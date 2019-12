Hết Jisoo (BLACKPINK), tới lượt Rosé bị netizen chê giọng hát "chua như chanh"

Mới đây, BLACKPINK đã tổ chức thành công concert lớn nhất trong năm 2019 tại Tokyo Dome, Nhật Bản, thu hút hơn 55.000 khán giả tham dự.

Ngoài những bản hit chung của nhóm, mỗi thành viên còn tặng thêm cho khán giả những bản cover riêng.

Việc BLACKPINK thể hiện các màn cover cũng là điều có thể đoán được khi số lượng các ca khúc mà nhóm sở hữu sau 3 năm hoạt động chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Sau màn cover How can I love the heartbreak, you're the one I love của Jisoo gây ra không ít tranh cãi thì mới đây, fancam của Rosé thể hiện Someone You Loved cũng được các fansite tung ra và nhanh chóng được đem lên bàn cân với bản gốc của Lewis Capaldi.

Rosé (BLACKPINK) cover Someone You Loved

Lewis Capaldi - Someone You Loved

Theo đó, một số người cho rằng Rosé đã nén giọng quá mức, cách phát âm điệu, khiến người nghe vừa thấy chói tai vừa có cảm giác mệt mỏi. Và so với giọng hát dày và nội lực của Lewis Capaldi, giọng ca chính nhóm BLACKPINK dường như đã có một bản cover phá hit.

Bản cover của Rosé vấp phải nhiều lời chê của cư dân mạng.

Tuy nhiên bên cạnh đó, một bộ phận khán giả khác lại bày tỏ sự khen ngợi dành cho phần trình diễn này. Giọng hát đặc biệt của Rosé từ lâu đã được công nhận, thậm chí còn được cho là thương hiệu của BLACKPINK nên việc cho rằng Rosé hát dở là không công bằng.

Còn về cách trình bày, rõ ràng mỗi người sở hữu một giọng hát và phong cách khác nhau nên sự so sánh là khá khập khiễng.

Cộng đồng Blink (tên fan BLACKPINK) lên tiếng bênh vực Rosé.

Đảm nhận vai trò main vocal của BLACKPINK, Rosé nổi tiếng sở hữu chất giọng đẹp và lạ so với Kpop. Tuy nhiên, không hiểu là do công ty yêu cầu hay tự Rosé "nắn giọng" mà nhiều tiết mục biểu diễn của cô trong khoảng thời gian vừa qua đã khiến người nghe không mấy hài lòng.

Trước đây, Rosé cũng bị không ít netizen chê tơi tả vì nén giọng đến mức chói tai khi cover ca khúc You & I của đàn chị Park Bom (2NE1). Chính vì thế, đa số người hâm mộ đều mong muốn cô nàng giữ nguyên bản sắc, màu giọng vốn có của mình thay vì "bẻ" giọng đi theo hướng của YG.