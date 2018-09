Thời gian qua, Vũ Cát Tường từng gây bất ngờ cho khán giả cũng như tạo nhiều tranh cãi khi bắt đầu đọc rap trong các ca khúc của mình… Cho đến thời điểm hiện tại, khi đã có nửa năm im hơi lặng tiếng trau dồi kiến thức âm nhạc, nữ ca sĩ quyết định cho ra mắt một ca khúc rap thuần chất, hứa hẹn mang đến nhiều điều bất ngờ.

Trong teaser vừa ra mắt của ca khúc Leader, cô khoe khả năng tiếng Anh chuẩn không cần chỉnh: "Fame is like a good choice, so you just try da make noise", đồng thời hé lộ những set quay và hình ảnh cực quyền lực của cô trong sản phẩm comeback lần này.

Vũ Cát Tường đầu tư hoành tráng cho sản phẩm âm nhạc mới nhất.

Đặc biệt, để có được cảnh quay bán nude thật lộng lẫy, Vũ Cát Tường đã chịu đựng hơn 2 tiếng đồng hồ trong đêm lạnh và hàng chục ký đạo cụ đặt lên trên người nhưng vẫn cố gắng có được thần thái đỉnh cao nhất. Tuy nhiên không ít khán giả thấy hình ảnh này khá giống với hình tượng mà Taylor Swift đã xây dựng rất thành công trong MV Look what you made me do hồi tháng 8 năm ngoái.

Vũ Cát Tường với 1 cảnh quay khá giống với Taylor Swift.

Sản phẩm lần này của Vũ Cát Tường hợp tác cùng nhà sản xuất người Hàn Han Sangil. Nam đạo diễn cho biết đây là lần đầu tiên anh có được sự hợp tác với một nghệ sĩ người Việt tạo được nhiều cảm hứng sáng tạo như vậy. MV Leader được ekip 100% người Hàn Quốc thực hiện, từ khâu hậu cần như make up, stylist cho đến dàn vũ công… để sản phẩm ra mắt sẽ có được sự chỉn chu, chất lượng đúng như mong muốn của Vũ Cát Tường cũng như có được những góc nhìn mới mẻ hơn so với các MV trước đây.

Ekip Hàn Quốc thích thú khi lần đầu cộng tác với Vũ Cát Tường.

Với lần đầu đọc rap cả bài, Vũ Cát Tường cũng tâm sự: "Rap đọc qua nghe thì dễ nhưng để thể hiện đúng tinh thần của sáng tác không phải là điều dễ dàng. Bản thân Tường là người đã sinh ra ca khúc đó, thế nên mình phải sống với bài hát, thể hiện được đầy đủ tinh thần và thông điệp của ca khúc. Đặc biệt, mình phải rap chuyển đổi liên tục giữa tiếng Việt và tiếng Anh, vì thế phải tập đi tập lại vô số lần".

Những hình ảnh đánh dấu sự lột xác của nữ ca sĩ.

Teaser MV "Leader" - Vũ Cát Tường.

MV Leader sẽ chính thức ra mắt vào đúng dịp sinh nhật 26 tuổi của Vũ Cát Tường vào ngày 2/10 tới đây.