Hoàng hậu nhân từ trong "Diên Hi Công Lược" vướng nhiều nghi án thẩm mỹ để có được nhan sắc đẹp lộng lẫy ở tuổi 37

Những ngày gần đây, bộ phim cung đấu mới của làng giải trí Hoa ngữ mang tên "Diên Hi Công Lược" đang nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ. Xoay quanh những thâm sâu hiểm ác, những đấu đá tranh giành của các phi tần chốn hậu cung, dường như không một vị phi tần nào là không có những toan tính, đấu tranh cho riêng mình.

Trước một Anh Lạc thông minh sắc sảo tính tình khẳng khái, một Cao quý phi nham hiểm ác độc, một Nhàn phi dù hiền hậu đến mấy cũng không thể vượt qua vòng xoáy quyền lực... thì Phú Sát hoàng hậu lại là một người mẫu nghi thiên hạ đức độ, hiền lương.

Phú Sát hoàng hậu là một người phụ nữ hiều lương đức độ rất đúng với một vị mẫu nghi thiên hạ.

Hoàng hậu cũng là một người phụ nữ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, dịu dàng, hiền hậu với đôi mắt đượm buồn.

Phú Sát hoàng hậu được tạo hình với hình ảnh một vị mẫu nghi thiên hạ lúc nào cũng nghiêm nhường, nhẹ nhàng, nhưng luôn có nét u buồn phảng phất.

Nhân vật Phú Sát hoàng hậu do nữ diễn viên Tần Lam đảm nhận. "Diên Hi Công Lược" cũng là tác phẩm đánh dấu sự tái xuất màn ảnh của nữ diễn viên U40 xinh đẹp này. Tần Lam vẫn giữ được nhan sắc tươi trẻ lộng lẫy bất chấp tuổi tác dù đã bước vào độ tuổi U40. Trong "Diên Hi Công Lược" Tần Lam đóng cùng dàn diễn viên mới đôi mươi nhưng không hề thấy sự chênh lệch tuổi tác giữa cô và các diễn viên trẻ khác.

1 1-2 Nhan sắc ngọt ngào, lộng lẫy của nữ diễn viên khi đã bước vào tuổi 37 khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.

3-6 3-5 Gương mặt sắc lạnh, đôi mắt đượm buồn khiến Tần Lam mang vẻ đẹp kiêu kỳ, lạnh lùng nhưng vẫn rất quyến rũ.

animation 3-3 Cận cảnh nhan sắc ngọt ngào của Tần Lam. Nữ diễn viên U40 vẫn xinh đẹp như thiếu nữ với phong cách trang điểm nhẹ nhàng cùng nụ cười rạng rỡ. Hình ảnh mới nhất của nữ diễn viên khi tham dự một buổi giao lưu trực tuyến cùng người hâm mộ.

Không chỉ sở hữu nhan sắc ngọt ngào vượt thời gian, Tần Lam còn khiến fan bất ngờ khi phô diễn vóc dáng, vòng eo quá đỗi thon gọn của một phụ nữ chuẩn bị bước vào tuổi tứ tuần.

Trước nhan sắc ngọt ngào tươi trẻ bất chấp thời gian của mình, Tần Lam từng không ít lần vướng nghi án thẩm mỹ, níu kéo tuổi xuân. Cô từng vướng nghi án gọt cằm, sửa mũi cải thiện nhan sắc của mình.

Hồi còn là nàng Tri Họa trong Hoàn Châu Cách Cách 3 (năm 2003), nhan sắc của Tần Lam đã được đánh giá cao. Cô sở hữu gương mặt tròn nhẹ nhàng, phần cằm đầy đặn. Sau một thời gian, phần cằm của cô bỗng thon dài và nhọn hơn hẳn.

Phần cằm nhìn khác lạ khiến cô vướng phải nghi án dao kéo.

Sống mũi của nữ diễn viên cũng thon gọn và cao hơn hẳn.

Không chỉ chỉnh mũi và gọt cằm, Tần Lam còn nhiều lần lộ gương mặt đơ cứng, có lần còn lộ cả phần cằm dài thượt được cho là di chứng của những nghi án thẩm mỹ trước đó.

Gương mặt dơ cứng của Tần Lam, cười thôi cũng gượng gạo. Phần cằm của cô nhìn dài thượt như đưa về phía trước.

Không còn là cô nàng sở hữu gương mặt tròn trịa phần cằm đầy đặn nữa, bức ảnh này Tần Lam để lộ phần cằm hơi dài.

Những tin đồn "dao kéo" càng tiếp tục rầm rộ hơn bởi gương mặt có phần cứng đơ, sưng phù của Tần Lam.