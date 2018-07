Học sinh giỏi Sơn La bức xúc vì điểm thi bị thay đổi

Ngày 22-10, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), Tổ trưởng Tổ công tác của Bộ GD-ĐT, cho biết Tổ công tác vẫn đang xác minh, làm rõ dấu hiệu bất thường trong kỳ thi THPT Quốc gia ở tỉnh Sơn La.

Đoàn công tác vẫn làm việc tại trụ sở Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La

Theo ghi nhận, cả ngày hôm nay 22-7, Đoàn công tác vẫn tích cực làm tại trụ sở Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La. Lực lượng an ninh vẫn túc trực bảo vệ nghiêm ngặt tại đây.

Trước thông tin Tổ công tác của Bộ GD-ĐT làm việc về điểm thi THPT Quốc gia cao bất thường ở Sơn La, nhiều học sinh ở Trường chuyên Sơn La tỏ ra bức xúc mong cơ quan chức năng sớm là sáng tỏ vụ việc, để trả lại danh dự cho những thí sinh có học lực tốt thực sự. Một học sinh cho biết: "Từ ngày công bố điểm thi đến nay, thực sự em rất bất ngờ khi nhiều bạn không phải trong đội tuyển học sinh giỏi mà được điểm thi rất cao, nhất là môn Toán. Trong khi nhiều bạn ở các lớp chuyên xã hội lại đạt 9-9,5 điểm các môn khoa học tự nhiên".

Trụ sở Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La

Học sinh này mong muốn cơ quan chức năng sớm tìm ra nguyên nhân để trả lại công bằng cho các học sinh được điểm cao thật, học thật, thi thật của Sơn La. Qua đó, xử lý nghiêm những trường hợp có hành vi vi phạm quy chế, chỉnh sửa điểm thi.

Trước đó, tối 21-7 ông Mai Văn Trinh cho biết kết quả kiểm tra ban đầu của Tổ công tác cho thấy, đã có một số sai phạm quy chế thi, đặc biệt ở khâu chấm thi. Trong đó, có dấu hiệu can thiệp làm thay đổi kết quả điểm thi của các thí sinh. "Hiện nay, cơ quan điều tra Bộ Công an, Công an tỉnh đang điều tra xác minh làm rõ các sai phạm. Bộ GD-ĐT đang chấm thẩm định một số bài thi đạt điểm cao với tinh thần trách nhiệm cao và nghiêm túc để sớm có những kết luận cuối cùng. Khi nào có kết quả chúng tôi sẽ sớm cung cấp cho báo chí"- ông Trinh cho hay.