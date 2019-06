Hotgirl khỏa thân ở đầm sen hay Trâm Anh bị cắt vai: Đời tư tai tiếng khiến người khác bị vạ lây thảm hại thế này

Từ một cô gái không mấy người nhớ đến, một ngày đẹp trời nọ hot girl Lê Thu Hương bỗng nổi rần rần trên mạng xã hội vì loạt ảnh khỏa thân phản cảm ở đầm sen. Người bên vực Thu Hương thì ít, kẻ tức giận, phẫn nộ rồi chỉ trích cô thậm tệ lại quá nhiều. Đa phần khán giả đều cho rằng việc 1 cô gái sinh năm 1999 bạo dạn "cởi hết" ở hồ sen là điều không chấp nhận được.

Những tưởng chỉ duy nhất Lê Thu Hương chịu chỉ trích từ hành động này, nào ngờ sự việc càng ầm ĩ hơn khi bộ phim nữ diễn viên 20 tuổi tham gia cũng ăn "gạch đá" lây. Khi mạng xã hội ngày càng phát triển, truyền thông ngày một cởi mở với thông tin, sự khắt khe với đời tư các diễn viên cũng được nâng lên. Chỉ trong vòng 2 năm mà showbiz Việt đã vô số lần rúng động, nhà sản xuất phim "kêu trời" vì đời tư tai tiếng của diễn viên khiến ekip chịu vạ oan.



Từ những scandal muối mặt của dàn hotgirl

Đoàn phim Siêu quậy quả là xui xẻo bậc nhất khi liên tục dính dớp scandal vì các diễn viên Cu Thóc, Trâm Anh, Lê Thu Hương. Khi thông tin Cu Thóc bị bắt giữ vì sử dụng ma túy và Trâm Anh lộ clip sex với bạn trai bùng nổ, phía sản xuất Siêu quậy đã gỡ bỏ 8 tập phim khỏi YouTube, thiệt hại lên đến 300 triệu đồng.

Do Siêu quậy là phim về học đường, khi Trâm Anh - Cu Thóc vướng scandal tiêu cực, phía sản xuất thẳng tay gỡ bỏ chứ không để những tập phim đó tiếp tục lưu hành trên mạng xã hội. Quyết định này đương nhiên là làm nhà sản xuất - ca sĩ Nhật Thủy đau đầu, nhưng nếu không làm thế, cả dự án sẽ bị tẩy chay. Vụ ồn ào Cu Thóc - Trâm Anh vừa tạm lắng thì đoàn phim Siêu quậy lại ăn thêm "cú tát" trời giáng từ Lê Thu Hương. Thế là như một thói quen, nhà sản xuất một lần nữa cắt bỏ toàn bộ cảnh quay của Lê Thu Hương.

Trâm Anh.

Tuy đã gạt các diễn viên tai tiếng ra khỏi dự án nhưng phim Siêu quậy vẫn bị thiệt hại nặng nề. Bởi ở thời điểm này, những gì khán giả nhớ tới chỉ là việc Siêu quậy thuê mướn toàn diễn viên có đời tư thị phi. Buồn cười hơn, dẫu bỗng dưng "ăn đạn" nhưng những gì ekip Siêu quậy nhận về chỉ là "trái đắng", "trái đắng" này đến từ cả dư luận lẫn Cu Thóc, Trâm Anh - những người gây ra "tai họa" rồi lặn mất tăm.

Ca sĩ Nhật Thủy lên tiếng chỉ trích Trâm Anh rằng: "Với những sự cố như Trâm Anh - Cu Thóc vừa qua, đoàn phim đã phải chịu tổn thất cả vật chất và tinh thần. Vất vả quay 8 tập phim, bao nhiêu con người dậy sớm thức khuya để rồi nhận được là sự mất mát lên đến vài trăm triệu đồng. Chỉ vì sự vô trách nhiệm của cá nhân các bạn mà bao nhiêu con người phải gánh hậu quả".

Lê Thu Hương.

"Rồi một câu xin lỗi, 1 cuộc gọi liên hệ để giải thích cũng không hề có? Tư cách đấy để làm người công chúng thì tôi thực sự thất vọng về các bạn".

Đừng nói chi webdrama như Siêu quậy, ngay đến cả phim truyền hình Chạy trốn thanh xuân phát trên giờ vàng VTV cũng không tránh được vạ lây từ tai tiếng của diễn viên. Ngay khi Chạy trốn thanh xuân mới công bố danh sách dàn diễn viên, khán giả đã tức giận chỉ trích nhà đài thậm tệ vì để cô gái có phốt giật chồng - Lưu Đê Ly làm nữ chính.

Lưu Đê Ly.

Tiếp đến, 1 chuỗi những cuộc "tấn công" rầm rộ Fanpage phim và Facebook cá nhân của Lưu Đê Ly đã diễn ra. Nhiều khán giả thậm chí còn tuyên bố tẩy chay Chạy trốn thanh xuân vì không chấp nhận được Lưu Đê Ly. Thay vì im lặng cho qua, Lưu Đê Ly lại mạnh mẽ phản pháo. Thế là cuộc chiến giữa khán giả với bộ phim diễn ra liên tục. Người theo dõi bộ phim chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, thầm trách phía sản xuất vì đã để cho thông tin tiêu cực về diễn viên làm ảnh hưởng sức hút của bộ phim.

Đến cả ngôi sao giải trí đình đám cũng nhận án tẩy chay

Cho đến hiện tại, khán giả vẫn chưa quên hoàn toàn vết nhơ từ scandal dựng chuyện, thao túng truyền thông để PR phim của Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn - An Nguy. Kiều Minh Tuấn - Cát Phượng từng là cặp đôi ngôn tình, được khán giả ngưỡng mộ, yêu thương hết mực. Nhưng bỗng một ngày kia, Kiều Minh Tuấn bất ngờ nắm tay An Nguy lên công bố chuyện phim giả tình thật. Khi mà dư luận còn khóc thương giùm Cát Phượng thì từ nơi xa xôi nào đó, thông tin Cát Phượng đứng sau đạo diễn, giật dây cho An Nguy - Kiều Minh Tuấn hành động đột ngột bùng nổ.

Chuyện tình tay ba này cũng rối rắm chẳng hề kém cạnh tam giác tình yêu Nhã Phương - Trường Giang - Nam Em. Nhưng nếu Phương - Giang - Em chẳng làm ảnh hưởng đến đoàn phim nào thì An - Cát - Kiều lại nhanh tay lẹ chân giáng đòn chí tử vào tác phẩm Chú ơi đừng lấy mẹ con.

Không ít khán giả cho rằng Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn - An Nguy sử dụng chiêu PR bẩn nhằm thu hút khán giả đến rạp xem phim Chú ơi đừng lấy mẹ con. Thế nên khi Chú ơi đừng lấy mẹ con chính thức khởi chiếu, làn sóng tẩy chay đã lan truyền mạnh mẽ. Kết quả, Chú ơi đừng lấy mẹ con thua lỗ nặng nề, số tiền bị mất có thể lên đến chục tỷ đồng. Nhà sản xuất Dung Bình Dương vì quá bức xúc nên đăng đàn mắng Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn thậm tệ. Quá áp lực, Cát Phượng chuyển khoản trả lại số tiền cát xê mà chị đã nhận thay Kiều Minh Tuấn.

Nhưng đấy chưa phải là kết thúc, Chú ơi đừng lấy mẹ con sa chân vào vũng bùn nhưng cũng kéo theo Mẹ Tuệ cùng lọt hố chung. Lý do là Mẹ Tuệ có sự góp mặt của Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn trong vai trò nam nữ chính. Ngày ekip sản xuất gặp gỡ truyền thông, Cát Phượng đã xúc động đến rơi nước mắt. Khi được hỏi vì sao lại khóc, Cát Phượng bảo rằng chị thương cho vai diễn người mẹ thiểu năng của mình. Tuy nhiên, đến lúc bị truy vấn về scandal vũ, Cát Phượng lại né đi, từ chối trả lời.

Thêm một trường hợp khác cũng cay đắng không kém, ấy là Linh Chi - Lâm Vinh Hải với phim Vu quy đại náo. Khi tham gia cuộc phỏng vấn với truyền thông về vợ cũ Lý Phương Châu và tình mới Linh Chi, Lâm Vinh Hải đã thật thà chia sẻ những-điều-không-nên nói. Cho rằng Lâm Vinh Hải không đáng mặt đàn ông, khán giả nặng nề chỉ trích, thậm chí còn đòi tẩy chay phim Vu quy đại náo, dù rằng ở dự án này Lâm Vinh Hải - Linh Chi chỉ đóng vai phụ. Sự vụ ồn ào đến mức đạo diễn Lê Thiện Viễn phải lên tiếng cầu cứu khán giả với hy vọng rằng mọi người bình tĩnh, không trút giận sai, không khiến công sức của cả 1 tập thể bị ảnh hưởng oan.

Tội tình của ai chẳng biết, chỉ có các đoàn phim là ngậm đắng nuốt cay bởi scandal từ trên trời rơi xuống. Có 1 dạo, showbiz Việt dậy sóng vì chiêu trò do các ekip tự tạo ra để PR phim. nhưng đến thời điểm này, chiêu trò cũng phải gọi là chào thua trước đời tư tai tiếng của các diễn viên.

Ở những quốc gia có nền điện ảnh phát triển, khi tham gia bất cứ dự án nào, diễn viên cũng phải ký một hợp đồng giữ gìn hình ảnh. Trong trường hợp vướng vào scandal làm đoàn phim thiệt hại, diễn viên phải có trách nhiệm đền bù. Tại Việt Nam, đa phần các ekip đều làm việc với nhau trên tinh thần "tình cảm anh em chúng mình thì cần gì bản hợp đồng hình ảnh".

Đơn cử như trường hợp của diễn viên Cao Vân Tường, khi vướng scandal cưỡng hiếp tập thể, anh đã bị yêu cầu bồi thường cho đoàn phim Ba Thanh Truyện của Phạm Băng Băng đến 420 tỷ đồng. Nhưng đấy chỉ là câu chuyện ở nước người ta, còn với điện ảnh quê hương mình, nếu không muốn than khóc vì mất chục tỷ đồng như Mẹ Tuệ hay Chú ơi đừng lấy mẹ con, các nhà sản xuất cần làm mạnh tay hơn nữa trong việc khiến diễn viên có ý thức về việc giữ gìn hình ảnh của mình.