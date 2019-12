Hơn 400 phần quà miễn phí mừng khai trương 3 nhà hàng King BBQ Buffet, Meiwei, Truly Việt tại Aeon Mall Hà Đông

Từ khi ra mắt chi nhánh đầu tiên đến nay, King BBQ Buffet, Meiwei, Truly Việt đã làm hài lòng rất nhiều thực khách khó tính ở Hà Nội và Sài Gòn. Không chỉ có mặt ở khu trung tâm thành phố mà còn đến với những khu vực lân cận sầm uất và đang có xu hướng phát triển mạnh mẽ. Vì thế, King BBQ Buffet, Meiwei, Truly Việt sẽ có mặt tại TTTM Aeon Mall Hà Đông – mang những món ăn đậm tinh hoa - tròn vị Á đến gần hơn với thực khách.

Lĩnh hội nét độc đáo của ẩm thực Hàn – Trung – Việt, cùng tinh túy đúc kết trong từng nguyên vật liệu tươi ngon, món ăn tại King BBQ Buffet, Meiwei, Truly Việt chính là những tinh hoa ẩm thực, đậm đà bản sắc Á Đông. Cùng với đó sự kiện khai trương mang đến các chương trình ưu đãi hấp dẫn:

Tặng 200 set Dimsum hoàn toàn miễn phí – Nhà hàng Meiwei

Với chương trình tặng 200 set Dimsum - mỗi set gồm 1 xửng Há cảo Meiwei và 1 xửng Xíu mại tôm Meiwei, khách hàng có cơ hội thưởng thức các món ăn đặc trưng của ẩm thực Trung Hoa hoàn toàn miễn phí.

Miễn phí 200 set dimsum cho 200 khách hàng đầu tiên tại nhà hàng Meiwei

Không chỉ có vậy, Meiwei mang đến thực đơn đa dạng, với hơn hơn 200 món ăn hội tụ hương, sắc, vị cùng tinh túy của nền ẩm thực ngàn năm tuổi. Mỗi món ăn đều được kết hợp, biến hóa tài tình giữa các thực phẩm tươi mới hàng ngày, cùng với các vị thuốc bắc như hải sâm hương liệu thảo mộc, gia vị tự nhiên. Chính sự hòa hơp "thiên nhân hợp nhất" này đã đã khiến cho bao thực khách trên thế giới dễ dàng bị chinh phục, say đắm.

*Chương trình áp dụng nguyên ngày, từ 07 – 08/12/2019 tại nhà hàng Meiwei Tầng 2, TTTM Aeon Mall Hà Đông

Tặng 200 suất chả giò Nam bộ - Nhà hàng Truly Việt

Cơ hội thưởng thức món Việt tròn vị với chương trình tặng 200 suất chả giò Nam Bộ từ nhà hàng Truly Việt hoàn toàn miễn phí. Bạn không những được tận hưởng món ngon truyền thống của ẩm thực Việt, mà còn được đắm chìm trong không gian văn hóa ấm cúng.

Tặng 200 suất chả giò Nam Bộ cho 200 khách hàng đầu tiên tại nhà hàng Truly Việt

Tại Truly Việt, dù ở bất cứ đâu, món ăn Việt vẫn luôn mang hương vị nguyên bản nhất: nước Phở trong thanh, ngọt tự nhiên khi được ninh liên tục trong 12 giờ; thịt nướng Bún Chả thơm ngon đậm đà khi được ướp gia vị chuẩn và nướng trên than hoa….trong không gian thuần Việt. Đó chính là giá trị dân tộc, là bản sắc văn hóa mà thực khách trong và ngoài nước luôn yêu thích ở ẩm thực Việt Nam.

*Chương trình áp dụng trong 2 ngày 07 – 08/12/2019 tại nhà hàng Truly Việt, Tầng 2 TTTM Aeon Mall Hà Đông

Check in ngay, tặng Coca Plus miễn phí

Với chiếc smartphone trong tay chắc hẳn ai cũng có kha khá những tấm hình ưng ý khi dùng bữa tại nhà hàng được lưu lại trong điện thoại. Sẽ tuyệt vời hơn nếu chúng ta đăng tải những hình ảnh đó trên trang cá nhân và check in tại địa điểm nhà hàng. Bạn sẽ được tặng ngay 1 lon Coca Plus cho mỗi người khi dùng bữa tại các nhà hàng Meiwei và Truly Việt.

Ăn thỏa thích – check in là có Coca Plus cực đã

Với nhà hàng King BBQ Buffet nếu check in bạn có thể lựa chọn quà tặng là 1 lon Coca Plus hoặc 1 chai Heineken Silver nhé!

*Chương trình check in tặng quà sẽ kéo dài từ 7/12 – 14/12/2019.

King BBQ Buffet, Meiwei và Truly Việt đem đến những trải nghiệm đáng nhớ về ẩm thực trọn vị ngon, đậm đà tinh hoa Á Đông cùng cung cách phục vụ hiện đại, chuyên nghiệp. Thực đơn đa dạng món ăn đặc trưng của 3 quốc gia Hàn, Trung, Việt. Từ món nướng hoàng cung của ẩm thực Hàn, đến dimsum tinh hoa ẩm thực Trung Hoa, và các món ăn đặc sắc 3 miền của ẩm thực Việt.

Sau nhiều năm ra mắt, chúng tôi vẫn không ngừng tìm kiếm và ngày một hoàn thiện hơn thực đơn của mình cũng như luôn đảm bảo chất lượng đồng đều trên toàn hệ thống. Từ sự cẩn trọng trong việc lựa chọn nguyên liệu, đến sự tỉ mỉ của đội ngũ phát triển món ăn, chúng tôi tin rằng với những nỗ lực đó khách hàng sẽ cảm nhận được nét tinh tế, sự chân thành và tình yêu đối với ẩm thực.