Hoảng hốt phát hiện em trai chết trong tư thế treo cổ sau nhà

Sáng ngày 24/12, đại diện UBND xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An xác nhận, trên địa bàn xã vừa phát hiện một người đàn ông tử vong bất thường trong tư thế treo cổ.



Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h30 cùng ngày, anh Dương Văn H., ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây đi xuống nhà sau thì phát hiện em trai tên Dương Văn D., 44 tuổi, ngụ cùng địa phương chết trong tư thế treo cổ.

Anh trai hoảng hốt phát hiện em chết trong tư thế treo cổ ở nhà sau. (Ảnh minh họa).

Tá hỏa, anh D. gọi người thân đến ứng cứu nhưng qua kiểm tra, mọi người phát hiện nạn nhân đã tử vong. Vì vậy, người nhà nạn nhân đã trình báo cho lực lượng công an xuống khám nghiệm hiện trường.

Sau đó, Công an an xã Hòa Khánh Tây phối hợp Công an huyện Đức Hòa điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo người nhà của nạn nhân, anh D. đang làm công nhân cho một công ty ở huyện Đức Hòa. Anh này đã có vợ và 1 người con còn nhỏ.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.