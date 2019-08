Hằng Túi phẫn nộ nhắn nhủ Thu Thuỷ khi con riêng của nữ ca sĩ nghi bị chồng trẻ ngược đãi

Sau vụ việc nghi ngờ Kin Nguyễn có hành động bạo lực với con riêng của Thu Thủy ngay trên sóng livestream, Hằng Túi cũng đã đầy bức xúc chia sẻ trạng thái trên trang cá nhân. Thay vì úp mở như nhiều người, bà mẹ 4 con chỉ đích danh nữ ca sĩ: "Thân gửi mẹ Thu Thuỷ và ông chồng (bồ) gì đó: Nó không yêu con mình thì đừng ảo tưởng nó yêu mình. Yêu đương ngu si, con cái khổ lắm, ở vậy cho trai nó thèm nhé! Đáng thương cho cả mẹ, cả con thật sự! Trân trọng."

(Ảnh chụp màn hình)

Không chỉ thế, ở phần bình luận Hằng Túi còn đầy gay gắt phản bác lại những ai bênh vực Thu Thủy - Kin Nguyễn: "Sai 1 lần người ta còn thương nghĩ do đen đủi, sai lần 2 là dại dột, thật sự không thương nổi!"

Là người phụ nữ từng trải qua 1 lần đò, cô có 2 con riêng với chồng cũ Đăng Nguyên và hiện Hằng Túi cũng đang sống trong cảnh con chung - con riêng. Tuy nhiên, bà mẹ 4 con cho rằng, đánh mắng chưa bao giờ là cách tốt để dạy dỗ bọn trẻ, huống chi là dùng kiểu "tiểu xảo" như vậy: "Ai bênh bảo đánh cấu con là bình thường thì người đó rõ ràng là không bình thường! Muốn dạy con, con hư cũng không làm tiểu xảo như thế mà mắng thẳng rồi bảo đi ra chỗ khác cho mẹ làm việc. Không nghe thì phạt úp mặt vào tường hoặc cho nằm sấp ăn đòn, chứ không kiểu lườm nguýt, cấu véo, giấu dưới bàn xong quay đi cười cười kêu cho ăn bánh kem.

Dạy con tiểu xảo, hành động tiểu nhân như thế mà vẫn có người bênh được!"

Hằng Túi còn gay gắt hơn khi phản bác ý kiến của những người phản đối. (Ảnh chụp màn hình)

Những chia sẻ này của Hằng Túi nhận về nhiều sự quan tâm. Trước đó, dân mạng truyền tay nhau đoạn clip chồng trẻ Kin Nguyễn có hành động cấu nhéo con trai riêng của Thu Thủy ngay trên sóng livestream. Trong khi bé Henry liên tục kêu đau thì Thu Thủy chỉ cười trừ, lấy tay che miệng con.

Không dừng lại tại đó, một đoạn clip khác cũng bị đào lại khiến sự phẫn nộ của dân mạng càng tăng thêm. Cụ thể, trong khi Thu Thủy cùng con trai đang livestream và khi cậu bé hét to đã được Kin Nguyễn kéo ra ngoài khuất camera. Sau đó, Henry khóc to ôm lấy mẹ và nói: "Ba đánh con". Mặc dù cậu bé khóc lóc ôm lấy tay mẹ và thông báo nhưng Thu Thủy đã lấy tay bịt miệng, đồng thời lau nước mắt cho con trai và trấn an rằng: "Ba thương con mà".

Hiện tại, tuy các nhân vật chính đã lên tiếng đính chính cùng xin lỗi, nhưng rất nhiều dân mạng cũng như các sao Việt đều đang hết sức phẫn nộ về sự việc trên.