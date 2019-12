Hội chứng kiệt sức vì YouTube: Tiền nhiều nhưng áp lực vô hình của các YouTuber cũng không hề đơn giản

Trong 8 năm, Kati Morton, một chuyên gia về sức khỏe tâm thần, đã sử dụng YouTube để thảo luận về các vấn đề nhạy cảm từ rối loạn ăn uống đến lo lắng tâm lý. Nhưng sức khỏe của chính Morton đã bị ảnh hưởng, từ những yêu cầu liên quan tới công việc của cô trên nền tảng này.

Tại một thời điểm, cô đã tải lên 5 video mỗi tuần, trong khi vẫn duy trì công việc hàng ngày của mình như một nhà trị liệu. Và khi việc giữ cân bằng trở nên quá mệt mỏi, cô gái 36 tuổi này đã bỏ công việc chính thức của mình để tập trung vào YouTube, biến nó thành công việc toàn thời gian. Điều đó đã có tác dụng được một lúc, nhưng rồi sự mệt mỏi quay trở lại. Cô cảm thấy cáu kỉnh, hay khóc lóc và khó chịu. Tất cả những gì chuyên gia tâm lý này nhận ra là dấu hiệu mình đã không tự chăm sóc bản thân.

"Tôi đã viết cuốn sách đầu tiên của mình trong khi vẫn đang tải lên 2 video mỗi tuần cùng lúc", Morton, YouTuber có 830.000 người đăng ký trên nền tảng YouTube chia sẻ. "Chuyên gia trị liệu trong tôi giống như nói rằng: 'Bạn cần một kỳ nghỉ, một kỳ nghỉ thực sự'."

Vào tháng 1/2018, cô quyết định nghỉ một tháng khỏi YouTube. Morton dành hết thời gian ở nhà của mẹ mình để xem phim, thư giãn và ngủ.

YouTuber kiêm chuyên gia sức khỏe tâm thần Kati Morton nhận ra cô đã không còn tự chăm sóc bản thân khi làm nhà sáng tạo nội dung.

Trong vài năm qua, những người sáng tạo đã bắt đầu thảo luận cởi mở hơn về cảm giác bị kiệt sức và chúng thường xuất phát từ áp lực phải liên tục tạo ra các video mới cho hàng ngàn - đôi khi là cả triệu người hâm mộ. PewDiePie, một ngôi sao trên nền tảng này với hơn 100 triệu người đăng ký, mới đây cũng tuyên bố anh sẽ nghỉ ngơi vào đầu năm tới. "Tôi mệt mỏi", anh nói trong một video. "Tôi cảm thấy rất mệt mỏi."

Trước đó, một người sáng tạo nội dung khác trên YouTube là Alex Wassabi cũng nói với 11,5 triệu người đăng ký của mình rằng anh sẽ nghỉ một tuần. "Gần đây, tôi không vui. Tôi buồn, bối rối, rất bối rối", anh chia sẻ trong một video. "Nhưng trên hết là cảm giác bị kiệt sức.". Hiện anh chỉ tải lên 2 video mỗi tuần, thay vì 3 cái như trước.

Ngay cả Susan Wojcicki, Giám đốc điều hành của YouTube, gần đây cũng dành nhiều thời gian hơn để đôn đốc các ngôi sao YouTube về việc chăm sóc bản thân và "đầu tư vào sự phục hồi."

Tuy nhiên, đối với một số người, đó là một điều khó có thể thực hiện được.

Mặt tối của nền kinh tế KoL

Trong gần 15 năm kể từ khi YouTube ra mắt bằng một video quay cảnh một trong những người đồng sáng lập đang đi thăm sở thú (Me at the zoo - Jawed Karim), nền tảng này đã nổi lên như một thế lực nơi mọi người ở mọi lứa tuổi có thể xây dựng các kênh lớn và kinh doanh như các ngôi sao truyền hình. Đó có thể là một đứa trẻ 8 tuổi chuyên đánh giá đồ chơi cho đến các ông bà già chuyên làm các món ăn siêu to khổng lồ. Theo một ước tính trên Forbes, 10 người sáng tạo YouTube lớn nhất đã kiếm được tổng cộng 180,5 triệu USD trong năm 2018.

Nhưng có một điều tối kỵ. Đó là những người sáng tạo này phải đối mặt với một áp lực liên tục để đưa ra một luồng nội dung vô tận nhằm thỏa mãn những người hâm mộ của họ. Và đôi khi, theo một số người lo ngại, là phải thỏa mãn cả thuật toán của YouTube. Đây là một vấn đề dường như đã vượt ra ngoài khuôn khổ một nền tảng video.

Christian Collins, người có hơn 2 triệu người đăng ký trên YouTube, cho biết khi còn là thanh thiếu niên, anh thường thức dậy lúc 5 giờ sáng và làm việc đến 1 giờ sáng để sản xuất nội dung cho nhiều nền tảng truyền thông xã hội của mình. Chúng bao gồm YouTube, Instagram, Vine, Snapchat và nhiều kênh khác.

"Tất cả những gì tôi đã làm là sáng tạo ra nội dung. Bạn phải cháy hết mình", Collins, hiện 23 tuổi, nói với CNN Business. "Tôi đã có nhiều tiền hơn số tiền tôi có thể chi tiêu - và tôi đã rất chán nản. Tôi đã phải bỏ tất cả mọi thứ và nghỉ ngơi trong hai năm."

Nghe có vẻ cực đoan nhưng thực tế thì không. Hãy tưởng tượng bạn quay video vào buổi sáng để nó có thể được đăng vào buổi chiều hôm đó hoặc thậm chí sớm hơn. Vì vậy, thường thì những gì thu hút khán giả dành cho nhà sáng tạo là tốc độ sản xuất khá thường xuyên của họ, vì vậy khán giả sẽ tiếp cận và mong đợi điều đó. Đây cũng là quan điểm của Stu Smith, phó giám đốc tài năng của Fullscreen, một công ty tiếp thị truyền thông, thuộc sở hữu của công ty mẹ của CNN, WarnerMedia. Nhưng ông nói rằng việc duy trì mức độ nội dung đó trong nhiều năm có thể sẽ gây nhiều tổn hại.

PewDiePie, một trong những ngôi sao lớn nhất của YouTube, nói với người hâm mộ rằng anh sẽ nghỉ ngơi khỏi nền tảng này. "Tôi mệt mỏi," anh nói trong một video. "Tôi cảm thấy rất mệt mỏi."

Vấn đề kiệt sức có thể được xem là một dấu hiệu trong thời đại của ngành công nghiệp công nghệ rộng lớn. Nhiều người bây giờ đang cảm thấy áp lực khi phải làm việc và sản xuất nhiều nhất có thể, dù là cho nền tảng nội dung hay dịch vụ chia sẻ phương tiện đi lại.

Cụ thể, đối với những người sáng tạo YouTube, họ phải cố gắng đối phó với gánh nặng về việc các nhu cầu nội dung dường như là vô hạn. Gần như YouTuber nào cũng sợ rằng việc không tải lên video một cách nhất quán có thể làm người hâm mộ thất vọng hoặc có khả năng khiến cho cơ hội được thuật toán của YouTube đề xuất biến mất. Những người khác thì cảm thấy cần phải tiếp tục tạo nội dung mới để hy vọng kiếm được nhiều tiền hơn.

"Có quá nhiều nội dung ngoài kia và sự cạnh tranh," Evan Asano, CEO của công ty tiếp thị Mediakix nói. "Nỗi sợ hãi và lo lắng của mọi người là họ sẽ mất người hâm mộ, rằng nghỉ ngơi có nghĩa là về cơ bản họ có thể sẽ biến mất. Mọi người sẽ quên họ."

Nghỉ hay không nghỉ, đó là vấn đề!

Và đó không chỉ là mối quan tâm đối với YouTuber. Giám đốc điều hành của YouTube đã đề cập đến nó trong lá thư gần đây nhất của cô gửi cho những người sáng tạo, hồi cuối tháng 11.

"Tôi đã nghe một số nhà sáng tạo nội dung nói rằng họ cảm thấy như họ không thể nghỉ quay phim vì họ lo ngại kênh của mình sẽ bị ảnh hưởng", Wojcicki viết. "Nếu bạn cần nghỉ ngơi một chút, người hâm mộ của bạn sẽ hiểu. Sau tất cả, họ sẽ quay trở lại kênh của bạn vì chính bạn."

Wojcicki cũng cho biết nhóm sản phẩm của YouTube đã xem xét dữ liệu trong sáu năm qua. Trên "hàng triệu" kênh và "hàng trăm" khung thời gian khác nhau. Kết quả, nhóm phát hiện ra rằng về trung bình, các kênh có nhiều lượt xem khi họ quay lại hơn là trước khi họ rời đi.

Tuy nhiên, đó không phải là kinh nghiệm của Drake McWhorter. McWhorter là một YouTuber với hơn 268.000 người đăng ký. Anh đã nghỉ một tháng từ nền tảng này vào năm 2016 để "có được một không gian đầu tốt hơn". Anh nói rằng mình đã phải mất một năm để có được số lượt xem giống như trước khi nghỉ ngơi. Vì vậy, rõ ràng đây không phải là một lựa chọn phù hợp.

"YouTube là một cỗ máy chạy bộ", McWhorter nói. "Nếu bạn dừng lại một giây, bạn chết."

"Tại một thời điểm, YouTube đã thực sự thúc đẩy tần suất và độ dài của nội dung", Evan Asano cũng chia sẻ. "Họ không muốn bảo mọi người nghỉ ngơi một tháng ... nhưng họ cũng không muốn bị đổ lỗi vì sự kiệt sức của một lượng lớn YouTuber."

Drake McWhorter đã nghỉ YouTube một tháng vào năm 2016 và cho biết kênh của anh bị ảnh hưởng.

Bằng một cách đơn giản, YouTube đã đẩy lùi nỗi lo sợ rằng thuật toán của nó trừng phạt những người sáng tạo vì không tải lên nội dung mới thường xuyên.

"Chúng tôi muốn trấn an người sáng tạo rằng hệ thống của chúng tôi không tính đến tần suất tải lên hoặc hiệu suất video trong quá khứ, khi giới thiệu video mới cho người dùng", người phát ngôn của YouTube nói. "Không có mô hình nào dẫn đến thành công trên YouTube, nhưng việc tạo nội dung hấp dẫn phải luôn ưu tiên hơn việc tạo ra một khối lượng nội dung nhất định."

Thật vậy. Không ít YouTuber cho biết việc nghỉ ngơi không khiến kênh của họ bị ảnh hưởng, bao gồm cả Morton, người đã quay trở lại sau quãng thời gian nghỉ ngơi và tải lên một video mỗi tuần. Thậm chí có những người sáng tạo dường như đang phát triển mạnh hơn với phương pháp này.

Wassabi nói với người hâm mộ rằng lịch trình tải lên giảm bớt sẽ cho phép anh ấy tạo ra các video tốt hơn. Và như một cách để khuyến khích người hâm mộ tiếp tục quay lại kênh của mình, anh cho biết đôi khi có thể tải lên các video bất ngờ vào thứ Sáu.

YouTuber và mối quan tâm về sự kiệt sức

Các chuyên gia khuyên rằng các nhà sáng tạo nên tập trung vào video chất lượng cao hơn là số lượng, thiết lập giờ làm việc cho chính họ và sắp xếp thời gian nghỉ ngơi, ngay cả khi đó chỉ là một khoảng thời gian ngắn trong ngày.

Nhưng một số YouTuber dường như tin rằng một phần của giải pháp nên phụ thuộc nhiều vào YouTube. Và không ít nhà sáng tạo hiện đang sử dụng chính nền tảng này như một nhóm hỗ trợ. McWhorter là một ví dụ. Anh nói về sức khỏe tâm thần trên tab trò chuyện cộng đồng của mình.

Giám đốc điều hành YouTube Susan Wojcicki gần đây đã kêu gọi các nhà sáng tạo nên "tự chăm sóc bản thân".

YouTuber Elle Mills cũng là một gương mặt nổi tiếng trong cộng đồng, đã đề cập tới vấn đề kiệt sức. Đầu năm nay, cô đã xuất hiện để thảo luận về vấn đề này với hai nhân viên đến từ YouTube.

"Bạn cần xây dựng niềm tin với khán giả của mình và họ cần biết rằng họ sẽ đến mỗi tuần và có thể xem video từ bạn", Mills nói trong video. "Một khi bạn có được cộng đồng đó và sự tin tưởng đó, thì tôi nghĩ đó đó là khi bạn có thể trở nên thả lỏng hơn với lịch tải lên của mình."

Nhưng ngay cả Mills cũng cho biết cô cố gắng không dám nghỉ ngơi quá nhiều với thời gian từ YouTube.

"Tôi cố gắng kiềm chế không nghỉ quá nhiều vì sau đó mọi người ít tha thứ hơn", cô nói. "Thỉnh thoảng, họ kiểu như: 'OK, chúng tôi hiểu rồi' nhưng nếu bạn tiếp tục nghỉ quá nhiều, thì tôi cảm thấy lòng trung thành cũng bắt đầu mờ nhạt dần."

Về phần McWhorter, anh ở lại YouTube một phần vì cảm thấy có trách nhiệm với khán giả của mình. Nhưng anh vẫn đang đấu tranh với việc trở thành một YouTuber.

"Tôi phát ngán với sự nghiệp này," McWhorter nói. "Tôi rất thích làm bất cứ điều gì khác, nhưng tôi đã đầu tư rất nhiều thời gian và công sức vào việc này, đó là con đường sự nghiệp duy nhất mà tôi có kỹ năng thực sự. Tôi phải bắt đầu mọi thứ lại từ đầu."

