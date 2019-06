Hiểm họa chết người rình rập trẻ em sau những ban công chung cư ở Sài Gòn

Mới đây (đêm 18/6), tại khu đô thị Xa La, quận Hà Đông, Hà Nội vừa xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến một bé gái 6 tuổi tử vong khi rơi từ tầng 14 chung cư xuống mái tôn lúc mẹ vắng nhà.



Theo nhiều người hàng xóm nhận định, có thể khi mẹ vắng nhà, bé gái đã trèo lên chiếc máy giặt ở ban công rồi rơi xuống mái tôn bên dưới dẫn đến tử vong.

Toà nhà nơi bé gái rơi xuống từ tầng 14 và từ vong.

Trước đó, ngày 8/5, tại một chung cư ở quận 9, TP.HCM cũng xảy ra trường hợp tương tự khi một bé trai 3 tuổi bị rơi từ ban công tầng 5 xuống đất dẫn đến tử vong.

Đó là số ít trong rất nhiều trường hợp trẻ em bị rơi từ ban công của các khu chung cư dẫn đến những cái chết thương tâm. Đây cũng là hồi chuông cảnh tỉnh, đồng thời cũng là nỗi lo lắng, bất an của rất nhiều hộ gia đình có con nhỏ đang sống tại các khu chung cư.

Hiện nay, nhu cầu thuê và mua chung cư ở tại các thành phố đang rất phổ biến, tuy nhiên kèm theo đó cũng có rất nhiều nỗi lo, đặc biệt là sự an toàn của trẻ nhỏ. Hai trường hợp thương tâm ở trên là minh chứng rõ ràng nhất.

Hiện nhu cầu thuê và mua chung cư để ở tại các thành phố đang phổ biến.

"Những vụ trẻ em rơi từ tầng cao của chung cư rồi tử vong khiến cư dân chúng tôi rất bất an. Đó cũng là bài học cho nhiều gia đình về việc giám sát con cái cũng như để những vật dụng ngoài ban công, lô gia", anh H., cư dân sống tại chung cư New Saigon - Hoàng Anh Gia Lai 3 (huyện Nhà Bè) chia sẻ.

Sau liên tiếp nhiều vụ tai nạn trẻ em rơi từ tầng cao chung cư, PV đã những ghi nhận thực tế ở một số chung cư khác trên địa bàn TP.HCM.

Nhiều chung cư ở TP.HCM có ban công, lan can lô gia thấp rất nguy hiểm cho trẻ em.

Tại chung cư Vĩnh Hội (phường 6, quận 4, TP.HCM), do đã xuống cấp nghiêm trọng nên các hành lang đều nứt toác, có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Các gia đình có trẻ nhỏ đa phần phải đóng cửa hoặc làm tấm ngăn cách ở để ngăn trẻ em chạy ra ngoài hành lang, lô gia được bọc bằng lưới sắt nhằm đảm bảo an toàn, ngăn trẻ nhỏ leo trèo.



Nhiều lô chung cư ở khu Đô thị Him Lam (quận 7) có ban công thấp, các thanh sắt chắn rất thưa gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ. Một số gia đình buộc phải gắn thêm các tấm kính chắn để đảm bảo an toàn.

Một căn hộ ở khu chung cư Him Lam (quận 7) gắn thêm lớp kính ngăn cách ở lan can lô gia, đề phòng trẻ nhỏ leo trèo.

Đặc biệt, tại khu chung cư New Saigon - Hoàng Anh Gia Lai 3 (huyện Nhà Bè), nhiều em nhỏ được cha mẹ cho vui chơi tự do ở cách hành lang, ban công mà không có người lớn canh chừng. Một số em nhỏ còn leo trèo lên các hành lang để nô đùa, cực kì nguy hiểm.



Một em nhỏ leo trèo trên lan can ở hành lang khu chung cư New Saigon - Hoàng Anh Gia Lai 3.

Nhiều gia đình vô tư để trẻ nhỏ chơi đùa ở ban công tầng cao của chung cư.

Ông Nguyễn Văn Hùng, một cư dân tại chung cư New Saigon - Hoàng Anh Gia Lai 3 cho biết, dường như nhiều phụ huynh vẫn còn lơ là, chưa lường trước được sự nguy hiểm của việc cho trẻ con chơi một mình gần ban công, lô gia. Ở đây tuy lan can khá cao, tuy nhiên trẻ em từ 3-5 tuổi thường rất hiếu động, chúng cũng không ý thức được sự nguy hiểm đằng sau đó nên vô tư đùa nghịch, leo trèo.

"Các bậc cha mẹ phải nắm bắt và có các biện pháp phòng ngừa trước khi chuyện đau lòng xảy ra, người ta nói 'phòng hơn chống' mà", ông Hùng nói.

Nguy hiểm luôn rình rập trẻ nhỏ sau những lan can ở các khu chung cư.

Hiện nay, theo quy chuẩn trong xây dựng thì khi thiết kế làm các tòa nhà, từ tầng 9 trở lên phần lan can ở ban công, lô gia, giếng trời, các lỗ mở phải có lan can chắn với chiều cao từ 1,4m trở lên; vật liệu xây dựng phải bảo đảm tiêu chuẩn, khoảng cách giữa các thanh sắt chắn không rộng quá 10cm, kính lắp đặt phải là kính chịu lực, không làm cầu nối hay để các vật dụng giúp trẻ em dưới 5 tuổi đu, trèo qua lan can.



Các gia đình nên hạn chế để con nhỏ ở nhà một mình và tránh xa các khu vực lan can, ban công ở chung cư.

Thiết nghĩ, đối với các gia đình đang ở tại các chung cư có ban công, lô gia, nên làm thêm khung bảo vệ cửa sổ, thêm lưới sắt chắn lan can, không kê các vật dụng như bàn ghế, đồ đạc cạnh cửa sổ hoặc ban công giúp trẻ có thể trèo lên. Không nên để trẻ nhỏ ở nhà một mình, vì tâm lý hoảng sợ chúng sẽ tìm cách leo trèo ra bên ngoài.