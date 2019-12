Hồ Việt Trung gặp sự cố té xuống sông, nhập viện cấp cứu vì nhiễm trùng đường ruột

Được mệnh danh là "ông hoàng triệu view" Hồ Việt Trung là cái tên sớm thành công trên con đường ca nhạc thông qua YouTube ở Việt Nam. Năm 2013, anh thực hiện MV theo thể loại phim ngắn - ca nhạc mang tên Giải cứu tiểu thư và trở nên nổi tiếng với hơn 100 triệu view trong năm 2013. Kể từ đó, Các sản phẩm âm nhạc của anh luôn thu hút người xem và liên tục lập kỷ lục về lượng người xem.

Sau một thời gian trở lại với dòng nhạc trẻ nơi mà anh ăn cơm tổ mỗi ngày. Hồ Việt Trung đã quyết định rẽ hướng khi lần đầu tiên thử sức với thể loại dân ca hiện đại bằng cách phát hành MV mang tên Anh Ba Gà.

MV Anh Ba Gà - Hồ Việt Trung.

Hồ Việt Trung.

MV Anh Ba Gà được thực hiện bởi một đạo diễn Lữ Kiến Hào. Nam ca sĩ cùng ê-kíp làm việc liên tục trong suốt 26 tiếng đồng hồ để hoàn thành những cảnh quay theo yêu cầu của nam đạo diễn khó tính này.

Hồ Việt Trung nhập viện vì nhiễm trùng đường ruột.

Do cảnh quay được hiện trên chiếc xuồng nhỏ khi ra giữ sông, trong lúc đứng dậy thực hiện ca khúc, không may chiếc xuồng chao đảo khiến anh mất thăng bằng rớt xuống sông. Rất may trong ê-kíp có hai người biết bơi đã ra ứng cứu kịp thời. Dù rất đau và nước rất lạnh nhưng Hồ Việt Trung luôn trấn an mọi người, sau đó anh cố chịu lạnh để phục trang làm khô trang phục hoàn thành cảnh quay đúng với ý đồ và yêu cầu của đạo diễn.

Thế nhưng, vận đen chưa chịu buông tha Hồ Việt Trung. Nam ca sĩ chia sẻ: "Sau khi phát hành MV tôi phải nhập viện vì bị nhiễm trùng đường ruột hành sốt liên tục, khiến tôi phải hủy một số show diễn vào dịp lễ Noel này".

MV có độ dài 14 phút kể về Anh Ba Gà ở quê hiền lành được nhiều người yêu quý, nhưng không may mắn trong chuyện tình cảm. Từ đó, hành trình tìm kiếm người yêu bắt đầu với những tình huống trớ trêu.

MV Anh Ba Gà có sự tham gia của dàn diễn viên: Hữu Tín, Gia Linh, Duy Phước, My Tây, Pong Kyubi, Xia Đỗ cũng những tình huống hài đúng gu của Hồ Việt Trung. MV Anh Ba Gà như là món quà xuân mà Hồ Việt Trung muốn gởi đến khán giả.