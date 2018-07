Hội chứng sốc nhiễm độc do dùng 1 loại băng vệ sinh đáng sợ hơn bạn tưởng và những điều cần biết để phòng tránh

Các triệu chứng của hội chứng sốc nhiễm độc như sốt cao, buồn nôn, đau nhức cơ và tiêu chảy gần giống bệnh cảm cúm. Vì vậy, mọi người thường gặp nhầm lẫn trong quá trình phân biệt hai bệnh này.

Theo Viện Y học Quốc gia Hoa Kỳ, hội chứng sốc nhiễm độc bắt nguồn từ một loại vi khuẩn tụ cầu khuẩn mang tên staphylococcus aureus. Theo Sherry Ross, một chuyên gia tư vấn sức khỏe phụ nữ tại Trung tâm Y tế Providence Saint John ở Santa Monica, California, chứng bệnh nhiễm trùng này thường ảnh hưởng đến cơ thể trong thời kỳ kinh nguyệt.



Ở nữ giới, tampon là thủ phạm chủ yếu gây hội chứng sốc nhiễm độc. Ngoài tổn thương âm đạo, hội chứng này còn làm bỏng rát, tổn hại da và gây viêm xoang.

Dù hiếm với tỷ lệ mắc bệnh là 1/100000, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, hội chứng sốc nhiễm độc là tình trạng nhiễm trùng rất nghiêm trọng và cần được điều trị kịp thời. Dưới đây là một số thông tin có thể giúp bạn hiểu thêm về bệnh này:

Tampon ảnh hưởng tới bệnh

Tampon là 1 loại băng vệ sinh tiện lợi nhưng đôi khi chúng có thể gây nên những vấn đề nghiêm trọng tới sức khỏe. Mọi người cần chú ý sử dụng loại băng vệ sinh này đúng cách, đặc biệt vào những ngày ra nhiều máu.

Sử dụng tampon kích thước lớn và có khả năng hút ẩm cao sẽ gia tăng nguy cơ mắc hội chứng sốc nhiễm độc. Nếu tồn tại lâu trong âm đạo, loại băng vệ sinh này có thể trở thành môi trường lý tưởng cho vi khuẩn hoạt động. Do đó, mọi người nên thường xuyên thay băng vệ sinh để đảm bảo vùng kín không bị nhiễm trùng. Theo Linda Anegawa, chuyên gia y khoa tại Trung tâm Y tế Pali Momi ở Hawaii, vào những ngày cuối chu kỳ, thời gian thay tampon lý tưởng là sau mỗi 4-8 giờ.

Tampon không phải nguyên nhân duy nhất gây bệnh

Jasmine Johnson, bác sĩ phụ khoa kiêm tư vấn viên y khoa trên trang web MrsMommyMD.com cho biết, cốc nguyệt san hoặc dụng cụ tránh thai cũng có khả năng gia tăng nguy cơ mắc hội chứng sốc nhiễm độc. Bất cứ vật dụng nào đặt vào trong cơ thể đều có khả năng gây nhiễm trùng, trong đó bao gồm băng vệ sinh, cốc kinh nguyệt và tampon. Vì vậy, mọi người nên sử dụng những sản phẩm này đúng theo hướng dẫn ghi trên bao bì.

Triệu chứng sốc nhiễm độc xảy ra nhanh và khó phân biệt

Do biểu hiện của hội chứng sốc nhiễm độc gần giống dấu hiệu bệnh cúm nên điều này gây cản trở không nhỏ tới quá trình phát hiện và điều trị. Tuy nhiên, Jessica Shepherd, chuyên gia y khoa kiêm bác sĩ phẫu thuật tại Trung tâm Y tế trực thuộc Đại học Baylor ở Dallas nhấn mạnh, điểm đặc biệt là các triệu chứng sẽ xảy ra nhanh chóng và gây ảnh hưởng lớn tới sức khỏe.

Các dấu hiệu cơ bản của hội chứng sốc nhiễm độc bao gồm: Tiêu chảy, nhức đầu, sốt cao đi kèm ớn lạnh, hạ huyết áp, đau nhức cơ, buồn nôn và mất nhận thức.

Gây phát ban

Ngoài các triệu chứng giống cảm cúm, hội chứng này còn có thể gây phát ban, làm xuất hiện những nốt đỏ ngứa rát trên lòng bàn tay hoặc chân. Trên thực tế, Christine Masterson, trưởng khoa chăm sóc sức khỏe phụ nữ và trẻ em tại Tổ chức Summit Medical ở New Jersey cho biết, các nốt đỏ có thể phát hiện dễ dàng khi chúng lan rộng lên cẳng tay.

Nếu nhận thấy dấu hiệu này đi kèm với các triệu chứng khác, bạn hãy đến khám bác sĩ càng sớm càng tốt.

Đe dọa tính mạng

Theo Alexander Mauskop, chuyên gia y khoa kiêm tác giả của cuốn What Your Doctor May Not Tell You About, lắng nghe cơ thể là điều nói thì dễ làm thì khó. Cuộc sống rất căng thẳng, bận rộn nên ít khi mọi người kịp nhận ra và điều trị bệnh ngay từ trong trứng nước.

Đối với trường hợp nặng, người bệnh cần điều trị càng sớm càng tốt nếu không có thể tử vong. Các bác sĩ sẽ cho người bệnh dùng thuốc kháng sinh ngay lập tức nhằm tăng cường sức đề kháng của cơ thể. Nếu không cấp cứu kịp thời, bệnh có thể tấn công các cơ quan nội tạng trong cơ thể, gây suy yếu cơ thể nghiêm trọng.

(Nguồn: Womenshealthmag)