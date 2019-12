Hơn 10 lần được khuyên phá thai nhưng bà mẹ luôn từ chối và đây là những gì cô nhận được

"Hơn 10 lần họ bảo tôi nên phá thai"

Chloe Conlin, 21 tuổi, ở Norwich (Anh), cho biết, hơn 10 lần người ta khuyên cô bỏ thai. Nhưng Chloe không nghe. Cô sinh hạ bé gái Miyah cuối năm ngoái. Miyah chào đời với khuyết tật tim có tên đồng phân tâm nhĩ phải. Theo đó, cô bé chỉ có một nửa trái tim và phải trải qua ca mổ phanh tim vào đúng đêm Giáng sinh 2018.



Kể từ đó, Miyah đã chập chững những bước đầu tiên và hiện đang chuẩn bị chào đón Giáng sinh đầu tiên bên ngoài bệnh viện.

Miyah sinh ra khi chỉ có một nửa trái tim.

"Miyah đang làm rất tốt vào lúc này. Con đã bắt đầu đi. Họ từng nói với tôi rằng, con sẽ không đạt được các mốc phát triển quan trọng. 3 tuần trước, Miyah đã bước những bước đầu tiên. Bây giờ con đang chạy khắp xung quanh rồi. Con cũng biết gọi 'Mẹ' và 'Bố', biết lắc đầu thể hiện ý 'Không', biết nói 'Ta'. Miyah đã học được rất nhiều điều, con cũng hiểu biết nhiều hơn trước", mẹ bé hạnh phúc chia sẻ.



Nhớ lại hành trình đã qua, Chloe cho biết, trước Miyah, cô từng mang thai nhưng em bé đã qua đời khi vừa lọt lòng. Lần mang thai Miyah, Chloe tiếp tục đối mặt với thử thách ở tuần thai thứ 20.

"Khi mang bầu Miyah, hơn 10 lần họ bảo tôi nên phá thai vì con gái sẽ rất khó sống sót. Đó sẽ là một cuộc đấu tranh thực sự và con có lẽ không sống nổi để chào mừng sinh nhật đầu tiên".

Cô bé đã phải trải qua ca phẫu thuật tim vào Giáng sinh 2018.

Chloe được khuyên nên phá thai tới 10 lần.

"Họ không thể chữa khỏi trái tim của con, chỉ có thể giúp con sống lâu hơn"

Tuy nhiên, dự đoán của các chuyên gia y tế đã sai khi cô bé đáng yêu Miyah đã và đang làm rất tốt. Theo chia sẻ của mẹ bé: "Con đã không có bất kỳ lần nhập viện nào nghiêm trọng kể từ sau ca mổ vào Giáng sinh 2018. Con đang làm rất tốt. Miyah sẽ trải qua một ca mổ nữa trong vài năm tới và đó sẽ là ca phẫu thuật cuối cùng mà họ có thể làm cho con, sau đó sẽ xem con thực sự có thể đi bao xa. Họ không thể chữa khỏi trái tim của con, chỉ có thể giúp con sống lâu hơn".

Chloe tiết lộ, thời điểm phẫu thuật sắp tới của Miyah phụ thuộc vào "thời điểm con biểu lộ dấu hiệu bệnh tình diễn biến xấu". Cứ 4-6 tháng, con sẽ vào viện 1 lần để kiểm tra sức khỏe. Còn bây giờ, điều "tuyệt vời nhất là được ăn mừng Giáng sinh tại nhà". Hai mẹ con sẽ dành trọn thời gian Giáng sinh bên gia đình và chắc chắn "có rất nhiều quà để bù đắp cho Giáng sinh năm ngoái".

Miyah sẽ trải qua Giáng sinh đầu tiên tại nhà năm nay.

Điều may mắn là hai mẹ con đã được The Sick Children Trust giúp đỡ trong khi Miyah trải qua cuộc phẫu thuật lớn tại Great Ormond Street. Tổ chức từ thiện này đã sắp xếp cho cô nơi ở chỉ cách bệnh viện vài phút đi bộ trong 2 tuần nhập viện. Đây là một phần của chương trình Home from Home mà The Sick Children Trust triển khai.

Giám đốc điều hành tổ chức từ thiện Jane Featherstone cho biết: "Đáng buồn thay, không phải mọi đứa trẻ đều được ngủ trên giường nhà mình vào đêm Giáng sinh, được háo hức chờ đợi món quà của Ông già Noel. Hàng trăm trẻ em trên khắp đất nước sẽ phải vào viện dịp Giáng sinh này và mỗi bé đều nên được ở bên gia đình mình. "Home from Home nghĩa là các gia đình sẽ không còn phải lo lắng về nơi họ sẽ ở. Họ có thể dành trọn Giáng sinh bên nhau".