Hàng triệu người Việt Nam nhiễm virus viêm gan C, 90% chưa được điều trị vì... thuốc đắt

Khoảng 90% người nhiễm virus viêm gan C không biết mình mắc bệnh

Tại lễ mít tinh kỷ niệm ngày Thế giới phòng chống viêm gan vừa diễn ra ở Hà Nội, PGS.TS Nguyễn Quốc Anh, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, giống như viêm gan B, bệnh viêm gan C diễn biến thầm lặng, có tới 90% người nhiễm Viêm gan C không biết về tình trạng nhiễm virus của mình.

Theo báo cáo của Cục Y tế Dự phòng - Bộ Y tế, ước tính Việt Nam có 10 triệu trường hợp nhiễm viêm gan B và gần 1 triệu người nhiễm virus viêm gan C. Viêm gan đã trở thành nguyên nhân đứng thứ ba gây tử vong và gánh nặng bệnh tật của nhiễm viêm gan B và C rất lớn tại Việt Nam.

Với viêm gan C, hiện chưa có vaccine phòng bệnh nhưng gần đây đã có các thuốc kháng virus tác động trực tiếp (DAAs) điều trị viêm gan C với phác đồ đơn giản, thời gian điều trị rút ngắn, tỷ lệ điều trị khỏi bệnh cao (trên 95%). Tuy nhiên, chi phí cho điều trị rất cao và chưa được bảo hiểm y tế chi trả, do đó hầu hết bệnh nhân chưa được tiếp cận điều trị.

Trước thực trạng đó, Bệnh viện Bạch Mai đề xuất Bộ Y tế sớm đưa loại thuốc mới điều trị viêm gan C vào danh mục được bảo hiểm y tế chi trả, với tỷ lệ chi trả hợp lý để hàng trăm nghìn người bệnh có cơ hội được chữa khỏi.

Được biết, vừa qua Bộ Y tế đã làm việc với hãng, công ty dược lớn trên thế giới để thương lượng nhượng quyền sản xuất thuốc mới điều trị viêm gan C với giá thành rẻ so với giá thành sản xuất tại các nước khác, nhằm tăng cơ hội cho người bệnh trong nước có thể tiếp cận được với thuốc mới để điều trị.