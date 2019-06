Hot girl khách mời của “Về nhà đi con” cuối cùng đã lên tiếng vụ bị tố ăn cắp váy

Ít ngày trước, hotgirl sinh năm 2000 tại Hải Phòng Nguyễn Khánh My bất ngờ nhận được nhiều sự chú ý khi cho biết mình sẽ tham gia những tập cuối của phim truyền hình "Về nhà đi con". Tuy nhiên, thay vì tỏ ra ngưỡng mộ, dân mạng lại phẫn nộ với cô gái trẻ vì dám spoil nội dung phim chưa lên sóng, đời tư nhiều lùm xùm, hám fame…



Nguyễn Khánh My sẽ tham gia tập cuối phim Về nhà đi con.

Sóng gió cũ chưa qua thì mới đây bão tố mới lại ập đến với hotgirl Hải Phòng. Cụ thể, một tài khoản facebook có tên N.H.Q.T - chủ 1 cửa hàng thời trang tại thành phố Cảng lên tiếng tố My lấy cắp quần áo của mình. Theo như người này, cả hai có mối quan hệ làm ăn rất tốt đẹp. Chị Q.T thuê My livestream bán hàng thời trang giúp mình, cô từng rất quý mến nên thường xuyên tặng quà cáp thêm.

(Ảnh chụp màn hình)

Thế nhưng, ngược lại, My đã lấy cắp quần áo của shop, sau đó còn chụp ảnh, quay clip đăng lên trang cá nhân. Chưa hết, theo lời của chủ shop nọ, My còn trơ trẽn mang đồ qua shop, lừa nhân viên để đổi lại size vì… rộng. "Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, em lấy đồ của chị em còn ngang nhiên quay clip up lên tường. 1 lúc sau chắc em sợ chị biết, em xóa đi nhưng may thế nào chị vô tình nhìn thấy được chụp lại được."

Nguyễn Khánh My cho biết mình bị oan, chủ shop cũng đã lên tiếng xin lỗi mình.

Liên hệ với Nguyễn Khánh My, cô cho biết chủ shop nhớ nhầm. Bản thân chị N.H.Q.T đã tặng bộ váy đó cho My nhưng không nhớ, sau đó lại lên tiếng tố My ăn cắp.

"Cái gì cũng phải có bằng chứng mà chị ấy lại không trưng ra được bất cứ bằng chứng nào. Rồi khi em nói làm việc với nhân viên thì họ cũng nói không nhớ này nọ. Chị T tặng bộ váy đó cho em rồi nhưng không nhớ, xong nói oan cho em. Chị ấy bảo sẽ xóa bài nhưng hiện facebook đang bị lỗi. Em cũng đề nghị xin lỗi công khai trên trang cá nhân vì đó là danh dự của em."

Đặc biệt, theo như lời của Khánh My, chủ shop nọ đã lên chủ động xin lỗi cô khi nhắn tin riêng.

Đoạn tin nhắn riêng giữa chủ shop thời trang và Khánh My. Theo đó, chủ shop này đã nhận mình nghi oan và xin lỗi hotgirl đóng phim Về nhà đi con.

Chúng tôi sẽ thông tin thêm về diễn biến vụ việc.