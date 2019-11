Hoàng Yến Chibi - Khả Ngân bất ngờ xuất hiện với vẻ ngoài khác lạ nhưng nhìn kỹ vẫn rất xinh

Không lâu sau khi tung teaser trailer và teaser poster đậm chất Đà Lạt, Bộ phim hài, tình cảm, giả tưởng Bí mật của gió do đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình chỉ đạo tiếp tục chiêu đãi khán giả bằng bộ ảnh poster nhân vật chính thức với tạo hình nhân vật được công bố của các diễn viên Khả Ngân, Quốc Anh, Hoàng Yến Chibi.

Bên cạnh cặp đôi Quốc Anh – Khả Ngân, diễn viên Hoàng Yến Chibi cũng có sự góp mặt trong dàn diễn viên chính. Trong phim, Hoàng Yến vào vai An, một cô bé người Đà Lạt, là bạn thân của Linh. Khán giả sẽ bất ngờ với tạo hình và tính cách có phần "đồng bóng" của Hoàng Yến trong vai An. An là một người có linh cảm tốt về yếu tố tâm linh, nên dù không nhìn thấy Phong, nhưng sự nhạy cảm của An đôi khi mang đến những tình huống dở khóc dở cười cho Phong và Linh.

Teaser Bí mật của gió: Quốc Anh - Khả Ngân - Hoàng Yến Chibi xuất hiện với vẻ ngoài khác lạ.

Hiện tại, Hoàng Yến Chibi đang gây tranh cãi vì vướng vào lùm xùm với Ngô Thanh Vân và Xuân Lan. Xuân Lan cho rằng Hoàng Yến Chibi không xứng đáng giành giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc bằng Ngô Thanh Vân. Để thể hiện điều này, Xuân Lan đã mượn Facebook cá nhân để đăng bài viết rằng cô không phục kết quả trao giải ở LHP Việt Nam 2019.

Nổi bật trong dàn cast của Bí mật của gió chính là chàng diễn viên trẻ mới nổi Quốc Anh. Đây là bộ phim thứ 3 trong sự nghiệp diễn xuất của Quốc Anh sau 2 bộ phim là Trạng Quỳnh của đạo diễn Đức Thịnh và Ước hẹn mùa thu của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Trong bộ phim mới nhất sắp ra mắt, Quốc Anh sẽ hóa thân thành Phong, một hồn ma "đẹp trai" đến từ quá khứ.

Do chỉ là một hồn ma tuổi thanh niên nên Phong vẫn thể hiện mình có một tâm hồn nghịch ngợm đúng lứa tuổi. Khác với các "hồn ma" khác trong điện ảnh, Phong không mang lại cảm giác ghê sợ mà ngược lại, dáng vẻ điển trai và một đôi mắt buồn vì những biến cố khi còn sống tạo cho Phong một hình ảnh giàu cảm xúc.

Dù mới chỉ 20 tuổi, nhưng Quốc Anh đã được cặp với nhiều người đẹp khác nhau trên màn ảnh rộng. Lần này, Quốc Anh sẽ đóng cặp cùng Khả Ngân trong vai Linh. Đây là tác phẩm điện ảnh mới nhất của Khả Ngân sau màn thể hiện vai "bác sĩ Phương" trong phim truyền hình Hậu duệ Mặt trời.

Trong phim, Khả Ngân sẽ thủ vai Linh, một cô bé học sinh có năng khiếu vẽ. Linh được chuyển đến một căn biệt thự cổ tại Đà Lạt để sinh sống sau khi bố mẹ cô quyết định bán tài sản ở quê để tạo thuận lợi cho con gái theo học nghệ thuật. Lúc đó có mơ Linh cũng không thể tưởng tượng cô phải chia sẻ phòng ngủ của mình với một người lạ, là nam giới và đặc biệt người này lại đến từ thế giới bên kia. Linh có tính cách nghịch ngợm, trẻ con và đôi phần bồng bột của một học sinh cấp 3.

Ngoài ra, diễn viên Yu Dương – cô gái trong Lời Nguyền Huyết Ngải năm nào đã lớn và có phần góp mặt trong Bí mật của Gió. Yu Dương vào vai My, một cô học sinh khoa thanh nhạc. My là con của một gia đình giàu có, luôn muốn mình được nổi bật nhất trong trường học, cô nàng luôn tỏ ra ganh ghét với Linh nhưng lại có tình cảm với Nam, một anh chàng hoàn hảo đẹp trai học giỏi trong khoa thanh nhạc (Do Phí Ngọc Hưng thủ vai).