Hé lộ chuyện tình ngang trái của nữ sát nhân và chủ thầu bị sát hại

Nữ nghi phạm tại cơ quan Công an (Ảnh: Báo Giao thông).

Ngày 26/10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương vừa ra quyết định khởi tố vụ án; quyết định tạm giữ hình sự Đinh Thị Then (SN 1989, nơi cư trú đội 9 thôn Cáp, xã Hồng Dụ, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) về hành vi giết người.

Vietnamnet ghi nhận lời khai ban đầu của Đinh Thị Then tại cơ quan điều tra, cho biết động cơ gây án xuất phát từ các mâu thuẫn tình cảm trong mối quan hệ sai trái giữa đối tượng Đinh và anh T.



Theo công an huyện Ninh Giang, nghi phạm Then gần đây có vấn đề về sức khỏe, phải đi điều trị ở cở sở y tế. Trong thời gian Then đi chữa trị, anh T. và Then nhiều lần cãi nhau qua điện thoại.

5h30 ngày 24/10, chị ta tự đi xe máy đến nhà anh T. Sau khi lời qua tiếng lại, Then rút dao gọt hoa quả ra đâm vào ngực anh T. nhiều nhát. Nạn nhân chạy ra tới vườn thì gục ngã. Phát hiện ra sự việc, mọi người đã đưa anh T. đi cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Ghi nhận của báo Công an nhân dân, quá trình đấu tranh làm rõ, Cơ quan công an xác định Then là người đã có gia đình, đối tượng nảy sinh tình cảm “ngoài luồng” và có quan hệ nam nữ với anh T. từ tháng 6/2019.

Đến khoảng tháng 8/2019, chị Then phát hiện mình bị mắc bệnh liên quan đến việc quan hệ tình dục. Do chồng đi lao động nước ngoài đã lâu nên chị Then nghĩ người lây bệnh cho mình là anh T.

Thời điểm chị Then phải điều trị bệnh tại Trung tâm y tế huyện Ninh Giang, giữa chị Then và anh T. xảy ra mâu thuẫn. Lúc này anh T. không còn gặp gỡ, liên lạc với Then nên đối tượng nảy sinh ý định tìm đến nhà anh T. để nói chuyện, yêu cầu nhân tình chịu trách nhiệm, nếu T. không đồng ý thì Then sẽ ra tay sát hại.

Hiện trường vụ án.

Chiều 23/10, Then tự mình dò hỏi để tìm địa chỉ nhà anh T. Rạng sáng ngày 24/10, Then mang theo một dao nhọn loại dao gọt hoa quả đến và dừng đỗ trước cửa cổng nhà anh T. Do thấy cổng đóng nên Then đã đứng ngoài cổng gọi anh T.

Lúc này, Then đứng ngoài cổng, còn anh T. đứng phía trong cổng liền yêu cầu nạn nhân phải có trách nhiệm đối với bệnh của mình nhưng anh T. không đồng ý và cũng không mở cổng cho Then. Thấy vậy, Then đi vòng qua khu vực không có tường bao để vào sân nhà anh T.

Tại đây, giữa Then và anh T. tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Then muốn vào nhà anh T. để nói chuyện nhưng anh T. không đồng ý, sau đó anh T. quay lại khóa cửa phía ngoài để tránh bị người nhà phát hiện.

Cho rằng anh T. trốn tránh trách nhiệm, coi thường mình nên Then đã lấy dao cất giấu trong người, đâm liên tiếp vào người nạn nhân.

Sau khi gây án, Then điều khiển xe máy rời khỏi hiện trường, để mặc nạn nhân hấp hối giữa sân vườn. Đối tượng sau đó trốn lên nhà mẹ đẻ ở thôn Tranh Xuyên (xã Đồng Tâm, huyện Ninh Giang, Hải Dương).