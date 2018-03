Hot boy của Sing my song 2018: Đi hát 2 năm chỉ có hụt, chứ không dư đồng nào!

Tập 1 chương trình truyền hình Sing my song - Bài hát hay nhất 2018 gây ấn tượng bởi sự xuất hiện của 1 loạt ca khúc mới do dàn thí sinh "chất lượng" sáng tác. Ngoài nhóm Lộn Xộn, cặp đôi Juun Đăng Dũng - RTee cũng thu hút sự chú ý khi gửi tặng người xem bài hát Friendzone - Mình yêu nhau được không?

Tập 1 "Sing my song 2018": Ca khúc "Yêu em được không?" do Juun Đăng Dũng -RTee trình bày

Trước khi đến với Sing my song 2018, Juun Đăng Dũng từng tham gia một số chương trình truyền hình như Vietnam's Got Talent, Be a star, tuy nhiên anh không may mắn được đi sâu. Lần này tái xuất cùng Bài hát hay nhất, Juun Đăng Dũng cho biết anh muốn khán giả thấy hình ảnh khác biệt, trưởng thành hơn của mình. Anh chàng sinh năm 1993 tự tin chia sẻ, năm 2018 sẽ là một Juun Đăng Dũng đa năng hơn, chẳng những hát ổn mà còn có khả năng trình diễn và sáng tác tốt.

Juun Đăng Dũng.

Không cố tình PR bằng việc nhắc khéo vụ Trường Giang cầu hôn Nhã Phương

Vì sao Juun Đăng Dũng lại quyết định tham gia "Sing my song 2018" cùng với người bạn RTee? Thường thì các thí sinh đến với "Bài hát hay nhất" sẽ lựa chọn thi một mình. Tuy nhiên, Juun Đăng Dũng thì ngược lại. Bạn nghĩ đây là thuận lợi hay bất lợi của mình?

Thú thật, ban đầu tôi không có ý định tham gia cuộc thi. Việc đăng ký đều do người chị quản lý quyết định. Chị ấy lấy những bài hát tôi tự sáng tác để gửi cho ban tổ chức. Tôi cũng khá bất ngờ. Tôi hơi lo, vì trước đó mình cũng đã tham gia một số cuộc thi tài năng rồi. Bây giờ thi nữa sợ khán giả sẽ nghĩ không tốt về mình. Nhưng sau khi suy nghĩ lại, tôi thấy tham gia Sing my song cũng có điều thú vị.

Các cuộc thi trước đây là tôi tham gia với tư cách ca sĩ, còn Sing my song lại là thi về sáng tác. Không chừng đây sẽ là cơ hội để mình khẳng định với khán giả rằng: Juun Đăng Dũng không chỉ biết hát, Juun Đăng Dũng còn có thể sáng tác tốt nữa.

Về phần thi cùng RTee, ban đầu, anh bạn này cũng có ý định thi một mình. Tuy nhiên, chắc là có duyên với nhau, nên sau khi chia sẻ suy nghĩ, 2 đứa quyết định thi với tư cách nhóm hát 2 thành viên. Thì mọi người thi cá nhân rồi, giờ tôi với RTee thi hát đôi cũng có thể xem như một sự khác biệtn mà. Tôi không nghĩ đây là bất lợi gì cả, cứ đến đoạn của đứa nào thì đứa đấy hát thôi.

Nhưng khi đứng trên sân khấu, rõ ràng sự chú ý của khán giả và các huấn luyện viên sẽ chia đôi cho cả bạn và RTee. Bạn có lo ngại mình sẽ bị chìm hơn RTee không?

Chắc không đâu (Cười). Tôi suy nghĩ đơn giản, lạc quan lắm. Tôi với RTee rất hợp tính nhau, lại có cùng sở thích và gu âm nhạc, không có chuyện 2 đứa tôi nạnh nhau hay là sợ đối phương sẽ tỏa sáng hơn mình. Khi đã xác định thi với tư cách nhóm hát thì tinh thần đồng đội là quan trọng nhất. Chúng tôi sáng tác và trình diễn cùng nhau, nếu mà ganh tỵ hay lo sợ thì không thể nào có ca khúc hay được.

Thực ra, từ khi bắt đầu nhận thông báo ghi hình cho đến khi thi vòng đầu tiên, chúng tôi chỉ có 1 tuần để tập luyện. Mọi thứ diễn ra hơi gấp gáp, có thể những gì trên sân khấu, mọi người thấy chưa ổn lắm, sẽ có một số thiếu sót. Nhưng đấy đã là tất cả cố gắng của chúng tôi rồi.

Có nhiều người hỏi tôi rằng vì RTee là rapper thì khi hát với cậu ấy, tôi sẽ bị hạn chế trong dòng nhạc hiphop. Tuy nhiên, điều này không đúng, trước khi tham gia Sing my song, chúng tôi cũng có viết một số bài Ballad, Pop... Nói chung là hát đôi vậy đó, nhưng chắc chắn RTee - Juun Đăng Dũng không đóng khung hay "một màu" trong hiphop thôi đâu.

Lý do vì sao Juun Đăng Dũng lại chọn về đội của huấn luyện viên Giáng Son? Tôi nghĩ bạn hợp với Đức Trí hơn chứ?

Chị Giáng Son là người có chuyên môn rất vững, chị ấy lại tình cảm nữa. Lúc đứng trên sân khấu, tôi với RTee nghe chị ấy nói chuyện thì rất thích, vậy là quyết định về với đội chị Giáng Son luôn. Có thể mọi người sẽ có những suy nghĩ là tôi hợp với huấn luyện viên Đức Trí hơn. Tuy nhiên, tôi thì lại cho rằng về với đội nào cũng ổn cả, bởi 4 vị huấn luyện viên đều là nhạc sĩ hàng đầu Việt Nam, họ có chỗ đứng và thâm niên trong nghề này.

Cái mà tôi và RTee thiếu là kiến thức thanh nhạc căn bản, bởi cả 2 đứa đều thuộc dạng "tay ngang đi hát". Về đội chị Giáng Son - một giảng viên thanh nhạc kỳ cựu thì cũng hợp lý mà.

Bài hát của bạn gây chú ý vì có nhắc đến chuyện Trường Giang cầu hôn Nhã Phương ở Mai Vàng và cơn sốt U23. Lý do vì sao Juun Đăng Dũng lại đưa những yếu tố này vào ca khúc?

Lúc tôi sáng tác bài Friendzone - Mình yêu nhau được không? là cả nước đang sục sôi vì đội tuyển U23 Việt Nam. Tất nhiên, thời điểm đó tôi cũng rất quan tâm đến thông tin về các chàng trai này. Khi sáng tác, tôi tự nhiên nảy ra ý định là mình phải thể hiện một điều gì đó đang gây bão trong cộng đồng mạng. Nó vừa thể hiện sự tự hào, lại vừa nói lên tình yêu mà mình dành cho U23 Việt Nam. Sự cố gắng, chiến đấu hết mình trong bão tuyết của U23 Việt Nam xứng đáng nhận mọi lời khen tặng.

Còn về câu hát liên quan đến vụ cầu hôn ở Mai Vàng, tôi nghĩ đây là câu chuyện rất nổi tiếng, ai cũng biết cả. Âm nhạc Việt Nam bây giờ hiện đại rồi, lại đang dần bắt kịp xu hướng của thế giới, tôi thấy tình tiết đó thú vị thì tôi đưa vào bài hát của mình thôi. Tôi không hề có ý định châm biếm hay đả kích gì anh Trường Giang, chị Nhã Phương cả. Đơn giản là tôi nghĩ rằng đó là câu chuyện nổi tiếng, tôi muốn dùng hình ảnh tượng hình để chuyển tải vào bài hát của mình. Chỉ vậy thôi.

Nhân đây tôi cũng xin khẳng định, tôi chẳng hề có ý đánh bóng hay PR gì bằng câu hát đó cả. Tôi thấy nó thú vị thì tôi đưa vào bài hát. Nói là tôi PR, cố tình thu hút sự chú ý thì không đúng. Một bài hát hay, không chỉ có ca từ, quan trọng là cả tổng thể tiết tấu, giai điệu có thể chạm đến cảm xúc của người nghe hay không.

Đi hát 2 năm, chỉ có hụt chứ chưa dư đồng nào!

Juun Đăng Dũng đã đến với âm nhạc như thế nào? Trong thời gian đầu Nam tiến, bạn có gặp khó khăn gì không?

Tôi là sinh viên chuyên ngành thiết kế thời trang. Cách đây 5 năm, tôi từ miền Bắc chuyển vào Sài Gòn để học tập. Học được chừng 2 năm thì bắt đầu có suy nghĩ rẽ ngang sang âm nhạc. Đến nay, đi hát kiếm tiền cũng phải hơn 2 năm. Ngày đầu nói với bố mẹ rằng: "Con muốn làm ca sĩ", tôi đã bị phản đối rất quyết liệt. Bố mẹ không tin tưởng vào con đường tôi lựa chọn. Tất nhiên, ông bố bà mẹ nào mà chẳng muốn điều tốt đẹp nhất đến với con mình. Bố mẹ tôi cũng thế thôi. Bố mẹ tôi bảo rằng làm ca sĩ rất phức tạp, nếu vào showbiz thì dễ sa vào cám dỗ. Tôi biết hết tất cả những điều này, nhưng chỉ có thể thuyết phục bố mẹ từ từ chứ không thể bắt bố mẹ thông cảm, chấp nhận ngay được.

Đến thời điểm hiện tại, bố mẹ vẫn chưa hoàn toàn đồng ý đâu, chỉ là sự phản đối nhẹ hơn trước. Vì bố mẹ thấy tôi đứng trên sân khấu, rồi tự tin hát trên truyền hình nữa, bố mẹ yên tâm hơn.

Nếu nói tới khó khăn, thì có vô số chuyện để kể. Tôi là tay ngang lấn sân ca hát mà, về kỹ thuật thanh nhạc không thể tốt bằng những bạn học hành bài bản được. Sau khi gây được chú ý ở chương trình truyền hình Vietnam's Got Talent, tôi bắt đầu gia nhập một công ty giải trí. Nhưng ở đó được 1 thời gian, tôi nhận ra đường hướng phát triển của mình hơi mịt mù. Thế là tôi rút ra, tự làm tất cả. Tự thân vận động thì khó khăn hơn lúc ở công ty rất nhiều, song bù lại, tôi có sự tự do, muốn làm gì cũng được, không bị gò bó, trói buộc.

Đến thời điểm hiện tại, khó khăn đến với bạn đã vơi bớt chưa?

Khó khăn vẫn còn chứ. Bây giờ tôi đang hoạt động độc lập, tự đứng trên đôi chân của mình. Tôi chỉ có sự giúp đỡ từ chị quản lý và bạn bè thân thiết. Hồi trước ở công ty, hầu như mọi thứ đều được mọi người lo cho cả. Còn hiện tại, tôi phải tự làm cả, từ trang phục, make up, rồi sau đó tìm bài hát, lên ý tưởng quay MV, cho ra mắt sản phẩm, PR cho sản phẩm của mình. Nói chung tất tần tật mọi thứ. Có những lúc tôi có ý định bỏ cuộc, thôi thì quay về chuyên ngành thiết kế thời trang để phát triển lâu dài. Nhưng ý nghĩ đó nó không tồn tại được lâu. Tôi thực sự đam mê âm nhạc và muốn hoạt động nghệ thuật như một nghệ sĩ độc lập. Tôi hát vì đam mê hơn là vì tiền. Bởi hiện tại, tôi cũng chưa kiếm được nhiều tiền.

Không kiếm được nhiều tiền thế thì Juun Đăng Dũng duy trì cuộc sống bằng cách nào? Bạn nhận sự hỗ trợ từ gia đình à?

Không có (Cười). Nói ra điều này thì cũng thấy mình rất chịu khó. Quay trở lại thời điểm mới nói cho gia đình biết chuyện muốn làm ca sĩ, bố mẹ tôi đã bảo là nếu còn cương quyết tự làm theo ý mình thì bố mẹ cắt hết mọi khoản chu cấp. Tôi học chuyên ngành thiết kế thời trang đã là quá khác biệt so với gia đình rồi, bây giờ đòi chuyển hẳn sang ca hát, bố mẹ không chấp nhận được. Với bố mẹ, thời trang vẫn là may mặc, còn ca hát thì rõ ràng là showbiz quá nhiều.

Không có chu cấp từ bố mẹ, tôi quyết định đi làm. Tôi xin vào một công ty để làm việc như một chuyên viên thiết kế. Hằng ngày tôi đi làm văn phòng, lúc rảnh thì đi hát theo lời mời. Nhưng tôi không hợp với cuộc sống công sở, vậy nên chỉ được một thời gian, tôi xin làm theo dự án, chỉ nhận show chứ không làm fulltime như trước nữa. Khoản tiền lương từ việc đi làm đủ cho tôi trang trải chi phí sinh hoạt.

Trong năm 2017 vừa qua, tôi thấy Juun Đăng Dũng có ra mắt một số MV, chi phí sản xuất những MV này là từ đâu?

Thì tôi đi hát với đi làm, có bao nhiêu tiền cũng dồn hết vào sản phẩm âm nhạc. Tôi đi hát cũng được hơn 2 năm mà chẳng có dư đồng nào hết. Vì tiền có bao nhiêu dành cho âm nhạc hết rồi. Thậm chí, đôi lúc còn thâm hụt nữa. Nhưng tôi hài lòng với lựa chọn của mình. Có người bảo Juun Đăng Dũng chưa có gì trong tay cả, tôi hơi chạnh lòng nhưng tự hứa sẽ cố gắng nhiều hơn. Đầu tiên, tôi muốn chứng minh cho bố mẹ biết mình chọn đúng hướng. Thứ hai, tôi cũng muốn cống hiến nhiều hơn nữa. Hy vọng năm 2018 này, cơ hội sẽ đến với tôi.

Xin cám ơn Juun Đăng Dũng vì đã dành thời gian trò chuyện!