Hari Won xinh như công chúa trong MV ca khúc do Trấn Thành chấp bút, sợ ông xã mắng vì hát không rõ lời

Hari Won đã chính thức phát hành MV It's you sau hơn nửa năm tập trung cho các dự án gameshow và phim ảnh, đây là sản phẩm đánh dấu sự chính thức trở lại với chặng đường âm nhạc của nữ ca sĩ.

Trước khi ra mắt chính thức, bà xã Trấn Thành cùng ê-kíp cũng gây tò mò cho không ít người khi chia sẻ đoạn teaser kéo dài 15 giây. Trong clip, Hari Won diện bikini, tạo hình màu sắc cùng mái tóc bạch kim ấn tượng xuất hiện ở giữa bể bơi.

Hari Won khiến khán giả thích thú với tạo hình vô cùng sexy.

Chia sẻ về hình ảnh gợi cảm có phần xa lạ với phong cách của mình, Hari Won cho biết: "Tôi chỉ định nghĩa sexy đơn thuần là sự quyến rũ của một người phụ nữ. Ở vị trí của mình, tôi biết bản thân cần phải cân nhắc ra sao để mang đến hình ảnh phù hợp với công chúng. Tôi tự tin để nói rằng hình ảnh vừa qua gợi cảm nhưng không phản cảm".

It's you là ca khúc thuộc thể loại nhạc Dance sôi động với lối hòa âm, phối khí được thực hiện hoàn toàn bởi phía ê-kíp Hàn Quốc. Trong đó, "cha đẻ" của sản phẩm cũng chính là nhà sản xuất cho nhóm nhạc Hàn Quốc đình đám Kara - bộ đôi nhạc sĩ SAEBYUCK và Lee Jae Beom. Đặc biệt, lời Việt của ca khúc do chính ông xã của nữ ca sĩ - MC Trấn Thành tự viết riêng dành tặng cho cô.

"Trong công việc anh Thành là người rất nghiêm túc. Mỗi lần hát sai một câu hay đoạn nào chưa ưng ý, tôi cảm giác như mình sắp bị mắng tới nơi. Nhưng tôi hiểu sự khó tính của chồng chỉ vì muốn sản phẩm được tốt hơn. Vì thế, tôi càng kiên trì thu đi thu lại nhiều lần đến khi thực sự cả hai ưng ý", Hari Won hài hước chia sẻ.

Bên cạnh thể hiện song ngữ Hàn - Việt, đây cũng là lần đầu tiên Hari Won thể hiện khả năng rap bằng tiếng Hàn cực chất. Nữ ca sĩ còn dành nhiều ngày tập luyện vất vả để kết hợp nhuần nhuyễn với dàn vũ công.

It's you mở đầu bằng hình ảnh Hari điệu đà với bộ váy công chúa xanh ngọc. Giữa khung cảnh uể oải, thiếu sức sống của mọi người, nữ ca sĩ đã nhập cuộc khuấy động không khí trở nên nhộn nhịp. MV kết thúc với khoảnh khắc mọi người đều tràn ngập sự tự tin, năng lượng tích cực.

Hari Won khoe vòng một nóng bỏng, nữ ca sĩ diện hàng loạt bộ cánh điệu đà với mong muốn thể hiện trọn vẹn concept của cả ca khúc lẫn MV.

Phần hình ảnh trong MV cũng được nữ ca sĩ đầu tư mạnh tay với từng cảnh quay, góc máy được chăm chút kỹ lưỡng. Đặc biệt, cô diện hàng loạt bộ cánh điệu đà với mong muốn thể hiện trọn vẹn concept của cả ca khúc lẫn MV.