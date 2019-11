Hàng “cơm tấm... bãi rác”, giá không hề rẻ nhưng sau bao năm vẫn luôn là "bà hoàng cơm tấm đêm" nức tiếng khắp Sài Gòn

Nghe lạ thế thôi chứ "nức tiếng" làng cơm tấm đêm Sài Gòn!

Có thể với nhiều người nghe qua thấy kỳ, thấy lạ, vì tại sao tên của một món ăn lại đi đặt cạnh một thứ rất chi "tượng thanh, tượng hình" không được đẹp đẽ, sạch sẽ cho lắm!? Nhưng bạn đừng vội đánh giá, bởi quán cơm này nằm trong một khu chợ nổi tiếng của quận 4 và cứ về chiều tối khi quán mở cửa là lúc chợ tan ca, nhiều người dọn dẹp, tụm thành những cụm rác cho các cô công nhân vệ sinh đến mang đi nên từ đó mọi người đặt "cơm tấm bãi rác" như cái nickname gần gũi, dễ nhớ mà thôi.

Cho nên tạm quên cái tên ấy đi, cái chúng ta cần bàn đến đó chính là lý do vì sao mà ở Sài Gòn dẫu có đến hàng trăm quán cơm tấm lớn bé, nhưng đây vẫn được xem là nơi đặc biệt, "đặc sản", "đặc trưng" đáng phải tới nhất mỗi khi nhắc tới cơm tấm đêm!?

Bóng dáng cô chủ quán quen thuộc bên mâm đồ ăn "ê hề" ở hàng cơm tấm bãi rác quận 4.

Nhiều khi bạn bè tôi ở tận quận Bình Thạnh, Phú Nhuận,... cách nơi này tới hơn chục km nhưng cứ lên cơn thèm là vẫn chấp nhận đánh xe "lội" xuống tận đây để ăn. Có hôm trời mưa gió càng to, càng lạnh thì chúng nó lại càng thèm cái hơi cơm tấm ấm nóng cùng với miếng sườn nướng mặn ngọt đặc trưng do cô chủ quán làm suốt nhiều năm nay. Thậm chí chúng còn bảo: "Ăn chục tiệm rồi thế mà vẫn chưa thấy nơi nào "cạch" nổi miếng sườn nướng ở chỗ này vừa dày, vừa mềm".

Một đĩa cơm tấm sườn ốp la cơ bản của quán.

Sườn to bằng bàn tay, dày và tẩm ướp rất vừa vặn là đặc trưng làm nên "tiếng tăm" của hàng cơm này.

Vì nổi tiếng nên khi tới nơi phải ngồi vỉa hè, nhiều người không khỏi bất ngờ và có phần chưa quen.

Đặc biệt khâu nêm nếm đúng chuẩn kiểu người miền Nam, vị mặn nhưng vẫn có chút ngọt ngọt xen lẫn rồi chang thêm miếng nước mắm chua ngọt, rưới thêm ít mỡ hành, đến cuối cùng cắn tới đâu là thịt chen ngập răng tới đó. "Đấy mới là cái sướng khi ăn cơm sườn ở... bãi rác quý vị ạ"!

Ngoài ra còn một lý do nữa khiến mọi người rất thích quán cơm này đó chính là đồ ăn phong phú tới mức "không cưỡng lại nổi". Ngoài sườn nướng thì còn có chả dồn thịt, chả chiên, ba rọi nướng, heo quay, thịt kho hột vịt,... cùng các món củ quả kho cực kỳ đậm đà, hấp dẫn. "Đôi lúc bụng còn no no chứ tới nơi nhìn thấy mâm thịt cá, đồ ăn ê hề của cô là lại đói cồn cào..."

Cũng là hàng cơm tấm có nhiều tranh luận

Mà không chỉ tôi hay nhóm bạn, rất nhiều người ở các khu vực khác nhau trong thành phố cũng cho rằng bị "nghiện cơm tấm bãi rác" nhiều năm rồi mà không dứt được. Bảo họ kể thì mỗi người có một lý do khác nhau, nhưng quy chung lại tôi thấy đa phần những ai ăn uống theo kiểu tập trung vào chất lượng thì đều sẽ chuộng chỗ này, bởi giá thành cho một đĩa cơm tấm sườn nướng thường dao động từ 50k - 70k và đắt hơn nếu có yêu cầu thêm.

Tất cả món ăn được bán ở đây đều làm tại nhà nên nói về chất lượng thì chắc sẽ hơn xa một số nơi.

Nhưng với một món bình dân mà "giá không được bình dân lắm" vẫn luôn là đề tài khiến mọi người tranh cãi.

Đặc biệt là phải ngồi lề đường chứ không phải hàng quán gì sang chảnh!?

Xét về mặt bằng chung thì đây là một mức giá không hề rẻ, trong khi cơm tấm cũng là một trong những món ăn bình dân nhất đối với người Sài Gòn. Nếu gọi thêm trà đá, thêm khăn, hoặc thêm miếng chả, bì, ốp la gì đó thì một bữa ăn sẽ dao động khoảng trên dưới 80 - 90k/người. Đây cũng là lý do vì sao tuy "cơm tấm bãi rác" nổi tiếng nhưng quanh nó lúc nào cũng bị mọi người tranh luận xem liệu "có đáng, có nên ăn ở đây hay không?" Mà 9 người thì 10 ý, đặc biệt về chuyện ăn uống mỗi người có một tiêu chí, khẩu vị riêng, nên dù tranh cãi thì mọi người vẫn tới rất đông hàng đêm. Thậm chí thời gian gần đây đã có không ít khách nước ngoài tìm đến thưởng thức.

Vậy còn bạn thì sao?