Hé lộ "cái bẫy" chết người khiến Hoàng quý phi Thái Lan mất tất cả mọi thứ chỉ trong phút chốc

Vào ngày 22/10, sau khi Hoàng gia Thái Lan công bố tước bỏ mọi danh hiệu, phế truất Hoàng quý phi Sineenat sau 3 tháng sắc phong, ông Andrew MacGregor Marshall, cựu phóng viên của Reuters đã chia sẻ những thông tin bất ngờ về cuộc "lật đổ".

Trên tài khoản Twitter cá nhân của mình, ông Marshall, dẫn nhiều nguồn tin liên quan đến cung điện Thái Lan, kể lại lý do khiến bà Sineenat mà ông vẫn đặt cho biệt danh là "Koi" (nghĩa là "ngón tay nhỏ"), bị nhà vua tước mọi chức vị.

"Gần đây, bà Koi đã có cuộc tranh cãi dữ dội về việc bà hay Hoàng hậu Suthida, người nào sẽ được ngồi bên cạnh Quốc vương trong buổi lễ Rước kiệu Hoàng gia. Các quan chức cung điện cho biết đây là lý do buổi lễ bị hoãn lại đến tháng 12", ông Marshall viết.

Ông Andrew MacGregor Marshall, cựu phóng viên của Reuters

"Mọi người đều biết lý do rằng điều kiện của con sông không đáp ứng để tổ chức buổi lễ không phải lý do thực sự. Buổi thử lễ phục hôm 14/10 vẫn diễn ra tốt đẹp. Vì vậy, lý do chính xác buổi lễ bị hoãn là sự chia rẽ trong cung điện", ông Marshall cho biết thêm.

Dẫn nhiều nguồn tin khác, cựu phóng viên Reuters cho rằng "đây là cái bẫy để tiêu diệt bà Koi, được dựng lên từ những người ghét bà và bởi các phe phái trong cung điện không tán thành quyết định sắc phong hoàng quý phi chính thức của Nhà vua Vajiralongkorn".

Theo ông Marshall, bà Koi nổi tiếng là người không được lòng các nhân viên cung điện, Hoàng hậu Thái Lan mới là người được lòng hơn cả nhờ những đức tính tốt đẹp. Các nguồn tin từ cung điện nói với ông Marshall rằng trước đó, bà Koi được thông báo có cơ hội ngồi cạnh nhà vua trong buổi lễ và đã rất phấn khích.

Hoàng quý phi đã đặt mua một chiếc váy đặc biệt cho dịp này. Tuy nhiên, thực tế là bà không bao giờ có cơ hội có thể ngồi cạnh nhà vua mà đó chỉ là cái bẫy được tính toán sẵn.

Bức hình Hoàng quý phi Thái Lan ngồi cạnh nhà vua được công bố trên trang web hoàng gia.

"Tất nhiên, Hoàng hậu mới là người được ngồi cạnh nhà vua. Đó chỉ là một cái bẫy mà các phe phái trong cung điện, những người không ưa bà Koi, tạo ra để nhằm lật đổ người phụ nữ này", ông Marshall viết.

Ông Marshall từng là phóng viên của Reuters. Tháng 11/2011, ông bỏ việc ở hãng tin này vì loạt bài viết độc quyền về hoàng gia Thái Lan của ông không được đăng tải. Vào năm 2014, cuốn sách A Kingdom in Crisis về hoàng gia Thái Lan của ông bị cấm ở nước này.

Tại Thái Lan, các thành viên hoàng gia được bảo vệ bởi luật pháp. Với những người bị kết tội xúc phạm hoàng gia có thể bị kết án 15 năm tù.

Nguồn: Tổng hợp