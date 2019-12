Hé lộ những "bí mật" sau sinh chẳng sách vở nào nhắc tới nhưng rất nhiều mẹ bầu phải đối mặt

Sau khi sinh, cơ thể của mẹ sẽ có rất nhiều những thay đổi không lường trước được, từ chuyện rạn da, tăng cân, chân bị phù nề... cho đến vô số những điều khác nữa. Mới đây, chuyên trang Buzzfeed đã thực hiện clip phỏng vấn những bà mẹ về những thay đổi trên cơ thể họ sau sinh con và những gì các bà mẹ tiết lộ sẽ làm bạn vô cùng bất ngờ đấy.

1. Chân bị phù ra và không đi vừa lại size giày cũ

Cô Danielle Sablik, 40 tuổi.

Cô Danielle Sablik, 40 tuổi, (mẹ của 2 đứa con) có một thai kì vô cùng khó khăn do mắc hội chứng "Mẩn ngứa và mảng bám của thai kỳ" (Pruritic urticarial papules and plaques of pregnancy). Hội chứng này khiến toàn thân cô luôn bị ngứa và rất khó chịu. Chia sẻ về hội chứng phù chân sau sinh, cô cho biết: "Chân của tôi không bị phù mà nó cứ tăng kích cỡ dần lên. Trước khi có thai tôi đi giày cỡ 7,5, khi mang thai lần đầu chân tôi tăng lên thành cỡ 8 rồi lại giảm xuống 7,5. Nhưng đến lần mang thai thứ 2, kích thước chân tôi bỗng tăng vọt lên thành 8,5 và cứ như vậy một thời gian khiến tôi phải mua lại hết giày mới sang cỡ 8,5. Sau đó nó lại giảm xuống cỡ số 8".

Cô Crystal Romo Reveles, 32 tuổi.

Cô Crystal Romo Reveles, 32 tuổi (mẹ 3 con): "Trước khi có thai tôi đi giày cỡ 7 đến 7.5 nhưng sau đó tăng lên thành cỡ 8 vì chân có hơi sưng to lên một chút. Sinh con xong thì nó cố định ở cỡ 8. Tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý là chân mình sẽ bị phù lên rồi nhưng không ngờ là nó chẳng về kích cỡ cũ. Hiện tại tôi vẫn đi được dép sandals nhưng giày thì phải mua lại hết".

Cô Jeannie Hammelman, 35 tuổi (mẹ của 2 con sinh đôi) chia sẻ: "Trước khi mang thai tôi thường đi giày cỡ 9 và hiện tại sau sinh thì đi cỡ 10".

2. Các bộ phận khác trên cơ thể đều bị phát phì

Cô Chandler Bondan, 33 tuổi.

Cô Chandler Bondan, 33 tuổi (mẹ của 1 con gái 2,5 tuổi) chia sẻ cô bị tăng cân quá mức trong giai đoạn mang thai, lên đến 41kg. Cô cho hay: "Một điều mà tôi không lường trước được đó là các bộ phận trên cơ thể đều bị phì ra, điều mà trước giờ tôi chưa bao giờ bị. Vùng bụng của tôi bị xổ, cánh tay cũng bị chảy xệ do tăng cân quá nhiều lúc mang thai. Tôi đã làm mọi cách, tập thể dục, đi tập gym... nhưng không chắc là cơ thể có quay về như cũ được không? Nhưng dù sao đây cũng là một trong những thay đổi của cơ thể sau sinh mà".

Cô Krista Torres, 31 tuổi (mẹ của con trai 11 tuổi) thổ lộ: "Tất nhiên là bụng của bạn sẽ không lập tức tức xẹp ngay được, đó là một quá trình dần dần. Tạng người tôi là dễ tăng cân phần thân dưới và tôi chưa bao giờ bị béo bụng cả. Thế mà giờ đây bụng tôi bị xổ hết ra, nhìn thật khó chịu".

Cô Jeannie Hammelman.

Cô Jeannie Hammelman cũng chia sẻ: "Sau khi sinh con bụng tôi bị chảy xệ rất nhiều. Tôi đã thử mặc áo nịt bụng nhưng cảm giác như bị tra tấn vậy".

3. Da dẻ nhạy cảm hơn

Cô Danielle Sablik tâm sự: "Trước khi mang thai da của tôi khá bình thường, nhưng sau lần mang thai cuối cùng trên mũi tôi bỗng xuất hiện những nốt đen trên mũi và môi".

Cô Jeannie Hammelman cùng cảnh ngộ: "Mặt tôi rất khô, trước khi đi ngủ tôi bôi rất nhiều serum để da được phục hồi lại".

4. Bị giãn tĩnh mạch

Cô Chandler Bondan: "Chân của tôi bị giãn tĩnh mạch, tuy không gây đau đớn nhưng khi nhìn thấy thực sự rất khó chịu. Cơ thể sau sinh của tôi là thế và tôi chưa từng nghĩ đến việc làm chúng biến mất như thế nào?".

Cô Crystal Romo Reveles: "Tôi bị một ít đằng sau chân và nhìn rất kỳ. Nó không gây đau đớn hay khó chịu nhưng tôi cũng không tự tin mặc quần ngắn nữa".

5. Tóc bị mỏng đi

Cô Danielle Bondan: "Khi buộc tóc lên đầu tôi xuất hiện những mảng hói, chắc phải mất 1 năm tóc tôi mới mọc lại được".

Cô Crystal Romo Reveles: "Tôi bắt đầu bị rụng tóc khi sinh con trai đầu lòng, khi tôi đi tỉa tóc thì thợ cắt tóc phát hiện sau đầu tôi có mảng hói lớn".

6. Ngực thay đổi

Cô Krista Torres, 31 tuổi.

Cô Krista Torres: "Sau sinh con tôi cũng muốn cho con bú nhưng thật kinh khủng, cơ thể tôi không sản xuất đủ sữa. Thậm chí tôi còn vắt ra máu. Dù ngực của tôi to ra rất nhiều nhưng vẫn không có đủ sữa, tôi phải cho con ăn sữa ngoài. Tôi quyết định chỉ cho con bú trong 4 tuần, sau thời gian đó ngực tôi rất đau vì sữa cạn dần, chạm vào là đau điếng".

Cô Danielle Bondan: "Khi có con ngực của bạn sẽ to lên do chứa sữa và kích cỡ của ngực sẽ thay đổi dần trong suốt thời gian cho con bú, đây là điều mà không ai nói với bạn cả. Còn về núm ngực cũng thay đổi, tôi nhớ có lần mình rất hoảng hốt khi núm ngực của tôi to ra và viền xung quanh bị thẫm màu. Bạn biết đấy, chỗ đó của tôi có hình dáng như oval thay vì hình tròn".

7. Vô vàn những điều khó nói khác

Cô Krista Torres: "Sau khi sinh con mỗi khi ngủ dậy tôi bị toát mồ hôi rất nhiều dù cho thời tiết không nóng bức. Gần như ngày nào tôi cũng phải thay ga giường và đặt một chiếc quạt bên cạnh để cân bằng lại".

Cô Jeannie Hammelman: "Tôi bị bệnh trĩ sau sinh. Tôi chỉ có thể mô tả cảm giác như thể có cả một đống giấy nhét sau mông vậy. Thời gian đó tôi đã khóc với chồng vì lo lắng rằng chỗ đó của mình sẽ không bình thường trở lại, nhưng may là hiện tượng này chỉ kéo dài 1 tháng".

Nguồn: Buzzfeed