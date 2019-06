Hồng Ánh: "Phụ nữ có an phận thì cũng phải nói với người đàn ông của mình rằng tôi đang nhường anh đấy!"

Chương trình Những phụ nữ có gu số 4 lên sóng vào Chủ Nhật tuần này trên kênh VTV6 có chủ đề Công thức hạnh phúc. Chương trình có sự góp mặt của các khách mời như diễn viên - đạo diễn Hồng Ánh, ca sĩ Ngọc Anh. MC dẫn dắt chương trình là Minh Trang và "trai đẹp" Nhâm Phương Nam.

Chủ đề "open talk" hấp dẫn của số này mang tên: "Công thức hạnh phúc của phụ nữ là an phận". Giống như mọi khi, những chủ đề được nói đến trong "open talk" luôn tạo ra những luồng ý kiến trái chiều. Với câu chuyện "an phận" của phụ nữ, có 2 luồng ý kiến được đưa ra để khán giả bình chọn, đó là: thứ nhất, phụ nữ muốn đẹp về nhan sắc, thành đạt trong sự nghiệp và hạnh phúc trong tình yêu thì đừng nên an phận; thứ 2: chăm lo cho chồng con vốn dĩ là niềm hạnh phúc của phụ nữ, vậy thì tại sao lại không muốn an phận để toàn tâm toàn ý làm công việc đó?.

Nhận định về vấn đề này, Hồng Ánh cho biết: "Ngay cả khi mình nhún nhường, mình an phận thì cũng phải nói rằng tôi đang nhường anh, tôi đang an phận đấy, chứ không nên chỉ im lặng và chờ đợi người bạn đời của mình sẽ đoán ra, sẽ tự động hiểu được. Không phải ai cũng sâu sắc mà không phải ai cũng nhạt nhẽo, quan trọng là mình phải tìm được thời điểm thích hợp để nói ra điều đó".

Hồng Ánh thẳng thắn chia sẻ rằng phụ nữ dù có an phận thì cũng phải nói thẳng nói thật với người đàn ông của mình để anh ta hiểu được.

Cũng trong chương trình, Hồng Ánh - nữ diễn viên, đạo diễn thành đạt và là hình mẫu của nhiều phụ nữ đã có những chia sẻ thú vị về hạnh phúc, về "gu" trong cuộc sống của một người phụ nữ có quá nhiều trải nghiệm nhìn ra thế giới, cũng như quan điểm về một người phụ nữ có "gu"...

Chương trình sẽ lên sóng lúc 20h ngày 23 tháng 6 trên kênh VTV6.