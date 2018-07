Hậu tin đồn hẹn hò Han Hyo Joo, Kang Dong Won hé lộ hình tượng chất lừ trong phim mới

Cách đây không lâu, Kang Dong Won và Han Hyo Joo bất ngờ vướng vào tin đồn hẹn hò khi cùng xuất hiện tại một nhà hàng ở nước ngoài. Thế nhưng sau đó trong buổi họp báo ra mắt phim điện ảnh hành động Illang: The Wolf Brigade, cả 2 đã phủ nhận tin đồn tình ái này. Mặc dù họ thừa nhận rằng mình có đi ăn cùng nhau là thật nhưng mối quan hệ vẫn chỉ duy trì ở mức bạn bè mà thôi.

Kang Dong Won và Han Hyo Joo trong buổi họp báo ra mắt phim.

Nói về bộ phim mới của cặp đôi diễn viên này, Illang: The Wolf Brigade là một bộ phim đề tài hành động kết hợp với khoa học viễn tưởng lấy bối cảnh Hàn Quốc vào năm 2029. Phim là câu chuyện kể về cuộc chiến chống trả đầy khó khăn của một đội cảnh sát đặc nhiệm và lực lượng an ninh của chính phủ sau khi đất nước bị một nhóm khủng bố chống thống nhất tấn công. Sự kiện nổ ra ngay sau khi 2 miền Nam - Bắc Triều Tiên tuyên bố ký hiệp ước hợp nhất trong 5 năm. Bộ phim được chuyển thể từ bản gốc phim hoạt hình của Nhật mang tên Jin-Roh: The Wolf Brigade.



Trailer giới thiệu nhân vật trong "Illang: The The Wolf Brigade"

Trong phim, Kang Dong Won vào vai Lim Joong Kyung, một chiến sĩ cảnh sát ưu tú của đội cảnh sát đặc nhiệm. Anh chàng bắt đầu mâu thuẫn tâm lý và phải chiến đấu giữa 2 ý nghĩ: trở thành một con thú điên cuồng hoàn thành nhiệm vụ được giao và cảm giác rung động dành cho Lee Yoon Hee (do Han Hyo Joo thủ vai).



Tạo hình của Han Hyo Joo trong phim.

Đây là lần thứ 2 Kang Dong Won làm việc với đạo diễn Kim Ji Woon sau bộ phim The X. Nam diễn viên cho biết: "Tôi đã tin tưởng đạo diễn Kim Ji Woon và đồng ý tham gia bộ phim này cùng anh. Mặc dù bối cảnh phim vẫn đang trong quá trình thảo luận nhưng tôi vẫn rất mong chờ nó. Đạo diễn đã từng cầm trịch nhiều thể loại phim khác nhau và cũng từng nhắc đến việc hợp tác giữa chúng tôi. Cuối cùng thì 2 người cũng có cơ hội hợp tác và tôi thừa nhận rằng mình rất thích Illang. Thế nhưng nếu có cơ hội thì tôi hy vọng lần hợp tác tới giữa chúng tôi sẽ là một sản phẩm vui vẻ, hài hước chứ không phải một bài toán khó nhằn. Yêu cầu của đạo diễn với mấy cảnh hành động khó lắm.

Đạo diễn Kim Ji Woon.

Tôi đã cố gắng để gần gũi hơn với nhân vật của mình. Có rất nhiều fan yêu thích bản phim hoạt hình gốc và tôi nghĩ rằng tôi nên bám sát theo hình tượng gốc trong nguyên bản. Tôi đã cố thể hiện nhân vật của mình theo hướng trầm tĩnh và lạnh lùng. Trong mấy tấm ảnh 2D thì cảm xúc của nhân vật thường không được biểu hiện rõ ràng nhưng diễn biến và mâu thuẫn tâm lý sẽ thể hiện rõ nét hơn khi lên phim. Dù vậy, tôi vẫn cố gắng để khắc họa được câu chuyện theo hướng mà khán giả mong đợi từ nguyên tác, tôi muốn họ xem xong sẽ cảm thấy hài lòng".

Ngoài ra thì vai diễn này quả thật không hề dễ dàng dù là đối với Kang Dong Won hay bất kỳ diễn viên nào khác. Nam chính sẽ phải mặc một bộ giáp nặng đến 40kg và vác một khẩu súng máy nặng trĩu trong suốt những cảnh hành động.

Một số phân đoạn hấp dẫn, kịch tính trong phim "Illang: The Wolf Brigade"

Nói về khó khăn này, Kang Dong Won chia sẻ: "Tôi tập trung sức lực để cầm khẩu súng máy thật chắc rồi hoàn thành cảnh quay chứ không chú trọng tốc độ. Tôi đã dồn hết sức mình vào những cảnh quay đó. Trước khi tham gia đoàn phim, tôi đã tập thể lực rất nhiều để cơ thể mình có thể săn chắc hơn và khỏe mạnh hơn. Và vì tôi phải mặc giáp nhiều, bộ giáp có mũ nên che cả mặt tôi. Sẽ rất khó để quay được biểu cảm của diễn viên khi họ đeo mặt nạ giống như Iron Man nên tôi đã cố gắng dùng ngôn ngữ cơ thể để truyền tải nhân vật một cách tốt nhất mà không cần đến biểu cảm gương mặt.

Đạo diễn ban đầu muốn tôi thể hiện nhiều cảm xúc của nhân vật Lim Joong Kyung hơn nhưng tôi đã giải thích với anh ấy và cả 2 đều đồng thuận về ý kiến này. Tôi muốn khán giả tò mò về suy nghĩ của anh ta".

Khi thực hiện những cảnh quay hành động, Kang Dong Won đã bị chấn thương. Đó là một cảnh mà anh phải nhảy lên trong không trong nhưng ánh đèn flash bất ngờ chiếu vào mắt khiến Kang Dong Won giật mình, thời điểm đó tai nạn đã xảy ra.

"Khi tôi mở mắt ra thì đã thấy mình nằm dưới sàn rồi. Bình thường tôi rất thích vận động nên không e ngại lắm với mấy cảnh hành động. Nhưng càng... lớn tuổi thì tôi lại càng sợ mình bị chấn thương.

Tôi từng có một trải nghiệm đầy ám ảnh khi tham gia đóng Master, đầu óc tôi hoàn toàn đông cứng khi mấy mảnh vỡ thủy tinh nổ tung tóe. Nếu bạn tham gia một bộ phim hành động thì việc bị chấn thương là điều không thể tránh khỏi. Nhưng quan trọng là bạn phải biết cách làm sao để giảm thiểu chấn thương mà vẫn hoàn thành được cảnh quay một cách tốt nhất.

Trong quá khứ, tôi luôn làm theo những gì mình được bảo. Thế nhưng bây giờ tôi lại hay phân vân rằng làm vậy thì có an toàn hay không. Vì vậy mà tôi hy vọng rằng sẽ có sự cải thiện và bảo đảm chắc chắn hơn khi các diễn viên thực hiện những cảnh quay hành động như thế", Kang Dong Won kể lại.

Dù vậy, bỏ qua những lo lắng về việc bị chấn thương, niềm đam mê của Kang Dong Won đối với những bộ phim hành động vẫn không giảm sút. Đạo diễn Jung Doo Hong từng khen ngợi nam diễn viên rằng anh là người có động tác sử dụng dao giỏi nhất còn Jung Woo Sung thì lại giỏi xài giáo. Kang Dong Won hài hước nói rằng sẽ tốt hơn nếu lần tới khi 2 người đóng cùng phim, mỗi người có thể sử dụng loại vũ khí "chuyên dụng" của mình.



Phim còn có sự tham gia của mỹ nam Choi Min Ho - thành viên nhóm nhạc SHINee.

Trailer chính thức của phim "Illang: The Wolf Brigade"

Illang: The Wolf Brigade hiện đã được phát trên màn ảnh rộng vào ngày 25/7 và thu hút gần 275,000 lượt khách đến xem ngay trong ngày đầu công chiếu.