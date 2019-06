Học hỏi kinh nghiệm nuôi dưỡng làn da trắng mịn ngày hè từ Hoa hậu Trương Tri Trúc Diễm

Trúc Diễm luôn uống một viên Collagen mỗi tối để giúp cơ thể có giấc ngủ ngon, đồng thời cung cấp các dưỡng chất giúp nuôi dưỡng, tái tạo và phục hồi tế bào da nhanh chóng. Ngoài ra, Trúc Diễm còn uống thêm 2-3 cốc nước ép hỗn hợp rau cần tây, táo và gừng để thanh lọc cơ thể, giảm mụn và giúp da sáng mịn.

Kết hợp với đó, Diễm lựa chọn sử dụng những sản phẩm kem dưỡng da từ thiên nhiên để tác động từ bên ngoài cho làn da trắng mịn. Trúc Diễm cho biết, từ nhỏ cô đã được tiếp xúc với các phương thức làm đẹp từ thiên nhiên của mẹ như nước vo gạo, lá cây lô hội, dầu dừa, … và luôn yêu thích phương pháp làm đẹp này. Tuy nhiên, do cuộc sống bận rộn, cô chuyển sang sử dụng các sản phẩm kem dưỡng da có nguồn gốc thiên nhiên vì tính tiện lợi của nó mà vẫn đảm bảo làm đẹp an toàn.

Để giúp phục hồi làn da sau các chuyến chụp hình ngoài trời dưới các nắng gay gắt ở các tỉnh miền biển, Trúc Diễm cho biết cô đang sử dụng kem dưỡng trắng da Glowme để giúp làn da đều màu trở lại và hứa hẹn sẽ còn trắng sáng hơn nữa. Chia sẻ tại event lý do tại sao chọn Glowme, Trúc Diễm cho biết vì sản phẩm có chứa các thành phần thiên nhiên như cám gạo, lô hội, trà xanh, rau má, ... mà cô vốn rất yêu thích, và cảm thấy thực sự hài lòng khi sản phẩm không gây cảm giác nhờn rít sau khi thoa lên da. Bên cạnh đó, Trúc Diễm cũng khuyên các chị em phụ nữ cần chăm chỉ dưỡng da cơ thể vì làn da đen sạm sẽ khiến bạn trông già hơn so với các bạn đồng trang lứa.



Rất nhiều câu hỏi hay dành cho Hoa hậu Trúc Diễm và chị Trâm Nguyễn đã được đưa ra ngay tại khán phòng diễn ra sự kiện Glowme Talk cũng như trên livestream của fanpage Glowme, và được 2 vị khách mời chia sẻ nhiệt tình. Buổi Glowme Talk cùng Hoa hậu Trúc Diễm và chị Trâm Nguyễn đã truyền cảm hứng, khích lệ tinh thần cho chị em phụ nữ chú trọng chăm sóc làn da cơ thể nhiều hơn nữa, đặc biệt là để có được làn da trắng mịn khoẻ đẹp trong mùa hè này.