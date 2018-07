Hoa hậu Hương Giang ăn mặc sexy, thoải mái để Đàm Vĩnh Hưng gối đầu lên đùi, ôm eo thắm thiết

Sau khi công bố màn kết hợp táo bạo với rapper trẻ Binz trong sản phẩm mới Hello, Đàm Vĩnh Hưng tiếp tục hé lộ thông tin sẽ mời Hoa hậu chuyển giới Hương Giang vào vai nữ chính cho MV của mình.



Đàm Vĩnh Hưng.

Đàm Vĩnh Hưng và Hương Giang.

Trong nhiều hình ảnh được ghi lại, Hương Giang Idol đã có những khoảnh khắc "tình bể bình" với Đàm Vĩnh Hưng. Diện những trang phục khoe tối đa đường cong gợi cảm, Hương Giang trở nên sexy hơn bao giờ hết khi đứng cạnh Mr. Đàm.

Hương Giang Idol là người em thân thiết lâu năm của Mr. Đàm trong showbiz, thậm chí anh còn gọi nữ ca sĩ là "vợ" trong nhiều bài trả lời phỏng vấn. Trước khi đăng quang Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018, Hương Giang từng được Đàm Vĩnh Hưng tận tình hỗ trợ, chăm sóc và cho lời khuyên khi sang Thái Lan chinh chiến với các người đẹp quốc tế.

Khoảnh khắc tình tứ của cặp đôi.

"Cơ duyên có được sự kết hợp của cả hai trong MV Hello là do sự mở lời của Hưng và Hương Giang cũng muốn gửi lời cảm ơn đến đàn anh đã động viên, ủng hộ cô trong cuộc thi sắc đẹp chuyển giới quốc tế vừa qua. MV Hello có thể xem là MV của Đàm Vĩnh Hưng và Hương Giang. Vì sự xuất hiện của Hương Giang gần như xuyên suốt MV. Đàm Vĩnh Hưng thật sự trân quý tình cảm của Hương Giang dành cho mình khi đã nhận lời mời tham dự, chịu cực xuống biển, dầm nắng quay quần quật suốt 2 ngày liền" - Đàm Vĩnh Hưng nói.

Trước đây, Hương Giang Idol và Đàm Vĩnh Hưng đã từng có sự kết hợp độc đáo khi nên duyên vợ chồng trong MV Làm sao anh biết. Sau lần kết hợp này, Hương Giang được mọi người gọi là "người tình màn ảnh" của Mr. Đàm trong suốt nhiều năm qua.

Ngoài Hoa hậu Chuyển giới quốc tế 2018 Hương Giang, MV Hello của Đàm Vĩnh Hưng còn có sự góp mặt của các nghệ sĩ nổi tiếng khác như: Trấn Thành, Thánh Catwalk, Hữu Vi, Lương Bằng Quang và gần 100 vũ công dưới sự dẫn dắt của đạo diễn triệu view Đinh Hà Uyên Thư.