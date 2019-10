Hết uốn duỗi, dập xù đến thử hết các loại màu nhuộm, đây là chân dung những cô gái nghiện làm điệu cho tóc

Mái tóc đối với con gái thật quan trọng biết bao, nó có thể cất lên ngôn ngữ riêng, kể câu chuyện riêng của chủ nhân. Chính những câu chuyện ấy đã cùng dệt nên ký ức thời thanh xuân, thể hiện những khía cạnh cảm xúc muôn màu mà từng cô gái góp nhặt được trên hành trình không ngừng làm mới bản thân mình.



Một lần bước ra khỏi vùng an toàn để thấy bản thân mình chẳng sợ đổi thay

Dù đã từng thử qua một vài kiểu tóc, ai cũng khen Đào Đào trông thật dễ thương, hiền dịu trong mái tóc thẳng dài. Vậy mà, bản thân cô nàng lại luôn thấy… thiếu thiếu. Cho tới khi Đào quyết tâm phải thử những kiểu tóc tóc thật khác, từ uốn xoăn tới dập xù, không quên thêm vào chút màu nhuộm tươi sáng, Đào mới thực sự cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực mái tóc mang lại cho mình.

Mái tóc như lời tuyên ngôn cho trải nghiệm "liều lĩnh" của Đào. Và khi được thay đổi kiểu tóc mình yêu, bỗng nhiên Đào nhận ra mình mới vừa trở thành phiên bản tự tin và xinh đẹp nhất mang tên chính cô.

Hai mươi ba mùa xuân rực rỡ với mái tóc tắc kè hoa

Yêu sắc màu và đam mê thử nghiệm trên mái tóc, Quỳnh Anh như cô tắc kè hoa không dễ dàng chấp nhận sự nhàm chán khi giam mình trong những màu tóc "bình thường". Mỗi lần thay đổi màu tóc như một cột mốc hành trình "nổi loạn" của cô nàng 23 tuổi. Và thay vì cứ loay hoay với ngắn - dài, xoăn - thẳng, Quỳnh Anh quyết định trung thành với mái tóc đơn giản để thỏa sức khoác lên những sắc màu rực rỡ.

Ngoài kia có biết bao cô gái như Quỳnh Anh, vô tư tỏa sáng mỗi ngày mà chẳng cần một lý do nào cả. Chỉ đơn giản bởi vì thay đổi màu tóc là cách cô bạn chọn để tự do thêm sắc màu cho câu chuyện tuổi trẻ của mình.

Thời thượng một cách truyền thống là mái tóc đen dài đan cài nụ cười tỏa nắng

Nếu chỉ nhìn vào dáng vẻ của một mái tóc suôn dài dường như theo đuổi sự dịu dàng nền nã, bạn sẽ phải bất ngờ trước cá tính tự tin và quyết đoán Chi Đinh. Chẳng cần phải đợi đến khi trưởng thành chín chắn mới bắt đầu biết yêu vẻ đẹp truyền thống, Chi lựa chọn giữ cho mình mái tóc đen và tin rằng nét đẹp cổ điển ấy chẳng hề có nghĩa là kém thời thượng. Mái tóc thể hiện những cảm xúc "kiên định" của Chi trong suốt thời gian bận rộn tận hưởng thanh xuân.

Dù mốt tóc có liên tục thay đổi, Chi vẫn hạnh phúc với mái tóc đã luôn gắn bó với tuổi trẻ của mình.

Happy Virus và mái tóc tém "cả nhà đều cưng"

Là một cô nàng năng động và chẳng thể ngừng lan toả nguồn năng lượng vui vẻ, Trinh sở hữu mái tóc tém cá tính để dễ dàng tự do bay nhảy.

Những mái tóc dài dễ để lại ấn tượng dịu dàng, không có nghĩa là mái tóc ngắn có thể che lấp tâm hồn "bánh bèo" - như Trinh tự nhận. Dù đã có lúc tập tành điệu đà với tóc dài như bao cô bạn đồng trang lứa, Trinh sớm nhận ra mái tóc tém mới thực sự là "chân ái" của mình. Cứ vậy, Trinh "độc lập" trưởng thành mà không đánh mất sự tự do. Tự tin để kiểu tóc ngắn mình và mọi người xung quanh đều yêu, Trinh hạnh phúc khi được trở thành "bánh bèo cá tính".

Trưởng thành khoác lên mái tóc cô nàng Sói khát khao tự do trải nghiệm

Là mẹ của một em bé 2 tuổi, ở Sói vừa có vẻ chín chắn của sự trưởng thành nhưng cũng không hề thiếu khát khao tự do trải nghiệm, điều đó được thể hiện phần nào qua mái tóc đặc biệt của cô.

Những định kiến về việc phụ nữ có chồng phải để tóc truyền thống, chỉ đàn ông mới cạo đầu... mà xã hội vô tình đặt ra không thể ngăn cản được những cô gái luôn khát khao được vùng vẫy trong thế giới riêng mình. Quyết định chọn những kiểu tóc có phần "dị" như cạo nửa đầu của Sói đánh dấu "bản lĩnh" của cô gái khi đối mặt với chuẩn mực xã hội. Không cần phải chờ đợi cơ hội đến, vì bạn sẽ tỏa sáng ngay khi khi được là phiên bản mình yêu mà chẳng sợ gì định kiến.

Mái tóc như món trang sức quan trọng thể hiện sự tự do và cái tôi của người con gái. Nhờ mái tóc, biết bao những mặt cảm xúc khác nhau của con gái được bộc lộ. Mỗi lần thay đổi tóc, con gái mong muốn được thể hiện hết những cảm xúc thật, cá tính thật của mình. Vậy nên, không gì hạnh phúc hơn khi được trưởng thành cùng những kiểu tóc mình yêu, thể hiện đúng con người mình. Dove tôn vinh vẻ đẹp của mái tóc tự do và luôn đồng hành cùng phụ nữ Việt trong hành trình khám phá những câu chuyện tự do của mái tóc. Biết bao phụ nữ Việt đã tự do với mái tóc mình yêu, trong video ca nhạc của Dove. Còn bạn thì sao?

(chèn video https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=YeMcEFosFTw )