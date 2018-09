Hình selfie của Mai Phương Thúy xinh đẹp là thế, nhưng cư dân mạng lại phát hiện ra "một điểm sai sai"

Mai Phương Thúy đăng quang Hoa hậu năm 2008 khi cô vừa tròn 18 tuổi. Dù ngay thời điểm đó, cô cũng gặp không ít những ý kiến trái chiều về nhan sắc, nhưng nàng hoa hậu ngày càng chứng minh mình xứng đáng với chiếc vương miện danh giá ấy không chỉ bằng nhan sắc ngày càng lên hương mà còn cả học vấn uyên thâm.



Đến nay, sau đúng 10 năm đăng quang, Mai Phương Thúy khiến người hâm mộ ngỡ ngàng với vẻ đẹp "lão hóa ngược". Ở độ tuổi 30, người đẹp ngày càng bốc lửa và quyến rũ và xinh đẹp.

Tuy nhan sắc luôn rạng ngời là thế, nhưng mới đây khi đăng tải một bức hình xinh đẹp thì fan lại chỉ ra một thiếu sót nhỏ thế này trên gương mặt.

(Ảnh chụp màn hình)

Cụ thể, Mai Phương Thúy viết: "Phải nhuộm lại tóc còn đi chụp quảng cáo. I had my hair dyed in preparation for next TVC shooting. Target customers don't approve of white-haired models I guess…" (Tạm dịch: Tôi đã nhuộm tóc để chuẩn bị cho buổi chụp hình quảng cáo tới đây. Khách hàng không chấp nhận mẫu tóc trắng, tôi đoán vậy…).



Chẳng make up cầu kỳ, chỉ tô chút son và đường kẻ mắt cơ bản thôi, thế mà Mai Phương Thúy vẫn nhận về cơn mưa lời khen. Tuy nhiên, một vài fan hâm mộ đã tinh ý và nhận ra thiếu sót này: "Cặp chân mày có vẻ không được như bình thường lắm chị ạ!"

Đúng là lông mày của người đẹp đã khá mờ, làm giảm đi sự sắc sảo trên gương mặt. Trước đó, người đẹp sinh năm 1988 cũng từng không ít lần xuất hiện với đôi hàng lông mày "hơi lỗi". Tuy nhiên, đó cũng chỉ là một chi tiết "sai sai" nhỏ xíu, còn xét tổng thể thì nhan sắc tuổi 30 của Mai Phương Thúy vẫn khó ai bì kịp.