Hiệu quả giảm cân sẽ tăng gấp đôi nếu bạn kết hợp thực phẩm theo 9 cách này

Rau chân vịt chứa ít carbs, nhưng nhiều chất xơ không hòa tan - loại chất xơ này có rất nhiều lợi ích cho tiêu hóa, nó chứa một lượng lớn carotenoids, vitamin C, vitamin K, axit folic, sắt và canxi. Còn táo đỏ rất giàu chất xơ, ít calo, thúc đẩy sự no và giảm sự thèm ăn, do đó giúp kiểm soát cân nặng, kiểm soát lượng đường trong máu. Gừng có nhiều gingerol, có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa rất mạnh