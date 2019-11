Hot girl thị phi Thúy Vi lại gây sốc với phát ngôn căm ghét xuất thân của chính mình: "Nghèo là một bối cảnh tồi"

Cách đây vài hôm, rất nhiều người đã bắt gặp Thúy Vi ở ngoài Hà Nội, nàng hot girl Cà Mau cũng được dịp khuấy đảo MXH nhờ bộ ảnh chụp cùng cúc họa mi và những bộ váy hoa mỏng tang dạo phố. Được nhận xét là ngoài đời trông cũng khá xinh, thật hiếm hoi mới thấy Thúy Vi ghi điểm trong lòng cư dân mạng.

Tuy nhiên, vừa được khen xong thì Thúy Vi lại tiếp tục gây sốc bởi phát ngôn lạ lùng, tuyên bố thẳng thừng rằng ghét xuất thân của chính mình: "Sinh ra nhà nghèo chỉ là một bối cảnh... Ừ, 1 bối cảnh tồi, không ai được lựa chọn xuất thân của mình nhưng tôi ghét điểm xuất phát của mình, bất công!". Kèm theo đó là một bài viết từ trên mạng, có vẻ như Thúy Vi phản ứng khá gay gắt với nội dung bài viết.

Vô số người biết rất rõ tiểu sử của Thúy Vi, hot girl sinh năm 1998 cũng chưa từng che giấu hay ngại việc chia sẻ cho mọi người biết quá khứ của mình, kể cả việc đi thẩm mỹ "đập người xây lại" cô cũng sẵn sàng công khai. Bởi vậy nên khi Thúy Vi đăng đàn viết status chê bai sự nghèo khó, uất ức nêu quan điểm nghèo là sự bất công, cư dân mạng lập tức phản ứng, cho rằng cô nàng tự bê đá đập vào chân mình.

Một số ý kiến tỏ ra đồng tình với Thúy Vi, cho rằng cô nàng thẳng thắn như vậy không có gì đáng trách. Bởi vì nghèo mang đến cuộc sống khó khăn, nên bản thân Thúy Vi cũng đã cố gắng rất nhiều để trở thành "nữ đại gia", thậm chí không ngại làm nữ chính trong scandal tình tay ba dính đến cặp đôi Phan Thành - Midu khiến dân tình sôi sục một thời để được nổi tiếng, mang danh hot girl bon chen vào con đường showbiz. Đúng như mong ước, cô nàng trở nên giàu có hơn, tậu được nhà, xe tiền tỷ ở tuổi 19.

Tuy nhiên, số người ủng hộ quan điểm "chối bỏ cái nghèo" của Thúy Vi chỉ bằng 1 góc rất nhỏ so với những người gạch đá cô nàng. Không ai có thể lựa chọn hoàn cảnh mình sinh ra, và xuất phát điểm của ai cũng khác nhau, tuy nhiên số phận sau đó là do bản thân mỗi người lựa chọn, cố gắng để đạt được cuộc sống mà mình mong ước. Thúy Vi kêu than bất công, ghét xuất phát điểm bị chính cô coi là "tồi", khác nào cô trách móc gia đình, những người sinh thành nuôi nấng mình? Đó là một điều ít ai chấp nhận được, thế nên Thúy Vi đã nhanh chóng xóa status sau khi bị dân mạng nhào vào gạch đá tơi tả.

Không biết hôm nay sự việc tạm lắng rồi, ngày mai Thúy Vi lại "hâm nóng tên tuổi" bằng hành động nông nổi nào nữa đây?