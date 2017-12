"Hoa Du Ký" gây tranh cãi khi để Tôn Ngộ Không yêu Đường Tam Tạng

aFamily.vn>Giải trí

Vừa mới lên sóng được 2 tập đầu tiên, bộ phim Hàn Quốc Hoa Du Ký của đài truyền hình cáp tvN đã thu hút sự chú ý của công chúng. Thậm chí rating phim 2 tập đầu tiên còn phá cả kỷ lục rating 2049 từng được lập ra trước đó của 2 phim Reply 1988 và Goblin. Tuy nhiên ngay khi vừ công chiếu, bộ phim lại gây ra 2 luồng ý kiến trái chiều về việc kịch bản phim "mượn" ý tưởng cốt truyện từ tiểu thuyết kinh điển Tây Du Ký của Trung Quốc.

Bên cạnh những khán giả ủng hộ ý tưởng mới mẻ của Hoa Du Ký thì lại có một số người nghĩ rằng bộ phim đang xúc phạm bản gốc Tây Du Ký. Việc Tôn Ngộ Không có quan hệ tình cảm với Đường Tăng là chuyện vô cùng khó chấp nhận đối với các fan trung thành của tác phẩm kinh điển này. Từ trước đến giờ, Tôn Ngộ Không vẫn luôn là đệ tử và có mối quan hệ thầy trò đáng kính với Đường Tăng. Qua đến Hàn Quốc, bộ đôi biên kịch chị em nhà Hong lại biến tình cảm thầy trò kia thành tình cảm trai gái, yêu đương phức tạp.



Chưa kể, mối tình này còn có sự tham gia của vị CEO Ngưu Ma Vương Woo Hwi Chul (Cha Seung Won) và biến câu chuyện thành một mối tình tay 3 "cẩu huyết" với những tình tiết rối rắm chưa được tiết lộ. Đường Tăng Jin Sun Mi (Oh Yeon Seo) là người giải thoát cho Tôn Ngộ Không Son Oh Gong (Lee Seung Gi). Cách biệt 20 năm trời, cuối cùng 2 người gặp lại và nảy sinh tình cảm sâu đậm với nhau. Trong phiên bản này, "thịt" Đường Tăng Jin Sun Mi cũng có năng lực phi thường như trong bản gốc chính là khi yêu quái ăn thịt cô thì sẽ có sức mạnh vô biên.



Ngay từ việc cải biên nhân vật Đường Tăng thành một cô gái, bộ phim đã vấp phải những ý kiến trái chiều và phản đối không ít. Đỉnh điểm là khi công bố rằng Đường Tăng sẽ yêu Tôn Ngộ Không, các fan ruột của Tây Du Ký liền nổi giận đùng đùng và cho rằng Hoa Du Ký đang xúc phạm bản gốc. Điều này khiến cho bộ phim trở nên vô cùng bất hợp lý và mất đi ý nghĩa nhân văn ban đầu của bản gốc Tây Du Ký.

Một luồng ý kiến khác thì lại cho rằng Hoa Du Ký rất hay và không hề phản cảm như nhiều người vẫn nghĩ. Tuy tình tiết cải biên được cho là không phù hợp với bản gốc nhưng phim vẫn chỉ mới lên sóng được 1 tập. Vẫn còn quá nhiều thứ chưa được tiết lộ nên không thể cứ thế mà đánh giá bộ phim là vô lý và phản cảm.

Nhân vật nữ chính Jin Sun Mi so với Đường Tăng tuy về vai trò giải cứu Tôn Ngộ Không là giống nhau nhưng xuất phát điểm về hoàn cảnh gia đình lại khác nhau. Đường Tăng vốn là một nhà sư đã xuất gia, ăn chay, niệm Phật. Còn đối với Sun Mi, cô vốn chỉ là một cô gái bình thường, không xuất gia cũng không đi tu. Chính vì thế cô có quyền yêu bất kỳ chàng trai nào, kể cả Tôn Ngộ Không.



Hoàn cảnh trong Hoa Du Ký cũng có phần khác biệt so với bản gốc là ngoài việc lấy bối cảnh hiện đại, Đường Tăng Jin Sun Mi hoàn toàn không phải sư phụ của Tôn Ngộ Không Son Oh Gong. 2 người chỉ có mối quan hệ bình thường, Son Oh Gong chịu ơn của Jin Sun Mi khi cô giải thoát cho anh lúc cô còn nhỏ. Mãi đến 20 năm sau gặp lại, Jin Sun Mi với Son Oh Gong mới thật sự tiếp xúc nhiều và nảy sinh tình cảm.



Hiện tại, tranh cãi vẫn diễn ra giữa fan của bản gốc Tây Du Ký và bản cải biên Hàn Quốc Hoa Du Ký. Việc này cũng ảnh hưởng ít nhiều đến rating phim và tâm lý của khán giả. Phim hiện tại đã quay về lịch chiếu cố định ban đầu là tối thứ 7 và Chủ Nhật hàng tuần vào lúc 21g00 (theo giờ Hàn Quốc). Tuy nhiên vì sự cố phát sóng tập 2 vào ngày 24/12 nên phía nhà đài đã quyết định dời ngày chiếu tập 4 thành ngày 6/1 thay vì 30/12 như dự định.