Mỹ nhân được tranh giành ở Sing my song hóa ra lại là nữ phụ bị ghét nhất Glee Việt Nam

Không phải là gương mặt xa lạ với khán giả Việt nhưng chuyện Bùi Lan Hương bất ngờ tham gia Sing my song với vai trò ca sĩ - nhạc sĩ lại gây sốc cho không ít người. Bởi trước đó, khi đóng vai nữ phụ Thảo Trang trong Glee Việt Nam, Lan Hương xuất hiện với dáng vẻ và cá tính khác hẳn. Ở Glee Việt Nam, Lan Hương là mẫu phụ nữ thủ đoạn, bất cần đời, chỉ vì muốn giữ lấy người đàn ông không yêu mình mà cô cho học sinh uống thuốc lắc, rồi dựng lên vở kịch mang thai giả.

Tập 1 "Sing my song": Bùi Lan Hương thể hiện ca khúc "Mâu thuẫn"

Đến Sing my song 2018, Lan Hương lại lột xác với hình ảnh đàn bà, nữ tính, mộng mị cả trong phong cách thời trang lẫn âm nhạc. Nhận xét về Lan Hương và dòng nhạc dream pops cô đang theo đuổi, huấn luyện viên Lê Minh Sơn bày tỏ: "Một giọng hát rất lạ, đây là thể loại âm nhạc rất văn minh, một cách hát trễ nải rõ từng lời một như mật rót vào tai, bạn hát làm mình nhớ đến những ca sĩ ở thế hệ trước".

Bùi Lan Hương - cô gái được 3 vị nam huấn luyện viên của "Sing my song 2018" tranh giành quyết liệt.

Riêng Đức Trí lại bộc bạch rằng Lan Hương sở hữu một màu sắc âm nhạc rất riêng cũng như khả năng sáng tác những giai điệu khiến khán giả chỉ nghe qua một lần là nhớ ngay. Nam nhạc sĩ hàng đầu của dòng nhạc Pop Ballad cũng ra sức thuyết phục cô về đội của mình.

Tuy nhiên, cuối cùng Lan Hương lại quyết định về với đội Hồ Hoài Anh. Cô gái xinh đẹp, gợi cảm và cá tính này cho biết, cô hài lòng với lựa chọn hiện tại và sẽ cố gắng thể hiện để xứng đáng là một trong những ứng cử viên nặng ký nhất Sing my song 2018.

Sáng tác dựa trên câu chuyện tình buồn của chính mình

Lan Hương gây bất ngờ cho khán giả khi xuất hiện với dáng vẻ gợi cảm, nữ tính ở "Sing my song". Bài hát "Mâu thuẫn" theo phong cách dreampops của bạn cũng được đánh giá là khá lạ tai. Vì sao Lan Hương quyết định tham gia cuộc thi này với bài hát "Mâu thuẫn"?

Tôi từng theo học thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia ở Hà Nội chuyên ngành Thính phòng/Opera. Sau khi tốt nghiệp, tôi cũng có một số hoạt động âm nhạc nhưng chưa thực sự chú tâm và được nhiều người biết tới. Phần nhiều là vì tôi vẫn chưa tìm được một hướng đi phù hợp. Để phát triển bản thân, tôi nộp đơn xin học bổng của Học viện Nghệ thuật Laselle và được nhận vào trường. Sau khi học xong, tôi bắt đầu chập chững bước đi những bước đầu tiên tại thị trường Sài Gòn sôi động này.

May mắn là có người bạn bảo tôi đi thi Sing my song. Đấy là một người anh thân thiết, tôi đưa lý do không đủ tự tin nên chẳng dám thi, vậy mà anh cứ nói mãi, thuyết phục mãi, nhờ cả bạn bè có chuyên môn nói vào nữa. Cuối cùng tôi nộp đơn đăng ký vào những ngày cuối cùng. Từ lúc nhận thông tin quay hình vòng đầu tiên cho đến khi thi thực sự, tôi chỉ có chừng 1 tuần để chuẩn bị. Mọi thứ quả thật hơi gấp gáp.

Còn bài hát Mâu thuẫn là dựa trên cảm xúc thật của tôi về chuyện tình cảm. Có những lúc khổ đau, có những lúc vui vẻ. Nó ám ảnh con người ta mãi không thôi. Có khi đang sáng tác mà tôi rơi nước mắt đấy. Nhưng đó là chuyện đã qua. Tôi thường viết nhạc theo cảm xúc, nghĩa là đôi khi chẳng phải chuyện của chính mình, nó là chuyện của người thân, bạn bè.

Họ chia sẻ nỗi buồn của họ với tôi, rồi tôi cảm nhận nỗi buồn đó theo cách của riêng mình và viết nên giai điệu, ca từ. Tôi đi thi Sing my song với tâm thế khá thoải mái, cứ thấy bài hát nào mang đến cho mình sự thoải mái nhất là tôi thi thôi.



Vì sao chị lại quyết định về với đội Hồ Hoài Anh chứ không phải "sư phụ" Đức Trí?

Tôi từng theo học anh Đức Trí môn sáng tác. Tôi rất kính trọng, quý mến anh Đức Trí vì anh thực sự rất tài năng. Anh có gu âm nhạc và cái đầu thông minh để biết mình đang đi đâu, làm gì.

Anh Đức Trí có nói rằng khá bất ngờ khi nghe ca khúc Mâu thuẫn của tôi, vì nó được sáng tác với phong cách âm nhạc khá lạ, ấy là Dream Pop. Tôi nghĩ, nếu về đội Đức Trí hay Hồ Hoài Anh, Lê Minh Sơn thì cũng như nhau cả, quan trọng là trong thời điểm đứng trên sân khấu, tôi cảm thấy ấn tượng với lời thuyết phục của anh Hồ Hoài Anh nhất.

Anh Hồ Hoài Anh chỉ ra những điểm mạnh và yếu của tôi, tôi nghĩ nếu mình về đội anh ấy thì sẽ học theo được rất nhiều điều. Tuy nhiên, tôi cũng rất ngưỡng mộ anh Đức Trí và anh Lê Minh Sơn, cám ơn các anh vì đã tin tưởng để gạt cần chọn tôi về đội.

Nhiều người đã gọi bạn là "Lana Del Rey Việt Nam", bạn nghĩ sao với biệt danh này?

Đó là một sự ưu ái mà mọi người dành cho tôi. Khi được gọi là phiên bản Việt Nam của Lana Del Rey, tôi cảm thấy vui, vì ít ra mình cũng có một dấu ấn đặc biệt, khiến khán giả nhớ đến. Một người anh của tôi khi nghe nhạc cũng nhận ra điều đó và bảo với tôi rằng, để được so sánh với một ngôi sao quốc tế đã là một điều may mắn, một niềm vinh hạnh cho tôi rồi.

Vì vậy, tôi không ngại khi bị gọi là bản sao hay gì cả, vì rõ ràng Lana Del Rey là ca sĩ nổi tiếng, cô ấy đi tiên phong ở dòng nhạc Dream Pop và là ca sĩ đại chúng, đại diện nổi bật nhất của dòng nhạc còn khá mới này. Việc có bất cứ ai hát dòng nhạc này, cũng sẽ bị so sánh hay liên tưởng đến cô ấy, đó là điều đương nhiên rồi.

Tuy nhiên, tôi có phần lo ngại khi dòng nhạc mình theo đuổi còn quá mới mẻ ở Việt Nam. Vì mới nên chắc chắn sẽ kén người nghe. Thế nhưng, tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức để mở một hướng đi cho riêng mình, dẫu chông gai, khó khăn đến mấy cũng không chùn bước. Dẫu có đi chậm một chút cũng không sao, cái chính là mình tin vào bản thân mình. Sự ma mị, ảo mộng, nữ tính của Dream Pop cuốn hút tôi, mỗi lần hát tôi giống như lạc vào một giấc mơ vậy. Tôi mong rằng âm nhạc của mình sẽ dẫn khán giả đi vào một giấc ngủ nhẹ nhàng, hoặc giúp họ cảm thấy được đồng cảm, được xẻ chia, vơi bớt những nỗi buồn trong cuộc sống thường nhật để có thể tạm yên lòng, an giấc.

Tôi xấu, già nua trong bộ phim đầu tay

Quay trở lại với bộ phim "Glee Việt Nam" mà chị đóng cùng Angela Phương Trinh, Đỗ An, Rocker Nguyễn trong thời gian gần đây. Cơ duyên nào chị lại nhận được vai Thảo Trang - nữ phụ bị ghét bậc nhất dự án này?

Lúc Glee Việt Nam thông báo casting, tôi vẫn còn đang học tại Singapore. Rồi có người bạn bảo nộp hồ sơ casting thử, xem có được không. Biết Glee là một bộ phim âm nhạc, thế là tôi nộp hồ sợ thật, sau đó ekip sản xuất liên lạc bảo là về Việt Nam để nhận vai. Hôm nay họ gọi điện thì ngày mai tôi sắp xếp hành lý và đặt chuyến bay sớm nhất từ Singapor về. Lúc đó tôi quả thật không suy nghĩ nhiều, cứ thấy có cơ hội là mình nhận thôi. Dù biết rằng mình không phải lựa chọn hàng đầu của nhà sản xuất, có thể vai Thảo Trang ban đầu dành cho một nghệ sĩ nổi tiếng nào đó, khi họ rút lui rồi tôi mới được đưa vào phương án phụ.

Nhưng mình cũng là người mới, đây lại là cơ hội đóng phim đầu tiên của mình, thế nên tôi chẳng nề hà gì cả. Về đến Việt Nam, tôi cứ nhiệt tình làm việc theo yêu cầu của nhà sản xuất. Tôi nhớ là có giai đoạn quay liên tục 5 ngày, mỗi ngày quay rất nhiều phân đoạn. Tôi diễn cùng anh Đỗ An, cứ mỗi lần đạo diễn hô diễn là 2 đứa lại chăm chăm vào nhân vật, quên hết mọi thứ xung quanh.

Chị hài lòng với vai diễn này không?

Tôi cũng có chút tự hào vì lần đầu tiên đóng phim mà lại được diễn xuất ở đoàn phim lớn như Glee Việt Nam. Tuy nhiên, nếu nói hài lòng tuyệt đối thì chưa. Bởi vì thời gian chuẩn bị cho vai diễn quá gấp gáp, tôi từ Singapore về Sài Gòn, lúc này cũng chưa quen biết nhiều người. Lịch quay lại căng thẳng từ sáng đến tối, cứ hở ra chút nào là nghỉ ngơi, ăn uống một chút rồi vào quay tiếp, tôi lại chẳng quen ai ở Sài Gòn. Vậy nên cũng chẳng có cơ hội để gọi điện nhờ vả stylist hay make up đến hỗ trợ cho mình.

Tạo hình Thảo Trang trong Glee Việt Nam già dặn và khác xa Lan Hương ngoài đời thực để phù hợp với nhân vật trong phim. Vì nhân vật này có chút mưu mô, thủ đoạn nên ekip sản xuất đã làm cho tôi già hơn chút. Khi nhận ra mình xấu và già hơn ngoài đời thực, tôi cũng có chút băn khoăn, nhưng mà như đã nói đó, tôi chẳng có cơ hội để nhờ vả ai đến phụ mình về make up hay quần áo. Có thể nói, đây là vai diễn đầu đời đáng nhớ vì nó già nua (cười). Nhưng đây lại là kỷ niệm vui, vì sau này, tôi sẽ nhớ mãi về Thảo Trang và Glee Việt Nam.



Một thân một mình lập nghiệp ở TP.HCM, Lan Hương có gặp khó khăn gì không?

Không thể gọi là khó khăn, đúng ra là muôn vàn khó khăn. Tôi chẳng có người thân, bạn bè ở đây. Tôi từ Hà Nội qua Singapore học về âm nhạc, sau đó lại về Sài Gòn lập nghiệp, vì chưa quen với môi trường nên cũng có nhiều sợ lo ngại. Cái chính là thời gian đầu, không tìm được ekip thích hợp, không có những người bạn đồng hành cùng sở thích, chí hướng để cùng mình theo đuổi ước mơ. Đến một người đi uống cà phê để chia sẻ cũng không.

Có một dạo, sáng tác xong bài hát rồi mà không tìm được người hòa âm phối khí ở Sài Gòn. Vì dòng nhạc Dream Pop còn mới mẻ quá, số người tiếp cận chưa nhiều. Thế là tôi phải gửi bài hát qua Singapore để nhờ bạn học tại Laselle hòa âm phối khí giúp. Thực sự gian nan vô cùng, có những lúc muốn bỏ cuộc thì nghĩ là tại sao mình phải chịu vất vả để đi theo con đường khó khăn như vậy.

Có người bảo Lan Hương chắc làm âm nhạc cho vui, vì không đặt nặng chuyện cơm áo gạo tiền. Không phải thế, dù gì đi nữa, tôi vẫn phải kiếm sống chứ. Tôi là cô gái độc lập, muốn đứng trên đôi chân của mình. Chỉ là tôi không quá vội vã với chuyện phải thành công bằng mọi giá. Tôi lựa chọn cách đi chậm rãi nhưng chắc chắn. Tôi vẫn chăm chỉ làm việc để tự lo cho bản thân mình.



Cũng may là thời gian sau, quen biết nhiều hơn, qua sự giới thiệu của một vài người bạn trong giới nghệ thuật, tôi biết đến NTK Nguyễn Hoàng Tú, người rất đồng điệu với âm nhạc và một nhánh trong phong cách thời trang của tôi. Anh là người đã hỗ trợ tôi rất nhiều về phần hình ảnh. Tôi biết vạn sự khởi đầu nan, nhưng những người có duyên gặp gỡ và giúp đỡ, tôi tin là một sự đền đáp xứng đáng cho những nỗ lực của mình suốt thời gian qua.

Xin cám ơn Lan Hương vì đã dành thời gian chia sẻ!