Hé lộ nguyên nhân người mẹ lột quần áo đánh con bầm dập, bắt quỳ gối giữa đường ở Ninh Bình

Clip gây xôn xao dư luận



Những ngày qua, mang xã hội xuất hiện clip một bé trai bị mẹ lột sạch quần áo, đánh đập bầm dập và quỳ gối giữa đường ở Ninh Bình. Sau khi clip được đăng tải dư luận vô cùng phẫn nộ trước hành vi của người mẹ.

Theo nội dung clip chia sẻ, bé trai khoảng 10 tuổi trong tình trạng cởi trần, cởi truồng vừa quỳ gối giữa đường vừa khóc nức nở. Thấy vậy, nhiều người ở gần chạy ra xem và phát hiện trên người cậu bé chằng chịt những vết bầm tím, rớm máu do bị đánh. Gương mặt đứa trẻ cũng lộ rõ sự sợ hãi tột độ.

Nhìn thấy cậu bé đau đớn và hoảng hốt, lại bị bắt quỳ ngoài đường, nhiều người lo sợ bé sẽ bị xe tông trúng. Tuy nhiên, người mẹ vẫn đứng trước nhà nói vọng ra: "Kệ nó. Thời buổi này cái loại nuông chiều thì chỉ có đi ăn cướp thôi". Biết là không nên nuông chiều con nhưng "sao lại dạy con kiểu dã man thế này?", một người dân đứng gần xót xa nói.

Bé trai bị lột sạch quần áo, bắt quỳ ngoài đường. (Ảnh: Cắt clip)

Ngay sau khi clip lan truyền trên mạng xã hội, Công an phường Bích Đào, TP.Ninh Bình đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ. Theo đó, người mẹ trong clip là Nguyễn Thị My (SN 1980, trú tại phố Phúc Thịnh, phường Bích Đào, TP.Ninh Bình). Bé trai trong clip là con ruột My tên T.Đ.L.

Vụ việc xảy ra cách đây khoảng 1 tháng, vào chiều 30/9/2019, cháu T.Đ.L. đi học buổi chiều 2 ca, ca 1 từ 14h -16h và ca 2 từ 16h đến 18h. Tuy nhiên, ca 2 cô giáo chủ nhiệm cho nghỉ học, nhưng L. không về nhà mà tự ý đi chơi điện tử từ 16h đến 18h. Khi về nhà chị My hỏi thì cháu L. nói dối mẹ vẫn đi học.

Cậu bé khóc lóc sợ hãi giữa đường.

Chính quyền địa phương lên tiếng

Liên quan đến sự việc, sáng 31/10, trao đổi với phóng viên báo Người Đưa Tin, lãnh đạo Công an phường Bích Đào (TP. Ninh Bình) cho hay: "Khi chúng tôi tiếp nhận thông tin là có sự việc xảy ra như vậy, phía công an phường đã đến nhà của chị My làm rõ sự việc cụ thể. Qua buổi làm việc, thì chị My cho biết, do con trai của chị đi học về nhưng lại đi chơi điện tử. Quá tức giận nên chị My đã dùng chổi đánh vào người cậu con trai. Sau đấy, chị My bắt con trai cởi hết quần áo rồi cho ra ngoài đường quỳ, lúc đấy mọi người đi đường thấy thì chụp hình, quay phim. Thấy vậy, chị My cho con vào trong nhà".

Vị lãnh đạo Công an phường cho biết cũng đã ra quyết định xử phạt 2 triệu đồng đối với hành vi của chị My: "Với hành vi đánh con trẻ của chị My thì chúng tôi đã xử phạt hành chính 2 triệu đồng. Sau khi công an ra quyết định xử phạt thì phía tổ dân phố cũng tổ chức họp để các đơn vị như Hội phụ nữ địa phương đứng ra khuyên bảo, nhắc nhở chị My đồng thời yêu cầu chị My xin lỗi công khai đối với con trai. Chị My cũng thừa nhận đây là lần đầu đánh con, và cũng hứa không tái phạm".

Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.