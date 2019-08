Hot: Nam chính siêu đẹp trai trong "Yêu Nhầm Bạn Thân" Nine Naphat chuẩn bị tới Việt Nam

Theo đó, người hâm mộ Việt Nam sẽ có cơ hội gặp mặt và giao lưu cùng nam chính của "Yêu Nhầm Bạn Thân" Nine Naphat vào ngày 24/8 tới đây, khi anh chàng trở thành khách mời đặc biệt trong sự kiện Lễ hội Thái Lan tại Hà Nội.

Nine Naphat, tên tuổi đang lên của làng giải trí xứ Chùa Vàng

Đây là lần đầu tiên Nine Naphat được có cơ hội giao lưu trực tiếp của người hâm mộ Việt Nam sau khi vai diễn Palm trong phim "Yêu Nhầm Bạn Thân" quá thành công và nhận được nhiều sự yêu mến của fan Việt.



Trả lời chúng tôi về lý do chọn nam diễn viên trẻ Nine Naphat làm khách mời đặc biệt trong lễ hội năm nay, Đại sứ Thái Lan Tanee Sangrat cho biết, trong 8 tháng vừa qua, kể từ khi nhận nhiệm kỳ tại Việt Nam, ông nhận thấy những bộ phim cũng như các ngôi sao Thái Lan đã tạo được sức hút đối với người hâm mộ Việt Nam.

"Phải nói rằng, trong số các ngôi sao Thái Lan hiện nay, nam diễn viên Nine Naphat đang là cái tên có sức hút lớn đối với người hâm mộ Việt Nam. Bên cạnh đó, nam diễn viên cũng muốn có cơ hội được gần gũi nhiều hơn với các fan, do vậy chúng tôi đã quyết định mời Nine tới Hà Nội để giao lưu cũng như quảng bá nền điện ảnh Thái Lan tới công chúng Việt Nam", Đại sứ chia sẻ.

Nine Naphat và Baifern Pimchanok trong "Yêu Nhầm Bạn Thân"

Nine Naphat là được đánh giá là một ngôi sao mới của làng điện ảnh Thái Lan khi chỉ diễn xuất vài bộ phim mà tên tuổi đã nhanh chóng "phất lên". Và đặc biệt với vai diễn trong "Yêu Nhầm Bạn Thân", Nine lại càng được yêu mến hơn nữa. Anh không học chuyên ngành về diễn xuất nhưng lại được thừa hưởng năng khiếu từ mẹ là một cựu á hậu và diễn viên truyền hình xinh đẹp.