Hát hay xuất sắc, "Lan Cave" Thanh Hương đăng quang quán quân "Trời sinh một cặp" đầy thuyết phục

Gay cấn, hồi hộp và mãn nhãn trong từng tiết mục, Trời sinh một cặp mùa 3 đã chính thức khép lại với việc lên ngôi của diễn viên Thanh Hương khi thắng sát nút đối thủ chỉ 0,01 điểm. Đồng nghĩa với đó, Đồng Ánh Quỳnh là Á quân, Hạng 3 thuộc về dancer Kim Anh.

Trong đêm chung kết, top 3 thí sinh sẽ trình diễn 2 tiết mục. Điểm số được cộng dồn phụ thuộc vào phần cho điểm của giám khảo Anh Tuấn, Huy Tuấn, Thu Phương và khán giả.

Kim Anh là người mở màn trong đêm chung kết với Big girl don't cry và Bang bang bang.

Không khí bùng nổ ngay từ những nốt nhạc đầu tiên với giai điệu Big girl don't cry – một bản hit đình đám của nữ ca sĩ Tóc Tiên. Dancer Kim Anh cùng HLV Thiên Vương hóa thân thành nhân vật Vua – Hậu đối lập nhau trong tone màu trắng – đen trên một bàn cờ. Luôn là người được đánh giá thông minh và biến hóa trong từng tiết mục, với đêm chung kết này, phần trình diễn của nữ dancer không chỉ mãn nhãn về cả phần nghe mà còn phần nhìn cũng được dàn dựng khá công phu.

Giám khảo Anh Tuấn nhận xét: "Đây là tiết mục dàn dựng quá công phu. Tiết mục này phải khen Kim Anh vì em chọn đúng thế mạnh của mình là vũ đạo. Chính năng lượng của tụi em đã thu hút khán giả".

Cuối tiết mục Thu Phương, Anh Tuấn cho 10 điểm, Huy Tuấn cho 9,75 điểm.

Đối lập với tone màu nữ quyền mạnh mẽ, cuốn hút trước đó là một Kim Anh dân giã, có phần chung thủy trong tiết mục Ánh sáng đời tôi, Tình cờ, Mãi mãi.

Thay vì một phần trình diễn âm nhạc thuần túy, Kim Anh đưa người xem vào câu chuyện tình cảm của bản thân như những giai điệu nên thơ của Tình cờ. Mượn câu chuyện của Thay lời muốn nói về mối tình của cô gái chuẩn bị mặc áo cô dâu thì người yêu ra đi vì tai nạn giao thông, Kim Anh không chỉ da diết với ca khúc mà còn bộc lộ được sự dằn vặt, đau khổ của một mối tình ngang trái, không có hồi kết đẹp.

Chất giọng da diết, cảm xúc của nữ dancer hòa vào câu chuyện đã lấy không ít nước mắt của khán giả và giám khảo. Thậm chí, Kim Anh còn lạc giọng vì diễn xuất nhập tâm. Nữ diễn dancer bật khóc nghẹn ngào trên sân khấu.

Ba giám khảo đều cho cho Kim Anh 9,5 điểm với tiết mục này.

Trên đỉnh Phù Vân - một trong những sáng tác được yêu mến nhất trong kho tàng ca khúc của nhạc sĩ Phó Đức Phương được Thanh Hương lựa chọn cho đêm thi chung kết quyết định cùng HLV Đinh Hương.

Chung kết Trời sinh một cặp 2019: Thanh Hương thể hiện ca khúc "Trên đỉnh Phù Vân"

Với âm hưởng dân gian đương đại cùng những tiết tấu nhanh, chậm kết hợp với giai điệu và ca từ ma mị, ca khúc khoe được quãng giọng trầm, dày của nữ diễn viên. Bên cạnh đó những nốt lên cao được Thanh Hương đặt để rất chừng mực tạo nên một phần trình diễn trọn vẹn, giàu cảm xúc.

"Tôi đánh giá cao Đinh Hương vì sự thách thức thí sinh của mình. Bài hát này rất khó để xử lí thanh nhạc trong đêm cuối như thế. Bạn rất tự tin vào khả năng của mình" – giám khảo Huy Tuấn chia sẻ.

"Nói về giọng hát, tôi thích sự tương phản ở đây, hai bạn một giọng trầm và một giọng cao. Nói về Trời sinh một cặp, người ta cứ tưởng tương phản không dính với nhau được nhưng cái tương phản của hai bạn rất hợp lí và bản phối rất lạ" – Anh Tuấn nhận xét.

Ba giám khảo đều thống nhất cho tiết mục của cặp đôi 9,75 điểm.

Lựa chọn liên khúc Dream girl – One night only – Queen of the night cho phần thi thứ hai của mình Đinh Hương – Thanh Hương vẫn trung thành với bối cảnh tối giản, lấy giọng hát làm chủ đạo.

Chung kết Trời sinh một cặp 2019: Thanh Hương thể hiện "Dream Girl - One Night Only - Queen of The Night"

Với Dream girl, Thanh Hương nhẹ nhàng, nữ tính và có phần bay bổng cùng với những ca từ lãng mạn của ca khúc. Tuy nhiên, sang đến One night only – nữ diễn viên lại bùng nổ và mạnh mẽ trong từng cách xử lí ca khúc. Kết hợp với dàn vũ công, đêm chung kết được cả hai biến hóa như một đêm vũ hội đầy sôi động.

Sang Queen of the night – nữ diễn viên như khẳng định đây là đêm cô là nữ hoàng âm nhạc. Một Thanh Hương bốc lửa, hết mình với đêm diễn và thể hiện tinh thần ca khúc một cách trọn vẹn. Đặc biệt những quãng gằn giọng cực chất khiến không khí đêm chung kết được tăng thêm phần hứng thú.

"Tôi nghĩ đêm nay các bạn có một phần trình diễn không thể tuyệt vời hơn. Chúc mừng các bạn. Tôi thích sự chuyển tiếp cho tiết mục. Tôi dành cho các bạn danh hiệu Nữ hoàng của đêm nay" – Anh Tuấn không tiếc lời khen ngợi.

Chính phần trình diễn bùng nổ ấy khiến bộ ba giám khảo đồng loạt cho 10 điểm.

Monalisa – bản hit một thời của Văn Mai Hương được nữ HLV lựa chọn cho Đồng Ánh Quỳnh thể hiện trong đêm chung kết Trời sinh một cặp mùa 3.

Trên nền nhạc pop dance, pha trộn với những phần break mang màu sắc Swing-Jazz cổ điển đã tạo điều kiện cho Đồng Ánh Quỳnh khoe được giọng hát. Cặp đôi trình diễn thu hút, bắt mắt và mang tính giải trí cao.

"Cách chọn trang phục, bố trí bối cảnh rất đúng chất của bài hát. Các bạn biết đan xen với nhau. Tôi đánh giá đây là một tiết mục giải trí cao" – Anh Tuấn cho lời nhận xét.

"Tôi tưởng mình xem một phần trình diễn live trên sân khấu đẹp như một chiếc MV. Cũng giống như Anh Tuấn nói nó làm tôi không thể rời mắt được" - Huy Tuấn hứng thú.

Thu Phương, Huy Tuấn cho 9,75 điểm, Anh Tuấn cho 9,5.

Vẫn khai thác thế mạnh của mình là ca khúc có tiết tấu nhanh, sôi động, chính vì thế Jaiho – On the floor là một sự lựa chọn thông minh của cặp đôi cho phần thi tiếp theo. Tiết mục chỉ không phô diễn được vũ đạo của Đồng Ánh Quỳnh mà bên cạnh đó còn tôn lên giọng hát của cô.

Ngoài ra, phần thi còn được ví như một đêm vũ hội nhiều màu sắc, hai nhân vật chính hóa thân thành những cô gái Ấn Độ nóng bỏng, quyến rũ khiến người xem không thể rời mắt. Đoạn rap của thành viên nhóm Monstar cũng được khéo léo lồng ghép đẩy cao trào của tiết mục.

Anh Tuấn nhận xét: "Tôi thích phần mashup của phần diễn này. Tiết mục này hai bạn có được đất diễn, tương tác với nhau rất nhiều. Nếu như cho phép thì tôi phải đứng lên tôi nhảy thì nó mới hợp".

Nói là làm, đạo diễn Anh Tuấn liền trổ tài vũ đạo cùng Văn Mai Hương, Đồng Ánh Quỳnh. Phần ngẫu hứng của nam giám khảo khiến khán giả không khỏi thích thú và hò reo.

Với sự lựa chọn bài hát thông minh, xử lý khéo léo, Đồng Ánh Quỳnh cùng HLV Văn Mai Hương nhận được 3 điểm 10 từ giám khảo.

Trời sinh một cặp mùa 3 còn chứng kiến sự trở lại của quán quân Tố Tố. Cô cùng Quốc Bảo góp mặt trong tiết mục Phố biển để cổ vũ cho top 3.

Sau phần thi gay cấn cùng với màn rượt đuổi điểm số của top 3 chung cuộc, Trời sinh một cặp mùa 3 đã chính thức tìm những danh hiệu của năm nay. Kim Anh với sự biến hóa, đa năng đã nhận được giải ấn tượng cùng hạng 3 của chương trình với 77,54 điểm.

Thắng sát nút Đồng Ánh Quỳnh với 78,29 điểm, Thanh Hương đăng quang Trời sinh một cặp mùa 3 và nhận được giải thưởng 500 triệu đồng. Riêng đồng Ánh Quỳnh với 78,28 điểm, nữ người mẫu đạt Á quân với 200 triệu đồng tiền thưởng.