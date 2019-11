Hớn hở đến nhà thầy chụp ảnh check-in, nhóm học sinh nhận cái kết đắng còn dân mạng thì khoái chí: "Lúc đi hết mình, lúc về hết hồn"

Từ trước đến nay, các cô cậu học trò vẫn luôn khiến thầy cô đau đầu vì những chiêu trò nghịch ngợm tai quái. Khi thì trốn học, khi thì nói chuyện, gấp máy bay giấy rồi phi trong lớp,… Nói chung, không có trò nghịch nào mà học sinh không thử qua.

Tuy nhiên, nghịch đến mức dám to gan lớn mật, đến tận nhà thầy giáo để giờ trò như nhóm học sinh dưới đây thì thực sự "có một không hai".

Theo đó, một nhóm 8 học sinh tại trường THCS&THPT Hòa Bình, Trà Ôn, Vĩnh Long đã cả gan đến trước cửa nhà thầy giáo để chụp ảnh check-in, không chỉ vậy còn tạo dáng cool ngầu như một "travel vlogger" chuyên nghiệp.

Cả nhóm bạn, ai nấy đều giữ vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, lạnh lùng.

Check-in nhà thầy và cái kết đắng.

Sau đó, không hiểu bằng cách nào mà thầy giáo đã phát hiện ra bức ảnh này, hoặc có thể là do nghe hàng xóm "trình bày" lại nên chỉ ngay ngày hôm sau, nhóm bạn lập tức lĩnh "cái kết đắng".

Cả nhóm bạn, bao gồm cả người check-in và người chụp ảnh đều phải lên bục giảng để làm bài kiểm tra. Nếu cả nhóm đều chưa ôn bài thì đây đúng thật là một cái kết chát chúa!

Những hình ảnh hài hước "trước – sau" khi check-in của nhóm bạn khi được đăng tải lên mạng xã hội đã nhận về cơn bão like, share siêu to khổng lồ với: 66 nghìn like, 643 bình luận và 962 lượt chia sẻ.

Không ít dân mạng không nhịn được cười và phải để lại bình luận:

"Khi đi hết mình, khi về hết hồn! Dám giỡn mặt thầy à?".

"Cái này thì đúng là "Toang thật rồi ông giáo ạ".

"Một phút huy hoàng để rồi vụt tắt".

"Tớ mà là thầy giáo, thì thực sự vừa buồn cười với đám học sinh nghịch như quỷ này".

"Khổ thân nhất ông bạn đi xe đạp ở mé hình, chỉ đứng hóng hớt thôi cũng bị gọi lên bảng".

Ảnh chụp màn hình.

Không biết bài kiểm tra của biệt đội này sau đó được mấy điểm nhưng đúng là những cô cậu này đã cho thầy giáo và cư dân mạng được một trận cười ra trò.

Có lẽ đây sẽ là kỷ niệm nhớ đời trong quãng thời gian cắp sách đến trường của các cô cậu học sinh này!