Hết mê hồn trận cam sành, người tiêu dùng lại được phen lao đao vì cam Cao Phong cũng tiếp tục loạn giá

Cách chọn cam Cao Phong ngon:

Đầu tiên những quả cam Cao Phong ngon thì phần dưới cùng của quả có màu chín đỏ hoặc màu vàng (nếu bạn muốn chọn cam để ăn ngon thì quả cam càng rám, hoặc màu xám ăn là ngon nhất). Không phải những quả cam bóng, trơn thật đẹp mới là ngon.



Quả cam Cao Phong nào mỏng vỏ nhỏ vừa là quả cam đã già và sẽ ngọt hơn những quả cam vỏ dày và to, bởi những quả to có thể bị khô nước. Khi quả cam còn non thì phần cùi vỏ rất dày nhưng theo thời gian khi quả đã chín thì vỏ sẽ mỏng dần đi cho tới khi mỏng nhất thì quả cam chín sắp rụng xuống đó là lúc cam ngon nhất.