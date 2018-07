Suốt mấy tháng hè, đi đến đâu cũng bắt gặp các cô nàng làm điệu với 4 kiểu váy liền này

Váy cài khuy trước

Khởi động tử một mẫu váy vải đũi của Zara với phần khuy tròn chạy dọc, sau đó bất kể các dáng váy mà bạn từng biết đều "update" xu hướng khuy tròn to bản này. Từ những thiết kế váy kín đáo thanh lịch hợp với môi trường công sở, đến những thiết kế hai dây hay trễ vai gợi cảm dành riêng cho những chuyến du lịch tận hưởng mùa hè... tất cả đều điểm xuyết thêm chi tiết khuy cài to bản. Những thiết kế váy liền trơn màu trở nên thú vị hơn cũng nhờ chi tiết khuy tròn chạy dọc thân váy.

Thiết kế phủ sóng mạnh mẽ nhất là những mẫu váy khuy cài với sắc trắng tinh khôi. Biến tấu từ mẫu váy của Zara, xu hướng váy khuy cài dọc thân với đủ kiểu dáng chuyển mình mạnh mẽ đến độ mà hầu như cứ xuống phố là sẽ bắt gặp các cô nàng điệu đà, cá tính diện váy khuy tròn. Cơ bản nhất là những thiết kế midi với hàng khuy ngay ngắn, khác biệt ấn tượng hơn cả là những thiết kế váy có hàng khuy lệch ngẫu hứng hẳn sang bên.

Váy hai dây to bản

Hè này thay vì những thiết kế hai dây mảnh mai gợi cảm, các nàng lại mê mệt dáng váy có phần quai to bản dày dặn hơn đôi chút. Vẫn mát mẻ, vẫn gợi cảm nhưng cảm giác như phần dây to bản kín đáo và tinh tế hơn nhiều so với những thiết kế hai dây mảnh mai. Chính vì ưu điểm này mà dường như hè năm nay các cô nàng dù là gợi cảm táo bạo nhất cũng chỉ tập trung diện mẫu váy này mà bỏ qua mọi kiểu váy hai dây mỏng mát khác. Thậm chí cả xu hướng váy khuy trước cũng không nằm ngoài sức hấp dẫn của thiết kế váy dây to bản cá tính mà đầy tinh tế này.

Váy quấn (wrap dress)

Váy quấn chính xác là thiết kế tôn dáng nhất trong tất cả các kiểu váy liền mà bạn từng biết. Với thiết kế 2 phần vạt đè lên nhau, có thể buộc vạt hoặc ôm nhẹ ở vòng eo, mẫu váy này tạo nên ấn tượng yêu kiều nữ tính, lại giúp tôn lên vòng 2 thanh mảnh cùng vóc dáng thon gọn của các nàng. Chính bởi thiết kế đặc biệt này mà dù bạn có không mấy tự tin về vóc dáng thì chỉ cần diện váy, thắt vạt gọn gàng là dáng người của bạn sẽ thon thả ngay lập tức. Rất nhiều cô nàng đã phải bất ngờ trước khả năng nịnh dáng siêu đỉnh của váy quấn.

Đây cũng là thiết kế vô cùng nữ tính, duyên dáng dành cho các nàng trong hè này. Một vài thiết kế điểm xuyết thêm chi tiết xếp bèo, một vài cái lại chỉ cần đơn thuần là cổ V sâu hút mắt... là quá đủ để các nàng xinh lung linh dạo phố ngày hè. Cũng nhờ phần vạt chéo mà cảm giác đôi chân cũng dài và thon đáng kể. Nàng nào mà không có lấy một thiết kế váy quấn diện trong hè này thì thật sự là thiếu sót.

Váy dáng tay bồng

Ngay từ tên gọi, các nàng đã có thể hình dung ra kiểu dáng của thiết kế này. Một mẫu váy đơn giản nhưng cách điệu phần vai và tay bồng nhẹ nhàng, nữ tính. Cảm hứng từ những thiết kế trang phục của giới quý tộc châu Âu, phần tay bồng luôn mang đến cho các nàng nét điệu đà, yêu kiều như một nàng tiểu thư.



Các nàng sẽ thấy nhiều nhất là thiết kế váy suông thắt eo nhẹ nhàng trơn màu hoặc nổi bật với họa tiết kẻ caro, nhưng gợi cảm kiêu kỳ nhất lại chính là thiết kế cổ cup ngực tay bồng bềnh... Và dù có thể nào thì những thiết kế váy tay bồng vẫn luôn chiếm trọn cảm tình của các nàng.