Hội bạn toàn mỹ nhân nhưng đầy thị phi của Son Ye Jin: Bị chồng “cắm sừng” vẫn cam chịu, mang danh người thứ 3 cướp chồng người khác

Dù tình bạn keo sơn giữa chốn showbiz đầy thị phi được xem là điều xa xỉ nhưng không phải là không có. Nếu như phía nam có hội bạn toàn mỹ nam của Song Joong Ki thì phía nữ cũng có nhóm bạn hội tụ những "chị đại" quyền lực của giới giải trí bao gồm Son Ye Jin, Gong Hyo Jin, bà xã tài tử Lee Byung Hyun - Lee Min Jung, Song Yoon Ah, Uhm Ji Won, Oh Yoon Ah, Lee Jung Hyun. Các ngôi sao hiện tại đã bước sang ngưỡng tuổi U40, U50, có trong tay sự nghiệp điện ảnh đồ sộ và nhất là nhan sắc ngày càng mặn mà khiến ai nhìn vào cũng phải ghen tị vài phần.



Là những ngôi sao hạng A, lịch trình lúc nào cũng dày đặc nhưng các chị vẫn tận dụng triệt để thời gian rảnh rỗi để tụ tập, gần đây nhất là tại đám cưới của Lee Jung Hyun. Sự xuất hiện của các mỹ nhân trong hội bạn thân của cô dâu gây ra cơn sốt không nhỏ trên các diễn đàn.

Hội bạn toàn sao nữ này thường được mọi người tung hô nhan sắc, ngưỡng mộ tài năng và sự nghiệp nhưng bù lại, các thành viên hầu hết đều không ít lần vướng phải scandal chấn động.

Lee Min Jung

Đầu tiên phải kể đến Lee Min Jung, người vợ đáng thương trong scandal ngoại tình của tài tử Lee Byung Hun. Trong thời gian mang thai vất vả, cô đã phải đón nhận quá nhiều tin tức gây sốc khi chồng đi "chơi đêm" không chỉ với 1 mà tận 2 cô gái trẻ đẹp khác bên ngoài. Vốn xuất thân thiên kim tiểu thư, cưới được người chồng trong mơ của hàng triệu cô gái, chẳng ai ngờ có ngày Lee Min Jung lại phải gánh chịu nỗi đau quá lớn như thế. Cứ tưởng ngôi sao Vườn sao băng sẽ lập tức đệ đơn ly hôn, chia tay người chồng trăng hoa nhưng không, cô quyết định tha thứ, chấp nhận trở lại người đàn ông từng phản bội mình. Hiện tại, Lee Byung Hun và Lee Min Jung vẫn hạnh phúc trong tổ ấm riêng với quý tử nay đã được 4 tuổi.

Son Ye Jin



Son Ye Jin nổi tiếng là "gái ế" dài hạn của showbiz Hàn dù sở hữu vẻ đẹp không tuổi, thanh thuần và cực kỳ ngọt ngào. Trong quá khứ, cô có cơ hội hợp tác với nhiều tài tử điển trai như Song Seung Hun, Kim Nam Gil và gần nhất là Hyun Bin hay thậm chí là trai trẻ Jung Hae In, được khán giả nhiệt tình ghép đôi song có vẻ như chưa ai có cơ hội lọt vào "mắt xanh" của chị đẹp. Là người có đời tư trong sạch nhưng nhiều năm qua, cư dân mạng vẫn rỉ tai nhau về tin đồn giới tính của Son Ye Jin. Theo đó, người đẹp Hương mùa hè bị vướng vào chuyện tình tay ba đồng giới với Yuri (SNSD) và Han Ye Seul. Tin đồn này chưa từng được kiểm chứng nhưng nó đã trở thành "giai thoại" trong giới giải trí. Cộng với việc Son Ye Jin chưa từng công khai yêu ai, khiến người ta càng tin rằng cô nàng không có hứng thú với đàn ông.

Hợp tác với bạn diễn nam điển trai khiến cả thiên hạ ghen tị...





... nhưng Son Ye Jin lại vướng tin đồn tình cảm đồng giới.

Gong Hyo Jin

Trong hội bạn thân này, có lẽ Gong Hyo Jin là "chị đại" cá tính nhất. Cô nàng từng trải qua 2 mối tình đáng nhớ với Ryu Seung Bum (10 năm) và Lee Jin Wook (4 tháng) nhưng đều không đi đến kết cục tốt đẹp, cuối cùng chỉ có thể trở lại làm bạn thân. Năm 2014, đang yên đang lành thì Gong Hyo Jin bỗng bị đồn làm người thứ 3 khiến tình yêu của bạn thân Kim Min Hee và Jo In Sung tan vỡ. Thời điểm đó, cô và nam diễn viên họ Jo có màn hợp tác ăn ý trong phim truyền hình It's okay that's love. Với tính cách kiệm lời, Gong Hyo Jin không hề lên tiếng thanh minh, dùng thời gian chứng tỏ sự thất thiệt của lời đồn và dần dần nó cũng chìm vào quên lãng.

Son Ye Jin từng trải qua 2 cuộc tình đáng nhớ...

... trước khi bị vướng vào lùm xùm người thứ 3.

Song Yoon Ah



Song Yoon Ah là gương mặt quen thuộc với khán giả Việt thông qua các bộ phim đình đám như Ông trùm, Con hạc giấy, Quản lý khách sạn… Không thể phủ nhận tài năng diễn xuất của Song Yoon Ah nhưng cô bị "mất điểm" trong mắt công chúng vì nghi vấn làm kẻ thứ 3 làm tan vỡ tổ ấm trước đây của người chồng hiện tại, nam diễn viên Sol Kyung Gu.

Cụ thể vào năm 2002, Sol Kyung Gu và Song Yoon Ah gặp nhau trên phim trường Jail Breaker. Thời điểm đó, anh đang sống 1 mình tại Hàn Quốc, vợ thì sang Canada định cư. Năm 2006, vợ chồng nam diễn viên đệ đơn ly hôn. Cùng năm, Song Yoon Ah và Sol Kyung Gu tái hợp trong Lost in love rồi công khai hẹn hò sau khi phim đóng máy. Chính vì những mốc thời gian quá trùng hợp như vậy nên Song Yoon Ah không tránh khỏi tiếng xấu. Bất chấp dị nghị, cặp đôi vẫn ở bên nhau trong suốt 10 năm qua, chọn cuộc sống kín tiếng tránh xa ánh mắt soi mói của công chúng.



