiệp.

7 năm sau khi trải qua cuộc hôn nhân bất hạnh với Easther Bennett, thành viên nhóm Eternal, Shane mới tái hôn với người vợ thứ 2 là nữ ca sĩ Sheena White vào năm 2007. Sau 11 năm chung sống, cặp đôi hiện tại đã có 3 người con và vẫn đang tận hưởng hạnh phúc viên mãn khiến ai cũng phải ghen tị.

(Nguồn: Tổng hợp)