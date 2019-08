Hậu ly hôn Brad Pitt, Angelina Jolie lần đầu chia sẻ về cuộc sống mới và khuyên phụ nữ cần có sự độc lập

Nữ diễn viên Angelina Jolie đã trở thành gương mặt trang bìa cho tạp chí Elle số ra tháng 9 tới. Trong lần xuất hiện này, vợ cũ Brad Pitt đã có những chia sẻ về cuộc sống mới bên các con. "Tôi cảm thấy cuộc sống của bản thân giờ mới bắt đầu và đang ở vạch xuất phát", Angelina Jolie nói trên tạp chí Elle số mới nhất.

Angelina Jolie khẳng định, phụ nữ đẹp nhất khi họ độc lập và có chính kiến

Kể từ sau khi ly hôn với Brad Pitt, Angelina Jolie gần như làm việc liên tục. Cô vừa hoàn thành vai diễn trong "bom tấn" Maleficent 2 của Disney, đồng thời dành nhiều thời gian ở bang New Mexico (Mỹ) để đóng phim Those Who Wish Me Dead của đạo diễn Taylor Sheridan. Cô cũng vừa nhận lời tham gia vũ trụ điện ảnh Marvel với vai Thena trong Eternals, dự kiến ra rạp tháng 11/2020.

Ngôi sao "Eternals" xinh đẹp và quyến rũ trong loạt ảnh mới

Angelina chia sẻ, cô rất tự hào về các con trai vì chúng biết tôn trọng phụ nữ, đặc biệt là chị em trong nhà. Cô khuyên các con gái trau dồi trí tuệ và tâm hồn. "Các con luôn có thể mặc một chiếc váy đẹp. Nhưng nếu tâm trí con không mạnh mẽ, bộ trang phục đó sẽ không mang nhiều ý nghĩa. Phụ nữ đẹp nhất khi họ độc lập và có chính kiến", ngôi sao "Eternals" chia sẻ.



Angelina Jolie tự nhận bản thân là "người sống nay đây mai đó". Những năm qua, cô đưa các con đi khắp thế giới thông qua các chuyến công tác với tư cách diễn viên và đại sứ Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn.

Năm 2018, bảy mẹ con dành nhiều tháng ở London (Anh) khi cô quay Maleficent 2. Hồi đầu năm, cô mua một ngôi nhà tại bang New Mexico cho các con đến sống chung khi đóng phim ở đây. Tham gia các dự án của Liên Hợp Quốc, cô cùng con trai cả Maddox trở về quê hương Campuchia, đến Hàn Quốc tham khảo các trường đại học. Cô đưa các con đến thăm Ethiopia - quê hương của con gái Zahara.

Angelina Jolie khuyến khích các con sống tự lập từ sớm. Từ tháng 8, Maddox sẽ chuyển tới sinh sống và học ngành Hóa sinh của đại học Yonsei tại Seoul, Hàn Quốc. Hôm 4/8, cô cho phép con gái Shiloh (13 tuổi) tự ra ngoài mua sắm giúp mẹ. Mới đây, Angie tặng con gái Vivienne (10 tuổi) một chú thỏ làm thú cưng để cô bé tập cách quan tâm những người xung quanh và sống có trách nhiệm.

Ở tuổi 44, Angelina Jolie cho biết, các con và cả sự tự do là hai điều khiến cô cảm thấy biết ơn nhất trong cuộc sống. "Nếu sống trong thời đại cũ, tôi chắc chắn bị người ta thiêu như phù thủy vì chọn sống theo ý mình", vợ cũ Brad Pitt chia sẻ.

Nguồn: Elle