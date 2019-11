Hơn 1000 người mặc áo cam “nhuộm màu” Hồ Gươm

Rạng rỡ nụ cười, mồ hôi thấm ướt áo là những hình ảnh đẹp đọng lại trong mắt với bất kỳ ai có may mắn tham gia sự kiện tuyệt vời này.

Mang tên "Đam mê không giới hạn", đây là lần thứ 5, sự kiện nhảy zumba tập thể có quy mô lớn được Moist Diane, dầu gội tinh dầu số 1 Nhật Bản (chứng nhận bởi công ty nghiên cứu Hakuhodo – Market ngày 1/8/2019) tổ chức tại Hà Nội trong suốt một năm qua. Đồng thời cũng là bữa tiệc sinh nhật 1 tuổi của thương hiệu này được Nam Thành Group nhập khẩu và phân phối chính thức tại Việt Nam.

Bắt đầu từ 14 giờ chiều và kéo dài đến 19 giờ, sự kiện nối tiếp nhau bằng những thể điệu zumba cuồng nhiệt và càng lúc càng gây chú ý. Nhiều du khách tản bộ Hồ Gươm vào tự nguyện cuốn mình cuộc nhảy mashup không ngừng, thốt lên thích thú, ví von chương trình là "cơn lốc màu da cam" giữa trung tâm thủ đô.

"Đây là một trải nghiệm tuyệt vời. Tôi thấy mình trở thành một phần không tách rời, vô cùng hạnh phúc và không có chút khoảng cách. Chưa bao giờ tôi được hoà mình vào một sự kiện nhảy đông người, nhiều năng lượng thú vị như thế trong cuộc đời mình. Hương vị Columbia đã hoà quyện với vẻ cổ kính, giữa các di sản Hà Nội. Thật tuyệt vời" – John Biden, một du khách từ Mỹ hào hứng chia sẻ. Anh cũng giống như nhiều du khách khác, hoà mình vào bữa tiệc sinh nhật màu cam của Moist Diane, nhún nhảy, lắc lư theo điệu nhạc, quên mọi lịch trình của mình, không thể rời đi.

Cùng với âm nhạc Âu Châu, điểm nhấn gây chú ý trong sự kiện là điệu nhảy zumba được dựng mới trên nền nhạc ca khúc Miracle You, một sáng mới của nhạc sỹ Võ Hoài Phúc dành tặng những cô gái năng động, tự tin như tinh thần Moist Diane hướng tới.

Cùng với hàng ngàn dancer và du khách, sự kiện còn cuốn hút rất nhiều hot girl Hà Thành. Trong đó có thể kể đến một số gương mặt nổi bật, đã đạt danh hiệu tại một số cuộc thi Hoa khôi lớn như Trần Phương Nam (Giải Nhất Nữ sinh viên Thanh Lịch Thủ đô 2019), Phan Hà Vy (Giải Nhì Nữ sinh viên Thanh Lịch Thủ đô 2019), Hồ Phương Linh (Hoa khôi Tài sắc Việt Nam), Đỗ Thu Huyền (Á khôi Tài sắc Việt Nam)… Ngoài ra, nhiều gương mặt trẻ được chú ý trong lĩnh vực người mẫu ảnh và âm nhạc khác cũng rạng ngời hòa nhịp.

Ngoài sự kiện nhảy tập thể, các khu vực hoạt động khác của Moist Diane như check in nhận quà, tham gia vòng quay may mắn lôi cuốn hàng hàng người kéo dài tham gia. Với hơn 2000 phần quà trị giá, dành tặng khách hàng may mắn, sự kiện tiệc sinh nhật Moist Diane trọn vẹn niềm vui. Một số đông đã trở thành khách hàng trung thành của dòng dầu gội tinh dầu cao cấp này đã cùng gia đình đến chia vui với nhà tổ chức. Chị Hương (Hoàng Mai) đánh giá cao những đột phá đầy cảm hứng và mang tính đột phá từ Moist Diane trong thị trường hoá mỹ phẩm. "Moist Diane đã chạm vào được mọi vấn đề của tóc, đặc biệt là tóc người Á Châu với 6 dòng sản phẩm", chị Hương nói.

Được biết, siêu phẩm dầu gội Moist Diane là sản phẩm của tập đoàn có lịch sử hàng trăm tuổi - NatureLab, với công thức tinh dầu organic, không chứa silicon và công nghệ nano repair đã tạo nên cơn sốt tại thị trường Nhật Bản với lượng bán gia hơn 10.000 chai chỉ trong vài ngày ra kệ. Độ phủ rộng của sản phẩm có sức mạnh ghê gớm, vẽ lại trật tự và thứ hạng các thương hiệu dầu gội tại một số thị trường như HongKong, Singapore.

Moist Diane được coi là cú hích mới thể hiện rõ nét sứ mệnh, tinh thần của Nam Thành, trở thành tập đoàn sản xuất, phân phối mỹ phẩm hàng đầu dựa trên nền tảng lấy lợi ích khách hàng và trách nhiệm xã hội là trung tâm. Đây cũng là một trong hơn 20 nhãn hàng, tập đoàn này đem đến thị trường Việt sau 12 năm nỗ lực không ngừng nghỉ.

Hiện tại, Moist Diane có mặt trên gần 1000 điểm bán tại 42 tỉnh thành và tiếp tục được mở rộng trong thời gian tới. Cũng trong thời gian này, Moist Diane dành nhiều quà tặng dành cho khách hàng của mình như một lời tri ân.

