Hot girl đưa theo con nhỏ đi giao ma túy kiếm lời

TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Trương Thị Oanh (33 tuổi), trú xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An và Nguyễn Đăng Ngọc (36 tuổi), trú xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".



Tại phiên tòa, bị cáo Trương Thị Oanh đã khóc nức nở khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo cáo trạng, vào ngày 10/3/2019, Trần Đăng Ngọc đang ở nhà thì một người đàn ông tên Thắng gọi điện hỏi mua 100 viên hồng phiến. Ngọc gọi điện cho Nguyễn Văn Hậu (29 tuổi), trú tại TP.Vinh để hỏi giá. Người đàn ông này trả lời cho Ngọc biết giá 100 viên hồng phiến 6 triệu đồng.

Hậu cho biết khi nào xuống đến khu vực gần trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An gọi điện sẽ có người phụ nữ đưa ma túy để đi bán. Đến khoảng 14h cùng ngày, Ngọc thuê xe taxi đi xuống TP.Vinh lấy ma túy.

Oanh và Ngọc tại phiên tòa xét xử.

Khi đến khu vực hồ cá Cửa Nam thì Ngọc gọi điện cho Hậu và lấy số điện thoại của Trương Thị Oanh để liên lạc nhận ma túy. Sau khi gọi điện cho Oanh để nhận ma túy, Ngọc cầm ma túy đến khách sạn Hồng Kông 2 (thuộc xã Hưng Lộc) bán cho người đàn ông tên Thắng.

Khi Ngọc đang đi vào phòng khách sạn thì bị Công an TP.Vinh phát hiện và bắt quả tang, thu giữ 105 viên hồng phiến.

Từ lời khai của Ngọc, cơ quan CSĐT Công an TP.Vinh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét nơi ở của Trương Thị Oanh, thu giữ 91,645 gam ma túy đá.

Được biết, số ma túy trên mua của người đàn ông tên Hùng tại cổng bệnh viện Quân y 4 vào ngày 6/3/2019 với giá 20 triệu đồng để về bán kiếm lời.

Chiều ngày 10/3, Hậu gọi điện cho Oanh hỏi mua 2,9 triệu tiền ma túy nên Oanh hẹn đến một quán chè ở đường Hà Huy Tập. Khi Oanh chở theo con gái đến địa điểm đã hẹn để lấy tiền trước thì bị công an yêu cầu về trụ sở Công an TP.Vinh làm việc.

Trương Thị Oanh khai mua ma túy về cất giấu trong nhà để bán kiếm lời. “Bị cáo mua ma túy về cất trong tủ để bán lẻ kiếm lời. Mong HĐXX giảm nhẹ tội để bị cáo sớm về nuôi con. Bị cáo không biết việc buôn ma túy lại nhận mức án nặng như vậy. Bị cáo biết hành vi của mình là sai trái rồi”, bị cáo Oanh khóc nức nở.

Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Trương Thị Oanh 17 năm tù, Nguyễn Đăng Ngọc 9 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Trong vụ án này còn có Nguyễn Văn Hậu, người này không thừa nhận đã giới thiệu Oanh cho Ngọc và không tham gia vào việc mua bán ma túy của Ngọc.

Quá trình đối chất cũng không làm rõ được Oanh và Hậu đã bán ma túy cho Ngọc. Vì vậy, không đủ căn cứ để xử lý Hậu. Riêng đối với người đàn ông tên Thắng và Hùng, do không biết rõ lai lịch, địa chỉ cụ thể nên không có cơ sở để điều tra, làm rõ.