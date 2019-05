Hàng loạt bà mẹ nổi tiếng bị chỉ trích vì khoe ảnh con nằm ngủ trong tư thế cực kì nguy hiểm

Amy Childs, cựu ngôi sao của chương trình thực tế The Only Way is Essex, đã hạ sinh con trai vào năm ngoái. Lullaby Trust cảnh báo các em bé không nên ngủ ở bên cạnh hoặc bên dưới chăn lỏng hay che bất cứ thứ gì trên vai.