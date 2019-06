Hari Won - Hiền Hồ - Bùi Anh Tuấn - Hòa Minzy hội ngộ, quậy tưng bừng giữa 500 sinh viên

Ngày 13/6 vừa qua, Stand by star – số đặc biệt "Summer Vibes do Kinglive sản xuất đã thu hút hơn 500 khán giả Sài Gòn tham gia.

Chương trình có sự góp mặt của Hari Won, Bùi Anh Tuấn, Erik, Will, Hiền Hồ, Trung Quân, Hằng BingBoong, Hòa Minzy, Suni Hạ Linh, Trần Ngọc Ánh (The Voice), Osad, Organe, Nguyễn Trọng Tài, Andiez Nam Trương, Huỳnh Tú, Lyly, Đạt G, Xesi, Dương Edward, Quân A.P và Quỳnh Châu.

Trong chương trình, Hòa Minzy thu hút sự chú ý khi trình diễn ca khúc Rời bỏ. Bên cạnh đó, bà xã Trấn Thành - Hari Won nhận được nhiều sự quan tâm vì phong cách trẻ trung và vẻ ngoài xinh đẹp. Căp đôi "vợ chồng" Hiền Hồ - Bùi Anh Tuấn gây sốt thời gian qua cũng liên tục làm 500 khán giả hú hét vì màn trình diễn ăn ý, ngọt ngào của mình.

Hiền Hồ.

Bùi Anh Tuấn.

Hòa Minzy chia sẻ: "Hòa rất nhớ sân khấu sau khoảng thời gian dài không được đứng tại nơi đây nên mỗi lần được xuất hiện Hoà rất hạnh phúc. Thú thật với mọi người, ngày xưa Hòa đã chán ca khúc "Rời bỏ" và không muốn biểu diễn nữa bởi vì mình diễn rất nhiều lần rồi nên không còn cảm hứng nữa. Nhưng khi gặp lại mọi người và hát cùng Hòa thế này như động lực giúp Hòa thăng hoa trong nghề nghiệp mình hơn rất là nhiều".

Hiền Hồ - Bùi Anh Tuấn.

"Sinh viên là những khán giả tuyệt vời nhất, thật sự không có bầu không khí nào như vậy nên Hòa cũng thường xuyên tạo ra những chương trình free vé dành cho các bạn".

Hòa Minzy.

Ngoài ra, cũng tại sân khấu Stand by star – Summer Vibes cũng lần đầu tiên xuất hiện nhiều tiết mục song ca, tam ca như: Dương Edward – Hằng BingBoong (Một đêm say), Trung Quân – Huỳnh Tú (Yêu làm chi – ca khúc từng làm "mưa gió" của nhóm H.A.T) và đặc biệt là Vào hạ với phiên bản remix được biểu diễn bởi 3 cô nàng xinh đẹp: Suni Hạ Linh, Xesi và Lyly – chủ nhân ca khúc 24h đình đám. Đây là ca khúc của cố nhạc sĩ Lê Hựu Hà, được làm mới bởi The Loser team, dành tặng riêng cho khán giả.