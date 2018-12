Hòa Bình: Phát hiện thi thể bé trai sơ sinh bị nhét trong ba lô, ném xuống bờ sông

Chiều ngày 1/12, một lãnh đạo UBND huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình xác nhận trên địa bàn vừa phát hiện thi thể một bé trai sơ sinh bị nhét vào balo ném xuống bờ sông.



Hiện trường vụ việc.

Theo thông tin, khoảng 16h cùng ngày, nhiều người dân thị trấn Vụ Bản (Lạc Sơn) khi đi ngang qua bờ sông gần cầu Vụ Bản đã thấy một chiếc balo màu đen có dấu hiệu khả nghi. Một số người mở ra kiểm tra thì tá hỏa phát hiện thi thể một trẻ sơ sinh còn đỏ hỏn đã tử vong trước đó.

Nhận được tin báo lực lượng Công an thị trấn Vụ Bản nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường cũng như báo cáo lên Công an huyện Lạc Sơn. Nạn nhân là một bé trai, thi thể sau đó được lực lượng chức năng đưa đi, hiện vụ việc đang được Công an huyện Lạc Sơn điều tra làm rõ.