Hai tên cướp xui xẻo nhất năm: Giật điện thoại của thiếu nữ 18 tuổi té xe chạy bộ trốn nhưng vẫn... bị tóm

Ngày 9/3, hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải, Đội trưởng Đội SBC Bình Dương cho biết, vừa bàn giao hai nghi can liên quan đến một vụ cướp giật xảy ra trên địa bàn thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) cho cơ quan chức năng.

Trước đó 5 ngày, Đội nhận được tin báo từ chị N.T.V (18 tuổi) và T.N.A.T (17 tuổi, cùng quê Bình Dương) về việc bị hai thanh niên lạ mặt cướp điện thoại khi đang chạy xe trên địa bàn phường An Phú. Tuy nhiên khi vừa giật xong thì hai tên cướp bị té xe. Hoảng hốt, chúng bỏ lại phương tiện tại hiện trường rồi cuốc bộ bỏ trốn.

Chiếc xe bị bỏ lại tại hiện trường.

Nhận được tin báo từ bị hại, Đội hiệp sĩ lập tức đến xác minh. Kiểm tra xe, Đội phát hiện trong cốp xe có 1 con dao bấm. Từ biển số xe để lại tại hiện trường giật điện thoại, các anh em xác minh nguồn gốc chiếc xe và chia ra các hướng tìm kiếm. Cuối cùng, Đội xác định được 2 đối tượng đang lẩn trốn ở phường Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên (tỉnh Bình Dương).

Chiếc điện thoại cô gái bị giật và con dao bấm giấu trong xe.

Đến 20h đêm 8/3, Đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải kết hợp với Đội phòng chống tội phạm phường Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên đi tuần tra trên tuyến đường DT746, thuộc phường Tân Vĩnh Hiệp thì phát hiện 2 thanh niên đi ngoài đường.



Kiểm tra lại thông tin trùng khớp với đặc điểm của hai nghi can cướp giật, lập tức các anh em tiến hành mời 2 đối tượng này về Công an phường An Phú, thị xã Thuận An để làm việc.

Hai đối tượng tại cơ quan Công an.

Trên đường đi, các đối tượng thừa nhận việc đã dùng xe máy cướp điện thoại của các thiếu nữ. Hai đối tượng khai tên lần lượt là N.V.T (19 tuổi, quê Nghệ An) và C.V.C (22 tuổi, quê An Giang), hiện đang tạm trú tại phường Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên.

Hiện Công an phường An Phú, thị xã Thuận An vẫn tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.