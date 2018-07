Ngoài những cống hiến cho nghệ thuật, đời sống riêng tư và gia đình của các nghệ sĩ Việt cũng là đề tài lớn thu hút sự quan tâm của công chúng. Trong chủ đề này, sự trưởng thành và thay đổi của con các nghệ sĩ theo thời gian đặc biệt cuốn hút đám đông bởi nó cho thấy sức mạnh đáng gờm của thời gian nhưng cũng ẩn chứa trong đó vô vàn điều thú vị.

Các cô nhóc, cậu nhóc năm nào theo bố mẹ nổi tiếng đến các sự kiện, xuất hiện trước công chúng đầy bẽn lẽn giờ đây đã thành những thiếu niên sở hữu sắc vóc cuốn hút. Dù lựa chọn nối nghiệp bố mẹ theo đuổi đam mê nghệ thuật hay rẽ hướng theo con đường riêng... thì ai cũng tạo được cho riêng mình những dấu ấn không hề bị trộn lẫn trong thế giới của riêng mình.

Chúng ta hãy cùng nhìn lại sự thay đổi đáng kinh ngạc theo năm tháng của con các nghệ sĩ Việt để biết mình cũng lớn lắm rồi đấy.

Con trai diva Thanh Lam - Nguyễn Quang Đăng

Nguyễn Quang Đăng (nickname: nước xả vải, sinh năm 1998) là con trai của diva Thanh Lam và nhạc sĩ Quốc Trung. Mới ngày nào còn là cậu bé con điển trai theo mẹ và chị gái xuất hiện trong các sự kiện nghệ thuật mà nay Quang Đăng đã là một thiếu niên trưởng thành. Càng lớn, con trai Thanh Lam càng có những nét nghệ sĩ và thường xuyên được so sánh giống nam ca sĩ Quang Vinh, có khi là giống cả tài tử nổi tiếng Trương Quốc Vinh.

Quang Đăng dễ thương từ bé.

Quang Đăng sở hữu bảng thành tích khủng khi giành giải Nhất bảng B bộ môn piano dành cho lứa tuổi dưới 15 tuổi khi tham gia cuộc thi âm nhạc Quốc tế Val Tidone lần thứ 13 tại Picenza, Italia. Sau đó, chàng quý tử nhà diva còn lọt top 10 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quốc 2013. Tại chung kết Cuộc thi Piano quốc tế Hà Nội năm 2015, khi 17 tuổi, con trai Thanh Lam - Quốc Trung lại giành ngôi vị cao nhất ở bảng B.

Và hiện tại, Quang Đăng đã tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, đang du học trường Université de Montréal (Canada).

Càng lớn, Quang Đăng càng toát lên chất nghệ sĩ.

Là một cậu bạn đa tài.

Quang Đăng đạt nhiều giải thưởng âm nhạc dù mới 20 tuổi.

Là "chàng thơ" của mẹ Thanh Lam.

Ái nữ của Diễm My 6X - Catherine Thuỳ My Hà

Có một thời gian, Catherine Thuỳ My Hà, con gái cưng của nữ diễn viên Diễm Mỹ xuất hiện trên khắp các mặt báo cũng như trang MXH với rất nhiều lời khen ngợi xuýt xoa vì nhan sắc ấn tượng và thành tích "khủng". Cô bạn sinh năm 1994 này là con gái lớn của "tường thành nhan sắc" Diễm My. Hiện tại, Thuỳ My đang học ngành truyền thông ở Mỹ thay vì nối nghiệp công việc diễn xuất của người mẹ nổi tiếng. Ngoài tiếng Anh, Thùy My còn thông thạo tiếng Pháp, Nga và Trung Quốc.

Đúng là ai rồi cũng lớn và bố mẹ dù có là người nổi tiếng thì cũng sẽ già đi theo năm tháng.

Thuỳ My sở hữu vẻ ngoài hiện đại, năng động và khí chất khó ai bì kịp. Cùng với diện mạo xinh đẹp ở hiện tại, những bức ảnh cũ của Thuỳ My thuở nhỏ bên người mẹ nổi tiếng cũng liên tục được đăng tải lại để bật lên sự thay đổi choáng ngợp theo thời gian.

Dung mạo và cuộc sống hiện tại của con gái diễn viên Diễm My từng là đề tài thu hút sự quan tâm của công chúng một thời gian dài trên báo chí.

Thuỳ My hiện đại xinh đẹp.

Cô bạn đã sống ở Mỹ nhiều năm.

Cô bạn sở hữu nhiều nét đẹp của mẹ.

Con gái út nghệ sĩ Chiều Xuân - Hồng Khanh

Mới ngày nào còn là một mẩu bé tí ti tham gia "Giọng hát Việt nhí" năm 2013 mà nay Hồng Khanh, con gái út của nghệ sĩ Chiều Xuân đã ra dáng thiếu nữ ở tuổi 14. Hồng Khanh thừa hưởng nhiều nét đẹp của mẹ và bố. Sau khi xuất hiện trong bức ảnh chụp chung ở đám cưới của chị gái, Hồng Khanh lập tức gây sốt MXH vì vẻ ngoài xinh đẹp "lột xác" khỏi hình tượng bé gái bụ bẫm năm nào.



Bé con giờ đã thành thiếu nữ. Nhìn hình ảnh này có lẽ bạn cũng thấy mình đã già đi khá nhiều rồi rồi đấy.

Hồng Khanh không những xinh đẹp giống mẹ và chị mà cô con gái út này còn rất cá tính và thừa hưởng giọng hát lý tưởng từ người bố nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân.

Cách đây 3 năm, khi chụp ảnh với mẹ, Hồng Khanh vẫn còn là một cô bé nhỏ xíu.

3 năm sau, mọi thứ đã thay đổi khá nhiều...

Được biết, sau khi rời "Giọng hát Việt nhí", Hồng Khanh cùng mẹ tham gia nhiều hoạt động. Cô bé vẫn muốn gắn bó với nghệ thuật và đang tìm hiểu thêm lĩnh vực thời trang. Thành tích học tập của cô bé cũng rất đáng nể dù thường xuyên dành thời gian đi biểu diễn ca nhạc.

Hồng Khanh xinh đẹp và sở hữu gu thời trang "trưởng thành" hơn tuổi.

Con gái MC Quyền Linh - Mai Thảo Linh

Mới năm nào, Thảo Linh (sinh năm 2005) cùng em gái xuất hiện bên bố Quyền Linh và mẹ Dạ Thảo như hai cô công chúa nhỏ vậy mà nay cô bé 13 tuổi đã cao lớn vượt trội, ra dáng người lớn lắm rồi. Thảo Linh thừa hưởng nhiều nét đẹp từ bố mẹ, có gương mặt cực kỳ sắc sảo được nhiều người dự đoán khi trưởng thành sẽ là một ứng cử viên sáng giá trong các cuộc thi nhan sắc.

Gia đình MC Quyền Linh ngày ấy - bây giờ.

Khi cùng bố mẹ tham gia các sự kiện, Thảo Linh thể hiện mình là người có khiếu ăn nói lưu loát, hiểu biết và đặc biệt là rất ra dáng chị gái lớn trong gia đình. Những bức ảnh chụp chung với cả nhà, Thảo Linh luôn chiếm spotlight nhờ ngoại hình nổi bật.

Thảo Linh mới 13 tuổi nhưng sở hữu gương mặt nét nào ra nét đó, vóc dáng cao lớn.

Thảo Linh và em gái.